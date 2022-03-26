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Тростянец освободили от российских оккупантов, - 93-я ОМБр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тростянець

Город Тростянец в Сумской области освобожден от российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр, передает Цензор.НЕТ.

"Тростянец освобожден от российской оккупации. Сегодня силами 93 бригады Холодный Яр, с помощью территориальной обороны и местных партизан, город Тростянец в Сумской области освободили от российских оккупационных войск.

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Холодноярцам удалось выгнать с места "элиту" русских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию. Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец.

Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы, которые 93 бригада использует для освобождения других украинских городов от оккупации", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+63
93 ОМБр-респект...
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26.03.2022 19:34
+50
Слава Героям України!
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26.03.2022 19:34
+43
а лута там лута тыловики ручки потирают ну и нам достанется ну не нам а соседней батарейке
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26.03.2022 19:35
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93 ОМБр-респект...
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26.03.2022 19:34 Ответить
Слава Героям України!
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26.03.2022 19:34 Ответить
Любо панове ! Слава ВСУ !!!
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26.03.2022 19:35 Ответить
Наші непереможні захисники повертайтесь неушкодженими!!!!
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26.03.2022 19:35 Ответить
а лута там лута тыловики ручки потирают ну и нам достанется ну не нам а соседней батарейке
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26.03.2022 19:35 Ответить
По богатому
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26.03.2022 19:44 Ответить
ЖД вокзал в Тростянце
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26.03.2022 19:45 Ответить
там бк на 2 ардива в 152 мм как минимум уже вывезли кацапы бежали аж лапти сверкали даже на мопедиках
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26.03.2022 19:49 Ответить
Ну просили же ничего не выкладывать.
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26.03.2022 19:46 Ответить
ты мне будешь пояснять это ещё вчерашнее фото всё уже вывезли
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26.03.2022 19:50 Ответить
Супер
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26.03.2022 19:52 Ответить
Выложили дня через три после события. Там уже нет ничего и никого.
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26.03.2022 19:54 Ответить
Молодцi хлопцi!
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26.03.2022 19:37 Ответить
Слава нашим захисникам !так тримати.
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26.03.2022 19:37 Ответить
Красави!!! Слава ЗСУ!!!
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26.03.2022 19:37 Ответить
Деактивация армии орков продолжается.
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26.03.2022 19:39 Ответить
Гнать касапьё до самой границы. Слава Героям Украины!
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26.03.2022 19:39 Ответить
Молодці!
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26.03.2022 19:41 Ответить
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26.03.2022 19:41 Ответить
Ну просили ж нічого не викладати!!!111!1 А як кацапи по цій картинці спробують навести іскандери?!
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26.03.2022 20:01 Ответить
Вовчик не гірше Єнота.
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26.03.2022 20:57 Ответить
Слава ЗСУ!! Слава вам. дорогие наши защитники! Молимся за вас. просим всех святых послать вам ангелов-защитников!
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26.03.2022 19:42 Ответить
Тепер ***** вся броварська групіровки кацапні в жопі без каналів поставки!!!!
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26.03.2022 19:44 Ответить
По моєму ти щось поплутав.
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26.03.2022 19:47 Ответить
При чому тут Бровари?Це угрупування націлювалося на Охтирку і Зіньків.
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26.03.2022 19:54 Ответить
Постачання угруповання під Броварами було через Тростянець-Ромни...
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26.03.2022 19:57 Ответить
Молодцы, ребята, бейте этих гадов дальше и больнее.
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26.03.2022 19:45 Ответить
Конотоп український, московську трасу вони і близько не контролюють. Желєзку не контролюють, бо Ніжин стоїть мертво. Все Ванюшки, вітаємо вас з тактичним оточенням!!!!
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26.03.2022 19:46 Ответить
Це угрупування живиться через Остер.
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26.03.2022 19:50 Ответить
опер кольцо и мы надрали задницу гордости красной площади кантемировской дивизии от имели их как петрушка первый дочку Кантемира
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26.03.2022 19:54 Ответить
Слава Богу та ЗСУ,звільнили Тростянець та Боромлю.залишилось угруповання і районі Гребеніківки-Грабського є інфа що їх можуть відправити на Ізюм.
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26.03.2022 19:46 Ответить
Звісно ж мокші там все розбили і пограбували.
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26.03.2022 19:46 Ответить
Народу мирных много постреляли даже без арты и авиа, а вручную и нарочно. А сам городок, которого *** да нихуя, разбили полностью. ********.
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26.03.2022 19:54 Ответить
Я чотирі дні тому у черзі спілкувався з жіночкою - вони з чоловіком дивом вибралися звідти на машині. Її знайомі розповідали потім телефоном, який ******* там коївся опісля. Люди здобували харчі під розривами снарядів.
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26.03.2022 20:13 Ответить
😰
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26.03.2022 19:55 Ответить
Я iз Сумщiни...Скiльки молитов моiх було за Тростянець...
Скiльки горя, жахiв, вбивств,зниклих людей перенiс цей
невеличкий мужнiй райцентр Сумщiни...😰Дякую Господу
та нашим Героям за визволення мiста вiд навали оркiв!💙💛
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26.03.2022 20:11 Ответить
минут пять назад над нами ПВО беспилотник замочило.
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26.03.2022 19:46 Ответить
Оце так новина ! Молодці ! Слава ЗСУ ! Слава 93 ОМБр ! Слава Україні !
Бережи Вас Господь !
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26.03.2022 19:51 Ответить
Лаптіноге бидло ви будете зарізані як свині сціця в штани, ми за вами вже прийшли - Слава Україні!
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26.03.2022 19:55 Ответить
дякуємо! як свіже повітря, єй-богу, а то так "душно" було на душі.
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26.03.2022 20:00 Ответить
Скоро повинні почати сотнями здаватися мразі.
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26.03.2022 20:02 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАИНЫ!
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26.03.2022 20:06 Ответить
Слава ЗСУ слава ГЕРОЯМ
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26.03.2022 20:11 Ответить
Молодці Ви наші "нацики"
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26.03.2022 20:13 Ответить
Слава ЗСУ!
Мотивуюче відео із піснею всесвітньо культової у своєму жанрі харківської групи + action footage від героїв дня. Знято 10 місяців тому, але особливо актуальне сьогодні!

93-тя ОМБр "Холодний Яр" & Nokturnal Mortum "З чортом за пазухою"

Земля здригнулась від напруги
Щоб стати сильніше,
Ми зняли кольчуги
Ми тричі померли,
Щоб з мертвих повстати
Нам боги наказали за землю стояти

Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут моя земля

Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут країна моя

В полум'ї зростала наша сила
В очах завжди вогонь горить
Мішали ми кров з водою святою
Щоб кригою серце зміцнить

Чорну землю до ран прикладали
Шкіра як камінь - сталь не бере
Повітря дзвінке годували піснями
Сьогодні ніхто поміж нас не помре

Дикий вітер, брате мій
Подих твій такий сумний
Поламана калина, то моя країна
Вітер, сум розвій

Земле мила ти моя
Вже не чути солов'я
Кров'ю залиті, градом побиті
Вкриті маками поля

Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут моя земля

Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут країна моя
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26.03.2022 22:47 Ответить
 
 