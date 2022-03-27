Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ворожа ракета, повністю зруйнована, - Козицький

Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційна інформація: нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована", - написав він.

За словами Козицького, підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі. Повністю загасити вогонь вдалося о 7 годині ранку.

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