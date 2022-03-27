Десятки громад и ряд монастырей перешли в ПЦУ, - Эпифаний
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Десятки громад и ряд монастырей в разных областях Украины добровольно сделали выбор в пользу автокефалии.
Об этом пишет в твиттере предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний, передает Цензор.НЕТ.
"Десятки громад, ряд монастырей в разных областях Украины уже добровольно и осознанно выполнили свой канонический долг и последовали Томосу об автокефалии, сделав выбор в пользу Церкви и Украины", - отметил он.
Епифаний добавил, что двери Православной Церкви Украины открыты для всех.
Ранее митрополит Епифаний призвал духовенство и общины Московского патриархата перейти в ПЦУ.
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+44 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Володимир Антонюк засудив мовчання служителів слов'янських євангельських церков з інших країн щодо агресії РФ
У християн з'явилася ще одна «Біблія» - російські телеканали.
Вже нове покоління свободи повторює розповіді пропагандистів «святого русского міра». Біблія стала більше ритуальною книгою під час зібрання. А в цей час «захисник християнства» вирішив повернути позавчорашній день - відродити імперію зла, Радянський Союз.
Звертаючись до служителів слов'янських євангельських церков, пастор звернув увагу на їхнє мовчання - стратегію, яку обрали багато хто, коли сьогодні виють сирени у Києві та в Рівному, летять ракети на Ізюм, Миколаїв чи Житомир. Релігійні лідери мовчать, коли треба підняти голос і сказати, що відбувається в Україні, дати оцінку беззаконним діям слуг пекла.
https://risu.ua/golova-baptistskogo-soyuzu-********-zasudiv-movchannya-sluzhiteliv-slovyanskih-yevangelskih-cerkov-z-inshih-******-shchodo-agresiyi-rf_n127618
Чому люди такі тугодумці ???
..
Свою позицію з цього приводу речник ПЦУ висловив у дописі у Фейсбук.
"Сама присутність двох єрархів у складі російського Синоду - це вже є відповідь на питання про зв'язок між «УПЦ» та МП. Ви можете собі уявити, щоби Денис Шмигаль та міністр Кабміну брали участь в засіданні уряду РФ, чи навіть просто там були записані? Особливо зараз.
УПЦ МП: ліквідація, консервація чи перетворення на автономію всередині ПЦУ?
МОСКОВСЬКА ПАТРІАРХІЯ НЕ ПОВИННА МАТИ МІСЦЯ НА УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ
кремлевский центр терроризма, диверсий, убийств и шпионажа против украинского народа
А громади УПЦ і Священникі всім чим можуть допомагають нашим воїнам!!!
А Священник УПЦ служить кожного дня і разом з приходом допомагає ЗСУ!
(село під Києвом).
А тепер рахуємо - за місяць війни 30 єпархій змінило своє підпорядкування. 30 із більше ніж 10000 - це 0.3%. Усім іншим РПЦ не муляє. Їм цілком ОК.
Вам ще треба докази, що довбограїв у нас як у дурня фантиків?