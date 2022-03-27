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Десятки громад та низка монастирів перейшли до ПЦУ, - Епіфаній

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

епифаний

Десятки громад та низка монастирів у різних областях України добровільно зробили вибір на користь автокефалії.

Про це пише у твіттері предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній, інформує Цензор.НЕТ.

"Десятки громад, низка монастирів у різних областях України вже добровільно і усвідомлено виконали свій канонічний обов’язок і послідували Томосу про автокефалію, зробивши вибір на користь Церкви і України", - зазначив він.

Епіфаній додав, що двері Православної Церкви України відкриті для всіх.

Раніше митрополит Епіфаній закликав духовенство і громади Московського патріархату перейти в ПЦУ.

Також читайте: Російські окупанти переслідують священників ПЦУ, троє капеланів загинули, - Епіфаній

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+44
Після перемогои з України повинна бути повністю викинута так звана РПЦ та відібрано все що вона вкрала в української громади...
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27.03.2022 08:45
+29
МП -- должен быть за поребриком... Эти кгб твари мутят воду вводят доверчивых в заблуждения и проклинают наших воинов
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27.03.2022 08:49
+25
Денаціфікація переросла в повну дерусіфікацію Держави Україна. Героям слава!
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27.03.2022 08:51
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Після перемогои з України повинна бути повністю викинута так звана РПЦ та відібрано все що вона вкрала в української громади...
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27.03.2022 08:45 Відповісти
МП -- должен быть за поребриком... Эти кгб твари мутят воду вводят доверчивых в заблуждения и проклинают наших воинов
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27.03.2022 08:49 Відповісти
пачка агентів перепациурились і остались агентами
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27.03.2022 08:59 Відповісти
стали тіпа патріотичними любителями України....ага-ага. Наступна серія - місце Єпіфанія.
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27.03.2022 09:02 Відповісти
ЩЕ існує проблема з ПРИКАЦАПЛЕНОЮ ВЕРХІВКОЮ РІЗНИХ СЕКТ.
Володимир Антонюк засудив мовчання служителів слов'янських євангельських церков з інших країн щодо агресії РФ

У християн з'явилася ще одна «Біблія» - російські телеканали.
Вже нове покоління свободи повторює розповіді пропагандистів «святого русского міра». Біблія стала більше ритуальною книгою під час зібрання. А в цей час «захисник християнства» вирішив повернути позавчорашній день - відродити імперію зла, Радянський Союз.

Звертаючись до служителів слов'янських євангельських церков, пастор звернув увагу на їхнє мовчання - стратегію, яку обрали багато хто, коли сьогодні виють сирени у Києві та в Рівному, летять ракети на Ізюм, Миколаїв чи Житомир. Релігійні лідери мовчать, коли треба підняти голос і сказати, що відбувається в Україні, дати оцінку беззаконним діям слуг пекла.

https://risu.ua/golova-baptistskogo-soyuzu-********-zasudiv-movchannya-sluzhiteliv-slovyanskih-yevangelskih-cerkov-z-inshih-******-shchodo-agresiyi-rf_n127618
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27.03.2022 09:27 Відповісти
а саме головне - треба виявити і засудити тих "діячів " МП, які реально є агентами кацапського фсб, гру і т.д.
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27.03.2022 10:26 Відповісти
Кто не перейдёт , выкинуть за рашистским кораблем , СБУ проникнуть внезапно , и выкинуть ДРГ ,скрывающиеся у гебнявых особей в поповских рясах ! А Киево Печерскую Лавру немедленно освободить о рашистской заразы ‼️‼️‼️‼️‼️
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27.03.2022 10:52 Відповісти
К сожалению война с парашей их заставила, а не вера. Будут говорить как и взятые в плен орки, мы были заблудшими овцами!
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27.03.2022 08:46 Відповісти
Денаціфікація переросла в повну дерусіфікацію Держави Україна. Героям слава!
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27.03.2022 08:51 Відповісти
Нарешті. Оце треба було до війни дочекатись.
Чому люди такі тугодумці ???
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27.03.2022 08:52 Відповісти
Бо перевзуваються під примусом обставин.Всі хто добровільно волів перейти до ПЦУ зробив це давно
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27.03.2022 10:17 Відповісти
" Москальский пархат "..під заборону.
..
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27.03.2022 08:52 Відповісти
Слава Богу ! Слава Украине! Слава воинам!
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27.03.2022 09:00 Відповісти
Це зараз відбувається ще завдяки тому, що московська тітушня, яка до цього заважала, зараз іншими справами займається...
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27.03.2022 09:02 Відповісти
Архиєпископ Євстратій (Зоря) піддав жорсткій критиці бездіяльність очільника УПЦ МП Митрополита Онуфрія і Митрополита Антонія (Паканича), які є постійними членами Синоду РПЦ і які не виявили бажання засудити на Синоді агресію Росії проти України. Вони просто не взяли участі у Синоді, хоча могли це зробити дистанційно, вважає Євстратій (Зоря).

Свою позицію з цього приводу речник ПЦУ висловив у дописі у Фейсбук.

"Сама присутність двох єрархів у складі російського Синоду - це вже є відповідь на питання про зв'язок між «УПЦ» та МП. Ви можете собі уявити, щоби Денис Шмигаль та міністр Кабміну брали участь в засіданні уряду РФ, чи навіть просто там були записані? Особливо зараз.
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27.03.2022 09:09 Відповісти
можу
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27.03.2022 09:25 Відповісти
(жарт(
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27.03.2022 09:30 Відповісти
дуже серйозні застереження для влади: питання з МП слід вирішувати раніше, ніж за це візьметься суспільство
УПЦ МП: ліквідація, консервація чи перетворення на автономію всередині ПЦУ?
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27.03.2022 09:11 Відповісти
Віктор Єленський, доктор наук, професор:

МОСКОВСЬКА ПАТРІАРХІЯ НЕ ПОВИННА МАТИ МІСЦЯ НА УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ
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27.03.2022 09:12 Відповісти
ne profesory na Zmeinnom užo kazali v peršy dni voiny šo vina povinna...
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27.03.2022 13:56 Відповісти
Ця війна або очистить Україну від 5 колони , або буде горе
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27.03.2022 09:36 Відповісти
Ті віруючи ідіоти, які справді є частиною руцкава міра, ніколи не перейдуть до ПЦУ, а перехід стада, якому просто похеру де битися лобом об землю, взагалі ні на що не впливає.
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27.03.2022 09:40 Відповісти
Це зрозуміло. Але що буде з москальськими попами ? Це те ж саме, що і з опзж у Верховній Раді -- немовби партія українська, а інтереси у неї москальські ! Так буде і з попами з КПЦ МП !!!!! Думай --те !!!!!!!!!!
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27.03.2022 09:41 Відповісти
це дуже добра божа справа............московським попам немає місця в Україні нехай забираються геть....потрібно їх в шию і поганим віником вимітати як сміття і чим швидше тим краще на користь прихожанам і державі
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27.03.2022 10:00 Відповісти
Десятки перейшли, а тисячі не захотіли.
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27.03.2022 10:02 Відповісти
Киево-Печерская Лавра - ********** фсбшная резидентура в центре Украини
кремлевский центр терроризма, диверсий, убийств и шпионажа против украинского народа
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27.03.2022 10:13 Відповісти
Просто треба визнати нарешті цей ********* московський патріархат - терористичною організацією і впаяти виродкам по 15 років . А умови утримання - щоб нелюди прожили лише 12 . Ото й уся премудрість .
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27.03.2022 10:17 Відповісти
Для того, чтоб это прошло ОЧЕНЬ БЫСТРО (за неделю - две) нужен объединительный собор (с перевыборами престоятеля), иначе это сильно затянется!
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27.03.2022 10:50 Відповісти
хорошо, но мало
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27.03.2022 10:57 Відповісти
Епіфаній а де ви зараз знаходетесь? Чув в Туреччені!!!
А громади УПЦ і Священникі всім чим можуть допомагають нашим воїнам!!!
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27.03.2022 11:20 Відповісти
Армія, Мова, Віра. Це те, на чому тримається будь-яка держава, особливо держава котра воює. Без цих трьох базисів не може бути ані Незалежності, ані економічного розвитку. Нажаль, до багатьох це доходить дуже страшною ціною ...
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27.03.2022 11:23 Відповісти
Я також за єдину церкву в Україні, але це мають вирішувати священникі як правильно об'єднатися а не політики і точно не диванні коментатори які взагалі ні в яку Церкву не ходять!!!
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27.03.2022 11:26 Відповісти
До прикладу в нашому селі є дві церкви священник ПЦУ виїхав бо боїться війни!
А Священник УПЦ служить кожного дня і разом з приходом допомагає ЗСУ!
(село під Києвом).
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27.03.2022 11:30 Відповісти
РПЦшники в Україні по любому в разі окупації будуть колаборантами, зараз просто вичікують хто буде переможець. РПЦ підтримала війну в Україні, тому ці попи з мільйонером Онуфрієм теж вороги.
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27.03.2022 12:23 Відповісти
Я трішки нагадаю, що перехід єпархії в ПЦУ (рівно як і навпаки) - це цілком і повністю рішення самої єпархії, тобто ЛЮДЕЙ. Ні, це не Зеленський вирішує, ні не Епіфаній, а простий український нарід.
А тепер рахуємо - за місяць війни 30 єпархій змінило своє підпорядкування. 30 із більше ніж 10000 - це 0.3%. Усім іншим РПЦ не муляє. Їм цілком ОК.
Вам ще треба докази, що довбограїв у нас як у дурня фантиків?
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27.03.2022 14:02 Відповісти
 
 