РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5363 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
3 314 7
война (46991) Сумская область (1853) Живицкий Дмитрий (242)

Впервые с начала войны ночь на Сумщине прошла тихо, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

Впервые с начала войны ночь на Сумщине прошла тихо – россияне не бомбили и не обстреливали города и поселки в регионе.

Об этом в Телеграме сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Ночь с 26 на 27 марта прошла тихо. Впервые." – написал он.

"Единственная новость: перевели часы на летнее время", - добавил Живицкий.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Писали, що всі міста вільні від мордовців. Лише деякі села в окупації, ненадовго.
показать весь комментарий
27.03.2022 10:53 Ответить
А їм писали перед війною, що ракети скінчаться, танки згорять, солдатів знищать, не повірили-перевірили...
показать весь комментарий
27.03.2022 10:53 Ответить
Юрій Гудименко

March 25 at 1:23 AM ·

Коли по нам стріляв той ******* Т-72, коли падали міни, коли горіли будинки і летіли осколки, а треба було виходити і працювати - було легко. Справді. Просто така робота, береш і робиш.

Але коли ми закінчили і виходили з Ірпеня, допомагаючи евакуювати декількох мирних мешканців - було важко. Дуже. Не через обстріли - просто психологічно.

Ці люди, яких ми виводили під абсолютно апокаліптичний міст, підірваний з одного боку і заставлений порожніми машинами з іншого, ці люди, що полишали за спиною своє старе життя, свої будинки, світлини, чашки, свою роботу, свої альбоми і папери - все те, що складало їхнє звичне життя, все те, де зараз у вогні нишпорять однотипні, одноразові істоти - ці люди знаходили в собі сили посміхатися.

Крізь втому. Крізь сльози. Крізь абсолютно незрозуміле майбутнє. Посміхалися, залишаючи за спинами ворога, якого ми скоро вб'ємо і спалимо вщент, дотла, до попелу.

Українці.

Я не знаю, що ще і навіщо додати до цього слова.
показать весь комментарий
27.03.2022 10:55 Ответить
Вот вам и ответ когда настанет МИР. Он настанет когда последний окупант сдохнет а не когда вы будете устраивать позорные переговоры, мирные планы и отводы войск
показать весь комментарий
27.03.2022 10:58 Ответить
Не обманюйте себе, вони перегруповуються, змінили тактику, тепер валять по всьому з важкої артилерії, скоро знов попруть.
показать весь комментарий
27.03.2022 11:09 Ответить
Цікаво, пану Живицькому було тихо?
Наші всю ніч насипали десь за Боромлю , та так, шо аж гай шумів...
показать весь комментарий
27.03.2022 11:18 Ответить
 
 