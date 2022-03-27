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Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ворожа ракета, повністю зруйнована, - Козицький
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Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційна інформація: нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована", - написав він.
За словами Козицького, підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі. Повністю загасити вогонь вдалося о 7 годині ранку.
Топ коментарі
+16 Вадим Петришин 68f6c42b
показати весь коментар27.03.2022 13:27
+13 Ksenia VB
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+12 ODNAKO
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Спочатку у вас кацапсбки ракети по хрестиках наводились, потім по відосикам, тепер по постам.
Дивіться вже своїх котиків у тік-токах і перестаньте розводити бидлосрач!
2. Корректировщиков огня после задержания и допроса расстреливать.
3. Это целенаправленная, методичная работа врага (московии), направленная на уничтожение той инфраструктуры и лишение нас тех ресурсов, которые необходимы для продолжения ведения активный боевых действий (взлетные полосы, склады гсм и боеприпасов).
сделать полную привязку к ориентирам, координатам и прочей военной требухе ?
Этим нефтебазам десятки лет, они нанесены ещё на советские карты.