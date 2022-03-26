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У трьох районах на Сумщині тривають активні бої, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

У трьох районах Сумщини - Конотопському, Охтирському та Сумському - тривають активні бої.

Про це сказав у своєму відеозверненні у Телеграмі керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"На Сумщині ситуація залишається напруженою, тривають запеклі бої. Це Конотопський район, Сумський, Охтирський - активна фаза боїв. Як ви знаєте, у нас деякі громади перебувають під контролем російських окупантів, у них відбувається терор і геноцид українців", - сказав Живицький.

Він додав, що тривають воєнні дії у Тростянецькій громаді, продовжується обстріл передмістя Сум та бомбардування Охтирки.

Керівник ОВА також звернувся до керівників громад і політиків із закликом дуже обережно і виважено подавати інформацію, не оприлюднювати неперевіреної, погоджувати її із Сумською ОВА і "не перетворювати війну на політику". Все це, наголосив керівник ОВА, може зашкодити нашій перемозі.

Загалом Живицький сказав, що його прогнози щодо Сумщини "стримано-оптимістичні", він висловив сподівання, що невдовзі вдасться звільнити деякі громади з-під окупації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам треба бути готовими до всього, - керівник Сумської ОВА Живицький про можливе застосування хімічної зброї

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Поляки хочуть Калінінградське воеводство собі.?
Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией с 1945 года. По его мнению, Польша имеет право претендовать на эту территорию, пишет газета Do Rzeczy.
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26.03.2022 08:15
+8
Ох..енно Живицкому пи..деть из Кировограда, по ситуации из Сумской области, ещё ска и орден ему дали!!! А Охтырский мер который ночью операции людям делает а днём восстановлением жизнедеятельности города занимается, так х..й кто вспомнит
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26.03.2022 07:31
+7
Японці замислились над своїми островами?
Японский депутат допустил совместное с США столкновение с Россией. Это может произойти в том случае, если не останется переговоров о мирном договоре и спора вокруг Курильских островов, заявил депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки.
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26.03.2022 08:17
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Опять вечером жареная касапятина будет??
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26.03.2022 07:14 Відповісти
Ох..енно Живицкому пи..деть из Кировограда, по ситуации из Сумской области, ещё ска и орден ему дали!!! А Охтырский мер который ночью операции людям делает а днём восстановлением жизнедеятельности города занимается, так х..й кто вспомнит
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26.03.2022 07:31 Відповісти
Так Живицкий реально не в Сумах?
Откуда инфа?
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26.03.2022 07:40 Відповісти
кацап ,міста Кировоград в Україні немає ! вчи географію і мову !
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26.03.2022 08:52 Відповісти
сам ти кацап та їбанько..в нас дось Кіровоградська область, і місцеві своє місто досі називають за звичай Кіровоград, тому що я також так назвав це ніяким чином тобі не дає морального права мене ображати...так що йди за руським коритом
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12.04.2022 15:11 Відповісти
кацап ти виліз з бану чи сходив в слід за кораблем , щоб мені це повідомити ? ти спочатку визначайся звідки ти з Сум , Кропивницького чи Кіровограду , а потім пиши тут свою маячню ! я 5 років вчився в Сумах тож мені локшини не навішаєш !
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12.04.2022 15:25 Відповісти
Чувак, в тебе а є афігєнний життєвий вибір - або дай пруфлінк, що Живицький не в Сумах і області або... правильно, іди *****.))
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26.03.2022 10:13 Відповісти
я *** знаю тому шо сам з Сум, в місті ні мера ні Живицького, так шо йди на х..й
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28.03.2022 16:10 Відповісти
Ох..енно Живицкому пи..деть из Кировограда, по ситуации из Сумской области, ещё ска и орден ему дали!!! А Охтырский мер который ночью операции людям делает а днём восстановлением жизнедеятельности города занимается, так х..й кто вспомнит
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26.03.2022 07:32 Відповісти
де кужухетович?
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26.03.2022 08:14 Відповісти
Эти дебилы даже не понимают, что если бы Оленевод был на рабочем месте, то не нужен был бы его и.о.
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26.03.2022 08:26 Відповісти
Похоже на то, что душа Субэдэя пошла куда-то дальше перерождаться.
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26.03.2022 08:31 Відповісти
Поляки хочуть Калінінградське воеводство собі.?
Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией с 1945 года. По его мнению, Польша имеет право претендовать на эту территорию, пишет газета Do Rzeczy.
показати весь коментар
26.03.2022 08:15 Відповісти
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26.03.2022 10:37 Відповісти
Японці замислились над своїми островами?
Японский депутат допустил совместное с США столкновение с Россией. Это может произойти в том случае, если не останется переговоров о мирном договоре и спора вокруг Курильских островов, заявил депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки.
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26.03.2022 08:17 Відповісти
Так там войск никаких. Все бригады морской пехоты сгорели в степях Украины. Чем же защищать четыре острова будут. Наверное таранить будут подводными лодками. А хитрые японцы подождут когда Кетай колонизирует Сибирь ы тогда с песнями высадятся на островах.
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26.03.2022 10:53 Відповісти
Японці давно вже руки чешуть на острови..от не розумію..зараз якраз хороша нагода ..і не тільки у них...а і у Грузин..Молдаван.. Фінів.от би відкрили другий фронт..це б докорінно змінило війну
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26.03.2022 11:00 Відповісти
 
 