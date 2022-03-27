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США поставят дизтопливо для Украины, - Зеркаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бензин,заправка,азс,дизтопливо

США направят в Европу дизтопливо для нужд Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль в эфире "Радио НВ".

"Нам удалось мобилизовать всех... В Германии и Польше самые большие резервы дизеля, и именно они могут обеспечить необходимые объемы для нас сейчас. Кроме того, к нам едет американский дизель", – сказала она.

Зеркаль также обратила внимание на то, что в период начала посевной в Украине несколько крупных НПЗ в Восточной Европе закрылись на ремонты.
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Топ комментарии
+31
Это не только для фронта, но и для посевной. Раз посеяли- уберут.
Ещё никто не проиграл войны, имея за плечами в союзниках США.
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27.03.2022 16:43
+26
+ 100 !

ленд-ліз пішов !!!!

але й нам треба не "плошать" і уважно слідкувати за руками ЗЕлєнських, щоб не скурвились та не злили повну перемогу!
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27.03.2022 16:49
+17
Мля,как вы зае....своими соревнованиями ,кто быстрее выложит новость!Не забудьте маршруты ввоза указать и адрес хранения обязательно!
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27.03.2022 16:43
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Это не только для фронта, но и для посевной. Раз посеяли- уберут.
Ещё никто не проиграл войны, имея за плечами в союзниках США.
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27.03.2022 16:43 Ответить
+ 100 !

ленд-ліз пішов !!!!

але й нам треба не "плошать" і уважно слідкувати за руками ЗЕлєнських, щоб не скурвились та не злили повну перемогу!
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27.03.2022 16:49 Ответить
Там все консервы повылазили и никто ничего не может им зделать,вместо кадровых решений снова идет словесный понос от зели
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27.03.2022 16:57 Ответить
Да закрийте рот Петіні ************ ваш шоколадний вже б здав країну! Як це зробив в 2014 якби не волонтери та Громадськісь то тоді б здав всю! І не говоріть що не було війська! Хто тоді марширував на параді коли наших героїв ваш шоколадний в котел загнав!
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27.03.2022 17:03 Ответить
откуда ты такой с турецким флагом?
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27.03.2022 17:06 Ответить
З дупи він-смердить же!
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27.03.2022 17:13 Ответить
Шо за бред
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27.03.2022 17:07 Ответить
иди в след руцкому кораблю...!
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27.03.2022 17:15 Ответить
28 раз предупредили великого о нападении кацапов и никакой реакции,это факт,шоколадный каким боком?
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27.03.2022 17:22 Ответить
Петя как раз в 2014 отстоял и удержал страну. Придурок.
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27.03.2022 17:22 Ответить
и Марик возвратил, между прочим, а не сдал !
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27.03.2022 17:48 Ответить
Еще один диванный знаток.
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27.03.2022 19:24 Ответить
Да закрийте рот Петіні ************ ваш шоколадний вже б здав країну! Як це зробив в 2014 якби не волонтери та Громадськісь то тоді б здав всю! І не говоріть що не було війська! Хто тоді марширував на параді коли наших героїв ваш шоколадний в котел загнав!
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27.03.2022 18:43 Ответить
Я і досі не переглядаю арестовича, д,єрьмака і бабку ,бо нудить мене від них.Недалекі люди кажуть подякуйте йому ,що воно не втікло.
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27.03.2022 17:02 Ответить
Справжній оргазм отримаєш від доповіді "гоші-маладєц!" (коношонкова) ))).
Я колишній комсорг, і служив у кдб, але такий стояк, як у цього штиря, у мене ніколи не траплявся. )))
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27.03.2022 18:02 Ответить
Дайте ИСТРЕБИТЕЛИ !🙏УМОЛЯЕМ !
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27.03.2022 17:05 Ответить
Бомбардувальники проси!!
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27.03.2022 17:45 Ответить
Южный Вьетнам продул
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27.03.2022 17:12 Ответить
Южный Вьетнам таки проиграл.
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27.03.2022 17:26 Ответить
Південний в'єтнам звик харчуватися у макдональдсах, але не зміг протистояти коханню північного до смажених пальмових хробаків.
А американці від тоді не протистоять національному спротиву.
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27.03.2022 17:53 Ответить
Посмотрите на Вьетнам сейчас...
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27.03.2022 19:14 Ответить
Мля,как вы зае....своими соревнованиями ,кто быстрее выложит новость!Не забудьте маршруты ввоза указать и адрес хранения обязательно!
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27.03.2022 16:43 Ответить
Навіщо розповсюджувати цю новину ?
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27.03.2022 16:43 Ответить
значит уже тут.
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27.03.2022 16:43 Ответить
ето в піку вчєрашнєй бомбьожкє..?
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27.03.2022 16:46 Ответить
Ну а как же
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27.03.2022 16:48 Ответить
Ага, "хай подавиться клятий довбоносик" (с)
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27.03.2022 17:00 Ответить
Дуже дякуємо, приходьте ще
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27.03.2022 16:46 Ответить
Причем во всем необходимом нам объеме и даже более того
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27.03.2022 16:48 Ответить
минус птичка,час назад ПВО сбила еще один российский истребитель над Харьковской областью. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.👍
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27.03.2022 16:48 Ответить
иран подписал договор с сша. это значит что рузкая нефть больше не нужна. запасы нефти брент в иране могут полностью обеспечить европу.
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27.03.2022 16:52 Ответить
Пруфы?
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27.03.2022 17:23 Ответить
RUSSIA ONCE AGAIN MAKES GENOCIDE OF THE UKRAINIAN PEOPLE
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27.03.2022 16:53 Ответить
Хороша новина, тільки Козицькому не розповідайте що і де...
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27.03.2022 16:53 Ответить
********* не можуть не *******(працювать). краще б мовчки кожен робив свою справу.
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27.03.2022 16:54 Ответить
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27.03.2022 16:55 Ответить
Дописть ******* на кожному кроці про паливо й припаси, краще поставте нормальну охорону й зробіть заборонену зону в радіусі, щоб ніякі бомжі не наводили.
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27.03.2022 16:55 Ответить
Розслабся. Вони по "гугл-земля" наводять. Бак на 5000т важко заховати.
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27.03.2022 18:16 Ответить
Профессор Талк


@SergejTalk

·
15 ч



Послание Путина Федеральному собранию переносят уже четвёртый раз подряд. Четвёртый, Карл! Потому что не о чем рассказывать. Но главное - лишившиеся состояний "парламентарии" готовы его загрызть. Миллионов кровных лишил, Лазурки лишил, всего лишил!
Обстановка накаляется.
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27.03.2022 16:56 Ответить
рассматривается вариант заморозки всех платежей за нефть и газ. жратву оркам не поставляют.
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27.03.2022 16:57 Ответить
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27.03.2022 16:59 Ответить
Роман Москаль


@RomanMoskal70

·
18 ч



Естонія надала у 6 разів більше військової допомоги Україні, ніж Німеччина.
В той час, як економіка Німеччини у 65 разів більша, ніж економіка Естонії.
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27.03.2022 17:02 Ответить
А ти хочеш щоб вона і газ у москалів купляла і жмурила їх згідно одного договору? Це вже буде занадто навіть для московії, хоча...
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27.03.2022 18:07 Ответить
На хіба про це розповідати,ще розкажіть де зберігати будете
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27.03.2022 17:11 Ответить
краще поки не писати, а то ху_ло щось гавкне і вони знов обісруться.
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27.03.2022 17:22 Ответить
Ну що ти *** ****** ©
От ніхіба чесати свій тупий язик
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27.03.2022 17:25 Ответить
Скажіть хтось Лані, нехай налякає корбана створенням УжНР. Тоді ми ще й ядрьону зброю затрамбуємо взад у підірвані стартові шахти, згідно бадапештського мемарандума!
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27.03.2022 18:25 Ответить
Дякую штатам по всій дякую братам.
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27.03.2022 19:00 Ответить
Йо б а на бала бо л ка, на ху я його пи з д і ть! От чмошники, самі ж і патякають!
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27.03.2022 19:41 Ответить
 
 