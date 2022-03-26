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Тростянець звільнили від російських окупантів, - 93-я ОМБр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тростянець

Місто Тростянець на Сумщині звільнено від російських окупантів.

Про це у Facebook повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр, інформує Цензор.НЕТ.

"Тростянець звільнений від російської окупації. Сьогодні силами 93 бригади Холодний Яр, за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів, місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ.

Холодноярцям і вдалося вигнати з місця "еліту" російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець.

Зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які 93 бригада використає для звільнення інших українських міст від окупації", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У трьох районах на Сумщині тривають активні бої, - Живицький

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+63
93 ОМБр-респект...
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26.03.2022 19:34
+50
Слава Героям України!
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26.03.2022 19:34
+43
а лута там лута тыловики ручки потирают ну и нам достанется ну не нам а соседней батарейке
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26.03.2022 19:35
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93 ОМБр-респект...
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26.03.2022 19:34 Відповісти
Слава Героям України!
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26.03.2022 19:34 Відповісти
Любо панове ! Слава ВСУ !!!
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26.03.2022 19:35 Відповісти
Наші непереможні захисники повертайтесь неушкодженими!!!!
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26.03.2022 19:35 Відповісти
а лута там лута тыловики ручки потирают ну и нам достанется ну не нам а соседней батарейке
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26.03.2022 19:35 Відповісти
По богатому
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26.03.2022 19:44 Відповісти
ЖД вокзал в Тростянце
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26.03.2022 19:45 Відповісти
там бк на 2 ардива в 152 мм как минимум уже вывезли кацапы бежали аж лапти сверкали даже на мопедиках
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26.03.2022 19:49 Відповісти
Ну просили же ничего не выкладывать.
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26.03.2022 19:46 Відповісти
ты мне будешь пояснять это ещё вчерашнее фото всё уже вывезли
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26.03.2022 19:50 Відповісти
Супер
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26.03.2022 19:52 Відповісти
Выложили дня через три после события. Там уже нет ничего и никого.
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26.03.2022 19:54 Відповісти
Молодцi хлопцi!
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26.03.2022 19:37 Відповісти
Слава нашим захисникам !так тримати.
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26.03.2022 19:37 Відповісти
Красави!!! Слава ЗСУ!!!
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26.03.2022 19:37 Відповісти
Деактивация армии орков продолжается.
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26.03.2022 19:39 Відповісти
Гнать касапьё до самой границы. Слава Героям Украины!
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26.03.2022 19:39 Відповісти
Молодці!
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26.03.2022 19:41 Відповісти
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26.03.2022 19:41 Відповісти
Ну просили ж нічого не викладати!!!111!1 А як кацапи по цій картинці спробують навести іскандери?!
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26.03.2022 20:01 Відповісти
Вовчик не гірше Єнота.
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26.03.2022 20:57 Відповісти
Слава ЗСУ!! Слава вам. дорогие наши защитники! Молимся за вас. просим всех святых послать вам ангелов-защитников!
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26.03.2022 19:42 Відповісти
Тепер ***** вся броварська групіровки кацапні в жопі без каналів поставки!!!!
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26.03.2022 19:44 Відповісти
По моєму ти щось поплутав.
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26.03.2022 19:47 Відповісти
При чому тут Бровари?Це угрупування націлювалося на Охтирку і Зіньків.
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26.03.2022 19:54 Відповісти
Постачання угруповання під Броварами було через Тростянець-Ромни...
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26.03.2022 19:57 Відповісти
Молодцы, ребята, бейте этих гадов дальше и больнее.
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26.03.2022 19:45 Відповісти
Конотоп український, московську трасу вони і близько не контролюють. Желєзку не контролюють, бо Ніжин стоїть мертво. Все Ванюшки, вітаємо вас з тактичним оточенням!!!!
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26.03.2022 19:46 Відповісти
Це угрупування живиться через Остер.
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26.03.2022 19:50 Відповісти
опер кольцо и мы надрали задницу гордости красной площади кантемировской дивизии от имели их как петрушка первый дочку Кантемира
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26.03.2022 19:54 Відповісти
Слава Богу та ЗСУ,звільнили Тростянець та Боромлю.залишилось угруповання і районі Гребеніківки-Грабського є інфа що їх можуть відправити на Ізюм.
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26.03.2022 19:46 Відповісти
Звісно ж мокші там все розбили і пограбували.
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26.03.2022 19:46 Відповісти
Народу мирных много постреляли даже без арты и авиа, а вручную и нарочно. А сам городок, которого *** да нихуя, разбили полностью. ********.
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26.03.2022 19:54 Відповісти
Я чотирі дні тому у черзі спілкувався з жіночкою - вони з чоловіком дивом вибралися звідти на машині. Її знайомі розповідали потім телефоном, який ******* там коївся опісля. Люди здобували харчі під розривами снарядів.
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26.03.2022 20:13 Відповісти
😰
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26.03.2022 19:55 Відповісти
Я iз Сумщiни...Скiльки молитов моiх було за Тростянець...
Скiльки горя, жахiв, вбивств,зниклих людей перенiс цей
невеличкий мужнiй райцентр Сумщiни...😰Дякую Господу
та нашим Героям за визволення мiста вiд навали оркiв!💙💛
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26.03.2022 20:11 Відповісти
минут пять назад над нами ПВО беспилотник замочило.
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26.03.2022 19:46 Відповісти
Оце так новина ! Молодці ! Слава ЗСУ ! Слава 93 ОМБр ! Слава Україні !
Бережи Вас Господь !
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26.03.2022 19:51 Відповісти
Лаптіноге бидло ви будете зарізані як свині сціця в штани, ми за вами вже прийшли - Слава Україні!
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26.03.2022 19:55 Відповісти
дякуємо! як свіже повітря, єй-богу, а то так "душно" було на душі.
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26.03.2022 20:00 Відповісти
Скоро повинні почати сотнями здаватися мразі.
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26.03.2022 20:02 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАИНЫ!
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26.03.2022 20:06 Відповісти
Слава ЗСУ слава ГЕРОЯМ
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26.03.2022 20:11 Відповісти
Молодці Ви наші "нацики"
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26.03.2022 20:13 Відповісти
Слава ЗСУ!
Мотивуюче відео із піснею всесвітньо культової у своєму жанрі харківської групи + action footage від героїв дня. Знято 10 місяців тому, але особливо актуальне сьогодні!

93-тя ОМБр "Холодний Яр" & Nokturnal Mortum "З чортом за пазухою"

Земля здригнулась від напруги
Щоб стати сильніше,
Ми зняли кольчуги
Ми тричі померли,
Щоб з мертвих повстати
Нам боги наказали за землю стояти

Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут моя земля

Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут країна моя

В полум'ї зростала наша сила
В очах завжди вогонь горить
Мішали ми кров з водою святою
Щоб кригою серце зміцнить

Чорну землю до ран прикладали
Шкіра як камінь - сталь не бере
Повітря дзвінке годували піснями
Сьогодні ніхто поміж нас не помре

Дикий вітер, брате мій
Подих твій такий сумний
Поламана калина, то моя країна
Вітер, сум розвій

Земле мила ти моя
Вже не чути солов'я
Кров'ю залиті, градом побиті
Вкриті маками поля

Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут моя земля

Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут країна моя
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26.03.2022 22:47 Відповісти
 
 