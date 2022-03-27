США поставлять дизпаливо для України, - Зеркаль
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США направлять до Європи дизпаливо для потреб України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль в ефірі "Радіо НВ".
"Нам вдалося мобілізувати всіх... У Німеччині та Польщі найбільші резерви дизеля, і саме вони можуть забезпечити необхідні обсяги для нас зараз. Крім того, до нас їде американський дизель", - сказала вона.
Зеркаль також звернула увагу, що в період початку посівної в Україні кілька великих НПЗ у Східній Європі закрилися на ремонти.
Топ коментарі
+31 Бенина Мама
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+26 Dust
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+17 Евгений Пэ
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Будь ласка, зачекайте...
Ещё никто не проиграл войны, имея за плечами в союзниках США.
ленд-ліз пішов !!!!
але й нам треба не "плошать" і уважно слідкувати за руками ЗЕлєнських, щоб не скурвились та не злили повну перемогу!
Я колишній комсорг, і служив у кдб, але такий стояк, як у цього штиря, у мене ніколи не траплявся. )))
А американці від тоді не протистоять національному спротиву.
@SergejTalk
·
15 ч
Послание Путина Федеральному собранию переносят уже четвёртый раз подряд. Четвёртый, Карл! Потому что не о чем рассказывать. Но главное - лишившиеся состояний "парламентарии" готовы его загрызть. Миллионов кровных лишил, Лазурки лишил, всего лишил!
Обстановка накаляется.
@RomanMoskal70
·
18 ч
Естонія надала у 6 разів більше військової допомоги Україні, ніж Німеччина.
В той час, як економіка Німеччини у 65 разів більша, ніж економіка Естонії.
От ніхіба чесати свій тупий язик