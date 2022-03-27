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Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ворожа ракета, повністю зруйнована, - Козицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

львів

Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційна інформація: нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована", - написав він.

За словами Козицького, підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі. Повністю загасити вогонь вдалося о 7 годині ранку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано пожежу на промисловому об'єкті зі зберігання пального у Львові, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Ну цей Козицкий напередодні удару хвалився, що палива вистачить, бо завезли багато. Черговий корисний ідіот, не потрібні й коригувальники...
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27.03.2022 13:27
+13
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27.03.2022 13:27
+12
Зберігати пальне в воєнний час в наземних 5 тис. резервуарах, це злочин... вони мали всі стояти пусті. Паливо має зберігатись в підземних резервуарах, або магістральних трубопроводах.
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27.03.2022 13:34
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Ну цей Козицкий напередодні удару хвалився, що палива вистачить, бо завезли багато. Черговий корисний ідіот, не потрібні й коригувальники...
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27.03.2022 13:27 Відповісти
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27.03.2022 13:27 Відповісти
Досить вже цю херню городити!
Спочатку у вас кацапсбки ракети по хрестиках наводились, потім по відосикам, тепер по постам.
Дивіться вже своїх котиків у тік-токах і перестаньте розводити бидлосрач!
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27.03.2022 13:33 Відповісти
А що тут неправильно сказано? Наївно думати, що ворог не відслідковує наші сайти та соцмережі.
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27.03.2022 13:38 Відповісти
Координаты нефтебаз московиты имели и без наших комментариев.
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27.03.2022 13:48 Відповісти
Мабуть, що так. Але тут ще інфа, що палива багато завезли.
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27.03.2022 14:27 Відповісти
А інформацію про їх заповнення?
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27.03.2022 14:28 Відповісти
Наївно думати зворотне, коли в рашистів є супутники на орбіті, та уся українська влада пронизана зрадниками.
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27.03.2022 14:35 Відповісти
Лапоть! Ти тут більше усіх палиш свою кремлівську контору. Прокладка ти кремлівсько-путінська . Досить нас тут залякувати по вихідних. Мабуть, тебе з дурдому на вихідні забирають, от ти й дориваєся до компу.
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27.03.2022 14:51 Відповісти
Зміни сайт, бо війна скоро закінчиться, а ти - ботяра кремлівська, залишися без роботи. На міску щей навіть не заробиш.
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27.03.2022 15:16 Відповісти
І як із супутника побачити, скільки в цистернах пального?
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27.03.2022 15:07 Відповісти
Зберігати пальне в воєнний час в наземних 5 тис. резервуарах, це злочин... вони мали всі стояти пусті. Паливо має зберігатись в підземних резервуарах, або магістральних трубопроводах.
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27.03.2022 13:34 Відповісти
а до цього часу не могли перекачати? вже як місяць війна. і ше буде не один місяць
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27.03.2022 13:38 Відповісти
Сподіваюсь що це деза для козломордих
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27.03.2022 13:42 Відповісти
1. Запретить любым официальным/должностным лицам в Украине (без предварительного согласования со спецслужбами) распространять любую информацию, относительно функционирования любых критически важных инфраструктурных объектов.
2. Корректировщиков огня после задержания и допроса расстреливать.
3. Это целенаправленная, методичная работа врага (московии), направленная на уничтожение той инфраструктуры и лишение нас тех ресурсов, которые необходимы для продолжения ведения активный боевых действий (взлетные полосы, склады гсм и боеприпасов).
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27.03.2022 13:47 Відповісти
Кто мешал сошке Царёва или Шуфрича объездить все эти объекты,
сделать полную привязку к ориентирам, координатам и прочей военной требухе ?
Этим нефтебазам десятки лет, они нанесены ещё на советские карты.
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27.03.2022 13:52 Відповісти
козицький-мудозвон
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27.03.2022 14:02 Відповісти
А вот чего делать нельзя - это анонсировать события: новые поставки, новые объекты, новые поставщики, контракты, деньги, люди - вот тут надо наступить на горло своей песне , и не хвалиться, как бы не хотелось швырнуть этот фактаж в морду врагам.
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27.03.2022 14:23 Відповісти
Львів вчора був приречений, його б все одно бомбили, тому що Байден був у Польщі. ***** не могло не показати президенту Америки, хто тут головний. Обрали нафтобазу, щоб було бїльше диму та менше жертв серед цивільних, наче всьо ідьот по плану демілітаризації.
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27.03.2022 15:02 Відповісти
Не хочу виглядати панікером, але підкажіть хтось: як ми будемо стримувати ворога, якщо вони ракетами всі наші бази з пальним і військово-ремонтні підприємства постріляють? Бо схоже, що ракет в них вистачає.
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27.03.2022 15:27 Відповісти
 
 