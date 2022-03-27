Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала вражеская ракета, полностью разрушена, - Козицкий

Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Официальная информация: нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена", - написал он.

По словам Козицкого, подразделения ГСЧС продолжали ликвидировать пожар на протяжении всей ночи. Полностью потушить огонь удалось в 7 часов утра.

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