В Украине обесточены 1455 населенных пунктов, - ГСЧС
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1 тыс. 455 населенных пунктов в Украине обесточены на сегодняшний день, из них частично – 39.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграмм-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы привлечены восемь генераторов ГСЧС, из них пять – для обеспечения электроэнергией больниц.
В ведомстве также сообщают об успешной эвакуации населения общим количеством более 979 тыс. человек.
За прошедшие сутки подразделения ГСЧС осуществили 533 выезда на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, ликвидирован 281 пожар, возникший вследствие ведения боевых действий.
Пиротехники обезвредили 507 взрывоопасных предметов и 6 кг взрывчатого вещества, в том числе три авиабомбы, и обследовали территорию площадью более 500 га, говорится в сводке.
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