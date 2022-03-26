РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5190 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
13 784 19
война (46939) Сумская область (1849) Живицкий Дмитрий (242)

В трех районах на Сумщине продолжаются активные бои, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

В трех районах Сумщины – Конотопском, Ахтырском и Сумском – продолжаются активные бои.

Об этом сказал в своем видеообращении в Телеграме руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"На Сумщине ситуация остается напряженной, продолжаются ожесточенные бои. Это Конотопский район, Сумской, Ахтырский – активная фаза боев. Как вы знаете, у нас некоторые общины находятся под контролем российских оккупантов, в них происходит террор и геноцид украинцев", - сказал Живицкий.

Он добавил, что продолжаются военные действия в Тростянецкой громаде, продолжается обстрел пригорода Сум и бомбардировка Ахтырки.

Руководитель ОВА также обратился к руководителям громад и политикам с призывом очень осторожно и взвешенно подавать информацию, не обнародовать непроверенную, согласовывать ее с Сумской ОВА и "не превращать войну в политику". Все это, подчеркнул руководитель ОВА, может помешать нашей победе.

В целом Живицкий сказал, что его прогнозы по Сумщине "сдержанно-оптимистичны", он выразил надежду, что вскоре удастся освободить некоторые громады из-под оккупации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия продолжит помогать Украине с оружием, – Фельдгузен
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+9
Поляки хочуть Калінінградське воеводство собі.?
Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией с 1945 года. По его мнению, Польша имеет право претендовать на эту территорию, пишет газета Do Rzeczy.
показать весь комментарий
26.03.2022 08:15
+8
Ох..енно Живицкому пи..деть из Кировограда, по ситуации из Сумской области, ещё ска и орден ему дали!!! А Охтырский мер который ночью операции людям делает а днём восстановлением жизнедеятельности города занимается, так х..й кто вспомнит
показать весь комментарий
26.03.2022 07:31
+7
Японці замислились над своїми островами?
Японский депутат допустил совместное с США столкновение с Россией. Это может произойти в том случае, если не останется переговоров о мирном договоре и спора вокруг Курильских островов, заявил депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки.
показать весь комментарий
26.03.2022 08:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опять вечером жареная касапятина будет??
показать весь комментарий
26.03.2022 07:14 Ответить
Ох..енно Живицкому пи..деть из Кировограда, по ситуации из Сумской области, ещё ска и орден ему дали!!! А Охтырский мер который ночью операции людям делает а днём восстановлением жизнедеятельности города занимается, так х..й кто вспомнит
показать весь комментарий
26.03.2022 07:31 Ответить
Так Живицкий реально не в Сумах?
Откуда инфа?
показать весь комментарий
26.03.2022 07:40 Ответить
кацап ,міста Кировоград в Україні немає ! вчи географію і мову !
показать весь комментарий
26.03.2022 08:52 Ответить
сам ти кацап та їбанько..в нас дось Кіровоградська область, і місцеві своє місто досі називають за звичай Кіровоград, тому що я також так назвав це ніяким чином тобі не дає морального права мене ображати...так що йди за руським коритом
показать весь комментарий
12.04.2022 15:11 Ответить
кацап ти виліз з бану чи сходив в слід за кораблем , щоб мені це повідомити ? ти спочатку визначайся звідки ти з Сум , Кропивницького чи Кіровограду , а потім пиши тут свою маячню ! я 5 років вчився в Сумах тож мені локшини не навішаєш !
показать весь комментарий
12.04.2022 15:25 Ответить
Чувак, в тебе а є афігєнний життєвий вибір - або дай пруфлінк, що Живицький не в Сумах і області або... правильно, іди *****.))
показать весь комментарий
26.03.2022 10:13 Ответить
я *** знаю тому шо сам з Сум, в місті ні мера ні Живицького, так шо йди на х..й
показать весь комментарий
28.03.2022 16:10 Ответить
Ох..енно Живицкому пи..деть из Кировограда, по ситуации из Сумской области, ещё ска и орден ему дали!!! А Охтырский мер который ночью операции людям делает а днём восстановлением жизнедеятельности города занимается, так х..й кто вспомнит
показать весь комментарий
26.03.2022 07:32 Ответить
де кужухетович?
показать весь комментарий
26.03.2022 08:14 Ответить
Эти дебилы даже не понимают, что если бы Оленевод был на рабочем месте, то не нужен был бы его и.о.
показать весь комментарий
26.03.2022 08:26 Ответить
Похоже на то, что душа Субэдэя пошла куда-то дальше перерождаться.
показать весь комментарий
26.03.2022 08:31 Ответить
Поляки хочуть Калінінградське воеводство собі.?
Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией с 1945 года. По его мнению, Польша имеет право претендовать на эту территорию, пишет газета Do Rzeczy.
показать весь комментарий
26.03.2022 08:15 Ответить
показать весь комментарий
26.03.2022 10:37 Ответить
Японці замислились над своїми островами?
Японский депутат допустил совместное с США столкновение с Россией. Это может произойти в том случае, если не останется переговоров о мирном договоре и спора вокруг Курильских островов, заявил депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки.
показать весь комментарий
26.03.2022 08:17 Ответить
Так там войск никаких. Все бригады морской пехоты сгорели в степях Украины. Чем же защищать четыре острова будут. Наверное таранить будут подводными лодками. А хитрые японцы подождут когда Кетай колонизирует Сибирь ы тогда с песнями высадятся на островах.
показать весь комментарий
26.03.2022 10:53 Ответить
Японці давно вже руки чешуть на острови..от не розумію..зараз якраз хороша нагода ..і не тільки у них...а і у Грузин..Молдаван.. Фінів.от би відкрили другий фронт..це б докорінно змінило війну
показать весь комментарий
26.03.2022 11:00 Ответить
 
 