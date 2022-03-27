ДТЭК возобновил электроснабжение в Святошинском районе Киева, - КГГА
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Ремонтные бригады компании ДТЭК "Киевские электрические сети" возобновили электроснабжение в Святошинском районе Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении Киевской городской государственной администрации.
"Специалисты ДТЭК "Киевские электрические сети" смогли починить высоковольтную линию и возобновить электроснабжение в Святошинском районе, который утром остался без света вследствие боевых действий в пригороде - в направлениях Гостомеля и Ирпеня", - говорится в нем.
Отмечается, что ремонтные работы были проведены в шести местах и продолжаются работы по подключению отдельных потребителей.
Напомним, утром 26 марта из-за повреждения двух линий 110 кВ Святошинский район Киева оказался без электроснабжения.
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