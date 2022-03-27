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Зеленский впервые с начала открытого вторжения РФ дал интервью российским СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам впервые после начала войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
Как отмечается, 27 марта с президентом Украины созвонились российские журналисты, среди которых главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь, корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев.
Разговор длился почти два часа.
СМИ обещают под вечер обнародовать весь разговор без цензуры.
Заметим, что "Медузу" и "Дождь" российские власти считают "иноагентами", а "Коммерсант" - нет.
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