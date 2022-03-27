Уперше від початку війни ніч на Сумщині минула тихо, - Живицький

Уперше від початку війни ніч на Сумщині минула тихо - росіяни не бомбили та не обстрілювали міста й селища в регіоні.

Про це в Телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Ніч із 26 на 27 березня минула тихо. Вперше", - написав він.

"Єдина новина: перевели годинники на літній час", - додав Живицький.