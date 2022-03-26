Тростянец освободили от российских оккупантов, - 93-я ОМБр

Город Тростянец в Сумской области освобожден от российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр, передает Цензор.НЕТ.

"Тростянец освобожден от российской оккупации. Сегодня силами 93 бригады Холодный Яр, с помощью территориальной обороны и местных партизан, город Тростянец в Сумской области освободили от российских оккупационных войск.

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Холодноярцам удалось выгнать с места "элиту" русских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию. Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец.

Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы, которые 93 бригада использует для освобождения других украинских городов от оккупации", - говорится в сообщении.