Тростянец освободили от российских оккупантов, - 93-я ОМБр
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Город Тростянец в Сумской области освобожден от российских оккупантов.
Об этом в Facebook сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр, передает Цензор.НЕТ.
"Тростянец освобожден от российской оккупации. Сегодня силами 93 бригады Холодный Яр, с помощью территориальной обороны и местных партизан, город Тростянец в Сумской области освободили от российских оккупационных войск.
Холодноярцам удалось выгнать с места "элиту" русских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию. Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец.
Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы, которые 93 бригада использует для освобождения других украинских городов от оккупации", - говорится в сообщении.
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Скiльки горя, жахiв, вбивств,зниклих людей перенiс цей
невеличкий мужнiй райцентр Сумщiни...😰Дякую Господу
та нашим Героям за визволення мiста вiд навали оркiв!💙💛
Бережи Вас Господь !
Мотивуюче відео із піснею всесвітньо культової у своєму жанрі харківської групи + action footage від героїв дня. Знято 10 місяців тому, але особливо актуальне сьогодні!
93-тя ОМБр "Холодний Яр" & Nokturnal Mortum "З чортом за пазухою"
Земля здригнулась від напруги
Щоб стати сильніше,
Ми зняли кольчуги
Ми тричі померли,
Щоб з мертвих повстати
Нам боги наказали за землю стояти
Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут моя земля
Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут країна моя
В полум'ї зростала наша сила
В очах завжди вогонь горить
Мішали ми кров з водою святою
Щоб кригою серце зміцнить
Чорну землю до ран прикладали
Шкіра як камінь - сталь не бере
Повітря дзвінке годували піснями
Сьогодні ніхто поміж нас не помре
Дикий вітер, брате мій
Подих твій такий сумний
Поламана калина, то моя країна
Вітер, сум розвій
Земле мила ти моя
Вже не чути солов'я
Кров'ю залиті, градом побиті
Вкриті маками поля
Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут моя земля
Коріннями вріс
В руках гострий спис
Плечем до плеча
Тут країна моя