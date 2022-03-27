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Зеленский впервые с начала открытого вторжения РФ дал интервью российским СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам впервые после начала войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Как отмечается, 27 марта с президентом Украины созвонились российские журналисты, среди которых главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь, корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев.

Разговор длился почти два часа.

СМИ обещают под вечер обнародовать весь разговор без цензуры.

Заметим, что "Медузу" и "Дождь" российские власти считают "иноагентами", а "Коммерсант" - нет.

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Топ комментарии
+70
Это как если бы Черчилль дал интервью нацистской Фёлькишер Беобахтер.
Очередное заглядывание в глаза зе-идиота.
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27.03.2022 15:15
+58
российская оппозиция - бессмысленная и бесполезная
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27.03.2022 15:12
+53
Зєля продовжує жорстко тупити.
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27.03.2022 15:14
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Боже, який ідіот
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27.03.2022 19:55 Ответить
І в чому наш нацизм ?
В нелюбові до віроломних окупантів?
А ти німців дуже любиш?
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27.03.2022 21:51 Ответить
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