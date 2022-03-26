Тростянець звільнили від російських окупантів, - 93-я ОМБр
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Місто Тростянець на Сумщині звільнено від російських окупантів.
Про це у Facebook повідомляє 93-тя ОМБр Холодний Яр, інформує Цензор.НЕТ.
"Тростянець звільнений від російської окупації. Сьогодні силами 93 бригади Холодний Яр, за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів, місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ.
Холодноярцям і вдалося вигнати з місця "еліту" російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець.
Зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які 93 бригада використає для звільнення інших українських міст від окупації", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Скiльки горя, жахiв, вбивств,зниклих людей перенiс цей
невеличкий мужнiй райцентр Сумщiни...😰Дякую Господу
та нашим Героям за визволення мiста вiд навали оркiв!💙💛
Бережи Вас Господь !
Мотивуюче відео із піснею всесвітньо культової у своєму жанрі харківської групи + action footage від героїв дня. Знято 10 місяців тому, але особливо актуальне сьогодні!
93-тя ОМБр "Холодний Яр" & Nokturnal Mortum "З чортом за пазухою"
Земля здригнулась від напруги
Щоб стати сильніше,
Ми зняли кольчуги
Ми тричі померли,
Щоб з мертвих повстати
Нам боги наказали за землю стояти
Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут моя земля
Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут країна моя
В полум'ї зростала наша сила
В очах завжди вогонь горить
Мішали ми кров з водою святою
Щоб кригою серце зміцнить
Чорну землю до ран прикладали
Шкіра як камінь - сталь не бере
Повітря дзвінке годували піснями
Сьогодні ніхто поміж нас не помре
Дикий вітер, брате мій
Подих твій такий сумний
Поламана калина, то моя країна
Вітер, сум розвій
Земле мила ти моя
Вже не чути солов'я
Кров'ю залиті, градом побиті
Вкриті маками поля
Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут моя земля
Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут країна моя