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Зеленський вперше від початку відкритого вторгнення РФ дав інтерв'ю російським ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам уперше після початку війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу"
Як зазначається, 27 березня з президентом України зідзвонилися російські журналісти, серед яких головний редактор "Медузи" Іван Колпаков, головний редактор телеканалу "Дождь" Тихон Дзядко, письменник та журналіст Михайло Зигар, кореспондент "Коммерсанта" Володимир Соловйов.
Розмова тривала майже дві години.
ЗМІ обіцяють надвечір оприлюднити всю розмову без цензури.
Зауважимо, що"Медузу" та "Дождь" російська влада вважає "іноагентами", а "Коммерсант" - ні.
Топ коментарі
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