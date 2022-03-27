Зеленский: Украина не будет обсуждать с Россией "демилитаризацию" и "денацификацию"...

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл некоторые подробности переговоров нашей страны с Российской Федерацией. По его словам, наша сторона даже и не поднимает вопроса "денацификации" и "демилитаризации" с оккупантом.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Зеленский заявил в интервью для российских СМИ.

"Денацификация и демилитаризация" – вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша группа… Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то "демилитаризации", какой-то "денацификации". Для меня это совершенно непонятные вещи", – заявил президент.

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