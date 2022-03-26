У трьох районах на Сумщині тривають активні бої, - Живицький
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У трьох районах Сумщини - Конотопському, Охтирському та Сумському - тривають активні бої.
Про це сказав у своєму відеозверненні у Телеграмі керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"На Сумщині ситуація залишається напруженою, тривають запеклі бої. Це Конотопський район, Сумський, Охтирський - активна фаза боїв. Як ви знаєте, у нас деякі громади перебувають під контролем російських окупантів, у них відбувається терор і геноцид українців", - сказав Живицький.
Він додав, що тривають воєнні дії у Тростянецькій громаді, продовжується обстріл передмістя Сум та бомбардування Охтирки.
Керівник ОВА також звернувся до керівників громад і політиків із закликом дуже обережно і виважено подавати інформацію, не оприлюднювати неперевіреної, погоджувати її із Сумською ОВА і "не перетворювати війну на політику". Все це, наголосив керівник ОВА, може зашкодити нашій перемозі.
Загалом Живицький сказав, що його прогнози щодо Сумщини "стримано-оптимістичні", він висловив сподівання, що невдовзі вдасться звільнити деякі громади з-під окупації.
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