ДТЕК відновив електропостачання у Святошинському районі Києва, - КМДА

Ремонтні бригади компанії ДТЕК "Київські електричні мережі" відновили електропостачання у Святошинському районі Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"Фахівці ДТЕК "Київські електричні мережі" змогли полагодити високовольтну лінію та відновити електропостачання у Святошинському районі, який вранці залишився без світла унаслідок бойових дій у передмісті – у напрямках Гостомеля та Ірпеня", - йдеться в ньому.

Зазначається, що ремонтні роботи були проведені у шести місцях, та наразі тривають роботи із підключення окремих споживачів.

Нагадаємо, вранці 26 березня через пошкодження двох ліній 110 кВ Святошинський район Києва опинився без електропостачання.

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