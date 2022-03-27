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Зеленський вперше від початку відкритого вторгнення РФ дав інтерв'ю російським ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам уперше після початку війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу"

Як зазначається, 27 березня з президентом України зідзвонилися російські журналісти, серед яких головний редактор "Медузи" Іван Колпаков, головний редактор телеканалу "Дождь" Тихон Дзядко, письменник та журналіст Михайло Зигар, кореспондент "Коммерсанта" Володимир Соловйов.

Розмова тривала майже дві години.

ЗМІ обіцяють надвечір оприлюднити всю розмову без цензури.

Зауважимо, що"Медузу" та "Дождь" російська влада вважає "іноагентами", а "Коммерсант" - ні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+70
Это как если бы Черчилль дал интервью нацистской Фёлькишер Беобахтер.
Очередное заглядывание в глаза зе-идиота.
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27.03.2022 15:15
+58
российская оппозиция - бессмысленная и бесполезная
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27.03.2022 15:12
+53
Зєля продовжує жорстко тупити.
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27.03.2022 15:14
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Боже, який ідіот
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27.03.2022 19:55 Відповісти
І в чому наш нацизм ?
В нелюбові до віроломних окупантів?
А ти німців дуже любиш?
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27.03.2022 21:51 Відповісти
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