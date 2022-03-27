США поставят дизтопливо для Украины, - Зеркаль
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США направят в Европу дизтопливо для нужд Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль в эфире "Радио НВ".
"Нам удалось мобилизовать всех... В Германии и Польше самые большие резервы дизеля, и именно они могут обеспечить необходимые объемы для нас сейчас. Кроме того, к нам едет американский дизель", – сказала она.
Зеркаль также обратила внимание на то, что в период начала посевной в Украине несколько крупных НПЗ в Восточной Европе закрылись на ремонты.
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+17 Евгений Пэ
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Ещё никто не проиграл войны, имея за плечами в союзниках США.
ленд-ліз пішов !!!!
але й нам треба не "плошать" і уважно слідкувати за руками ЗЕлєнських, щоб не скурвились та не злили повну перемогу!
Я колишній комсорг, і служив у кдб, але такий стояк, як у цього штиря, у мене ніколи не траплявся. )))
А американці від тоді не протистоять національному спротиву.
@SergejTalk
·
15 ч
Послание Путина Федеральному собранию переносят уже четвёртый раз подряд. Четвёртый, Карл! Потому что не о чем рассказывать. Но главное - лишившиеся состояний "парламентарии" готовы его загрызть. Миллионов кровных лишил, Лазурки лишил, всего лишил!
Обстановка накаляется.
@RomanMoskal70
·
18 ч
Естонія надала у 6 разів більше військової допомоги Україні, ніж Німеччина.
В той час, як економіка Німеччини у 65 разів більша, ніж економіка Естонії.
От ніхіба чесати свій тупий язик