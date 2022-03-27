10 923 23
Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала вражеская ракета, полностью разрушена, - Козицкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Официальная информация: нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена", - написал он.
По словам Козицкого, подразделения ГСЧС продолжали ликвидировать пожар на протяжении всей ночи. Полностью потушить огонь удалось в 7 часов утра.
Топ комментарии
+16 Вадим Петришин 68f6c42b
показать весь комментарий27.03.2022 13:27
+13 Ksenia VB
показать весь комментарий27.03.2022 13:27
+12 ODNAKO
показать весь комментарий27.03.2022 13:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Спочатку у вас кацапсбки ракети по хрестиках наводились, потім по відосикам, тепер по постам.
Дивіться вже своїх котиків у тік-токах і перестаньте розводити бидлосрач!
2. Корректировщиков огня после задержания и допроса расстреливать.
3. Это целенаправленная, методичная работа врага (московии), направленная на уничтожение той инфраструктуры и лишение нас тех ресурсов, которые необходимы для продолжения ведения активный боевых действий (взлетные полосы, склады гсм и боеприпасов).
сделать полную привязку к ориентирам, координатам и прочей военной требухе ?
Этим нефтебазам десятки лет, они нанесены ещё на советские карты.