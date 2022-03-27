США поставят дизтопливо для Украины, - Зеркаль

США направят в Европу дизтопливо для нужд Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль в эфире "Радио НВ".

"Нам удалось мобилизовать всех... В Германии и Польше самые большие резервы дизеля, и именно они могут обеспечить необходимые объемы для нас сейчас. Кроме того, к нам едет американский дизель", – сказала она.

Зеркаль также обратила внимание на то, что в период начала посевной в Украине несколько крупных НПЗ в Восточной Европе закрылись на ремонты.