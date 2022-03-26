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Сумська область (2215) звільнення (1511)

Українські війська звільнили населенні пункти Славгород та Краснопілля на Сумщині, - Гончаренко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про те, що 26 березня ЗСУ звільнили ще 2 населених пункти на Сумщині - Краснопілля та и Славгород.

Як іфнормує Цензор.НЕТ про це він повідомив у телеграмі.

"Наша армія сьогодні на Сумщині крім Тростянця звільнила населенні пункти Славгород та Краснопілля!", - підкреслив Гончаренко.

Відзначимо, що населений пункт Славгород - знаходиться на кордоні з Російською Федерацією. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тростянець звільнили від російських окупантів, - 93-я ОМБр

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+36
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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26.03.2022 22:09
+24
Бальзам на душу, Слава ЗСУ!
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26.03.2022 22:14
+14
Щиро радію успіхам ЗСУ! Дай Бог здоров'я воїнам і повернутися живими додому.

А тепер, там де це можливо і кордон контролюється ЗСУ, ОБОВ'ЯЗКОВО проводити демаркацію кордону з рашою в односторонньому порядку! ЖОДЕН з попередніх президентів палець об палець не вдарив, щоб це виправити, а не демаркований досі кордон з рашою це одна з причин, яка розв'язала агресору руки для повномасштабного вторгнення.
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26.03.2022 22:16
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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26.03.2022 22:09 Відповісти
Слава Нації!
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26.03.2022 22:36 Відповісти
Бальзам на душу, Слава ЗСУ!
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26.03.2022 22:14 Відповісти
Щиро радію успіхам ЗСУ! Дай Бог здоров'я воїнам і повернутися живими додому.

А тепер, там де це можливо і кордон контролюється ЗСУ, ОБОВ'ЯЗКОВО проводити демаркацію кордону з рашою в односторонньому порядку! ЖОДЕН з попередніх президентів палець об палець не вдарив, щоб це виправити, а не демаркований досі кордон з рашою це одна з причин, яка розв'язала агресору руки для повномасштабного вторгнення.
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26.03.2022 22:16 Відповісти
Не демаркованим у нас з рашкою залишалась лише ділянка кордону в акваторії Азовського моря.
Якесь дивне пояснення причин агресії московії.
Я чомусь думав, що причиною є психичний розлад у путлєра на грунті ідеї відновлення рос.імперії та несприйняття української державності. Ще більше дивує кількість лайків під таким коментом.
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26.03.2022 23:25 Відповісти
Ви взагалі уважно читали мій коментар? Я писав про те, що це ОДНА з причин, але не єдина.
Що стосується відсутності демаркації кордону з агресором, то на жаль маю підстави про це писати, адже люди робили запити на отримання публічної інформації. А людина, яка робила цей запит - учасник АТО на Донбасі в минулі роки, зараз захищає Україну зі зброєю в руках.
Пропоную до Вашої уваги:
https://dostup.pravda.com.ua/request/91721/response/338865/attach/3/zap7871.pdf?cookie_passthrough=1

Я дуже не хочу, щоб зусилля наших воїнів, які з такими важкими боями подекуди вийшли на державний кордон, були марними. Тому питання демаркації кордонів мене не може не хвилювати.
І, зверніть увагу, маршрут російського вторгнення з боку білорусі на 90% співпадає з тією частиною кордону, яку не було демарковано. По демаркації кордону в Чорнобильській зоні, через яку заповзли орки, були проблеми. Але ніщо не заважало демаркувати свого часу кордон в односторонньому порядку, окрім відсутності політичної волі.
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27.03.2022 00:20 Відповісти
Ничего не понятно. Плюс минус триста метров, сенокос или кладбище соседнего пограничного села, после демаркации станут Украинскими, ну и как это отразится на безопасности Украины?
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30.03.2022 21:23 Відповісти
Moloci
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26.03.2022 22:19 Відповісти
Наші ЗСУ це приклад для всіх інших. Нехай вчаться як потрібно воювати. Слава ЗСУ!
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26.03.2022 22:20 Відповісти
У меня есть пиво
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26.03.2022 22:20 Відповісти
Но нет раков, они все сейчас пируют на кацапах у побережья Одесской области.
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26.03.2022 22:25 Відповісти
Согласен подождать
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26.03.2022 22:27 Відповісти
А теперь ставить там артиллерию и ипашить на ту сторону. Пусть привыкают.
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26.03.2022 22:23 Відповісти
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26.03.2022 22:34 Відповісти
Слава нашим мужнім Героям і щира подяка 👍🏼✊💪
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26.03.2022 22:25 Відповісти
Тож, схоже, можна побудувати стіну між Росією та Україною. Але не з бетону чи цегли. Просто посадіть ліс і приберіть дороги. Подекуди роблять штучні річки. Він не зупинить піхоту чи повітряні сили, але без наземної техніки нею буде набагато легше керувати.
Для оборонних цілей мости мають бути підйомними, а механізм має бути нестандартним, щоб ремонтувати його могли лише українські інженери зі спеціальним інструментом.
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26.03.2022 22:30 Відповісти
Яки й ліс? Колючий дріт, зорана смуга щільно засіяна різноманітним и мінами .
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26.03.2022 23:55 Відповісти
Чомусь хочеться уточнення… від чого і від кого звільнилили?
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26.03.2022 22:31 Відповісти
От твоїх братів цапів!
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26.03.2022 22:37 Відповісти
От дурне…
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26.03.2022 22:51 Відповісти
Вiд асвабадителей, звiльнили
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26.03.2022 23:45 Відповісти
Может это начало конца *********?
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26.03.2022 22:36 Відповісти
Слава ЗСУ!
Мотивуюче відео із піснею всесвітньо культової у своєму жанрі харківської групи + action footage від героїв дня. Знято 10 місяців тому, але особливо актуальне сьогодні!

93-тя ОМБр "Холодний Яр" & Nokturnal Mortum "З чортом за пазухою"

Земля здригнулась від напруги
Щоб стати сильніше,
Ми зняли кольчуги
Ми тричі померли,
Щоб з мертвих повстати
Нам боги наказали за землю стояти

Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут моя земля

Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут країна моя

В полум'ї зростала наша сила
В очах завжди вогонь горить
Мішали ми кров з водою святою
Щоб кригою серце зміцнить

Чорну землю до ран прикладали
Шкіра як камінь - сталь не бере
Повітря дзвінке годували піснями
Сьогодні ніхто поміж нас не помре

Дикий вітер, брате мій
Подих твій такий сумний
Поламана калина, то моя країна
Вітер, сум розвій

Земле мила ти моя
Вже не чути солов'я
Кров'ю залиті, градом побиті
Вкриті маками поля

Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут моя земля

Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут країна моя
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26.03.2022 22:43 Відповісти
Я так розумію таке значне визволення відбулось відразу як велика частина військ РФ була виведена з Сумського напрямку на территорію РФ. Хочь би їх не перекинули на схід України. Там і так важко.
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26.03.2022 22:52 Відповісти
На Ізюм і Сєвєродонецьк.
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26.03.2022 23:01 Відповісти
Кантемирівську дивізію відправили звідти на Донбас, тому радіти рано
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26.03.2022 23:01 Відповісти
Майже за один день звільнили Тростянець, Краснопілля, Славгород. Аж до самого кордону. Це значне просування військ ЗСУ. Мабудь все ж завдяки різкому послабленню РФ угруповання на цьому напрямку.
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26.03.2022 22:54 Відповісти
А чому відбулось "різке послаблення"? Ковід?
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26.03.2022 23:27 Відповісти
Я живу в Польщі, мій друг з Краснопілля, дуже зрадів, Слава Україні, Слава ЗСУ!🇺🇦❤️💪
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26.03.2022 23:30 Відповісти
Немає приводу не випити! Слава ЗСУ!
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26.03.2022 23:47 Відповісти
Пити ща не на часі! Я собі поклявся пити лише коли Московія розпадатися буде, причому не просто розпадатися, а із війною її уламків у режимі кожен із кожним та проти всіх
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27.03.2022 01:51 Відповісти
немає приводу не випити! Слава ЗСУ!
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26.03.2022 23:49 Відповісти
 
 