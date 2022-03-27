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Уперше від початку війни ніч на Сумщині минула тихо, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Уперше від початку війни ніч на Сумщині минула тихо - росіяни не бомбили та не обстрілювали міста й селища в регіоні.

Про це в Телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Ніч із 26 на 27 березня минула тихо. Вперше", - написав він.

"Єдина новина: перевели годинники на літній час", - додав Живицький.

Автор: Наталя Джума
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Писали, що всі міста вільні від мордовців. Лише деякі села в окупації, ненадовго.
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27.03.2022 10:53 Відповісти
А їм писали перед війною, що ракети скінчаться, танки згорять, солдатів знищать, не повірили-перевірили...
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27.03.2022 10:53 Відповісти
Юрій Гудименко

March 25 at 1:23 AM ·

Коли по нам стріляв той ******* Т-72, коли падали міни, коли горіли будинки і летіли осколки, а треба було виходити і працювати - було легко. Справді. Просто така робота, береш і робиш.

Але коли ми закінчили і виходили з Ірпеня, допомагаючи евакуювати декількох мирних мешканців - було важко. Дуже. Не через обстріли - просто психологічно.

Ці люди, яких ми виводили під абсолютно апокаліптичний міст, підірваний з одного боку і заставлений порожніми машинами з іншого, ці люди, що полишали за спиною своє старе життя, свої будинки, світлини, чашки, свою роботу, свої альбоми і папери - все те, що складало їхнє звичне життя, все те, де зараз у вогні нишпорять однотипні, одноразові істоти - ці люди знаходили в собі сили посміхатися.

Крізь втому. Крізь сльози. Крізь абсолютно незрозуміле майбутнє. Посміхалися, залишаючи за спинами ворога, якого ми скоро вб'ємо і спалимо вщент, дотла, до попелу.

Українці.

Я не знаю, що ще і навіщо додати до цього слова.
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27.03.2022 10:55 Відповісти
Вот вам и ответ когда настанет МИР. Он настанет когда последний окупант сдохнет а не когда вы будете устраивать позорные переговоры, мирные планы и отводы войск
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27.03.2022 10:58 Відповісти
Не обманюйте себе, вони перегруповуються, змінили тактику, тепер валять по всьому з важкої артилерії, скоро знов попруть.
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27.03.2022 11:09 Відповісти
Цікаво, пану Живицькому було тихо?
Наші всю ніч насипали десь за Боромлю , та так, шо аж гай шумів...
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27.03.2022 11:18 Відповісти
 
 