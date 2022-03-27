Впервые с начала войны ночь на Сумщине прошла тихо, - Живицкий

Впервые с начала войны ночь на Сумщине прошла тихо – россияне не бомбили и не обстреливали города и поселки в регионе.

Об этом в Телеграме сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Ночь с 26 на 27 марта прошла тихо. Впервые." – написал он.

"Единственная новость: перевели часы на летнее время", - добавил Живицкий.