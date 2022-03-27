Уперше від початку війни ніч на Сумщині минула тихо, - Живицький
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Уперше від початку війни ніч на Сумщині минула тихо - росіяни не бомбили та не обстрілювали міста й селища в регіоні.
Про це в Телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Сумщина. Ніч із 26 на 27 березня минула тихо. Вперше", - написав він.
"Єдина новина: перевели годинники на літній час", - додав Живицький.
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March 25 at 1:23 AM ·
Коли по нам стріляв той ******* Т-72, коли падали міни, коли горіли будинки і летіли осколки, а треба було виходити і працювати - було легко. Справді. Просто така робота, береш і робиш.
Але коли ми закінчили і виходили з Ірпеня, допомагаючи евакуювати декількох мирних мешканців - було важко. Дуже. Не через обстріли - просто психологічно.
Ці люди, яких ми виводили під абсолютно апокаліптичний міст, підірваний з одного боку і заставлений порожніми машинами з іншого, ці люди, що полишали за спиною своє старе життя, свої будинки, світлини, чашки, свою роботу, свої альбоми і папери - все те, що складало їхнє звичне життя, все те, де зараз у вогні нишпорять однотипні, одноразові істоти - ці люди знаходили в собі сили посміхатися.
Крізь втому. Крізь сльози. Крізь абсолютно незрозуміле майбутнє. Посміхалися, залишаючи за спинами ворога, якого ми скоро вб'ємо і спалимо вщент, дотла, до попелу.
Українці.
Я не знаю, що ще і навіщо додати до цього слова.
Наші всю ніч насипали десь за Боромлю , та так, шо аж гай шумів...