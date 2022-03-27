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Зеленский (16627) россия (91364)

Зеленский: Украина не будет обсуждать с Россией "демилитаризацию" и "денацификацию"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл некоторые подробности переговоров нашей страны с Российской Федерацией. По его словам, наша сторона даже и не поднимает вопроса "денацификации" и "демилитаризации" с оккупантом.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Зеленский заявил в интервью для российских СМИ.

"Денацификация и демилитаризация" – вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша группа… Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то "демилитаризации", какой-то "денацификации". Для меня это совершенно непонятные вещи", – заявил президент.

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Топ комментарии
+46
...Прочитала інтерв'ю Зеленського російським змі у скороченому вигляді, тому могла щось неправильно зрозуміти.
Які іще "компромісні території" на території України? Це ким треба бути, щоб навіть заїкнутися про таке?
Нема в Україні компромісних територій. Є тимчасово окуповані, і ніяких компромісів тут не може бути.
Ні, це добре навіть, що Вова почав знову давати інтерв'ю своїм голосом. Може декого попустить із занадто розчулених.

Але у мене прохання до тих, хто керує країною.
Будь ласка, приберіть його на якийсь час з очей подалі. Люди злі зараз, знервовані. Людей ******** і обстрілюють градами. Люди можуть випадково розірвати бубочку на клапті і скажуть, що так і було. Воно вам треба? https://t.me/nuts_roses/720
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27.03.2022 22:25
+22
а решта питань,типу, обговорюються?Якісь референдуми,просто повернення до лінії фронта на 24 лютого і тоді "обговорення спірних територій"?Що це плять за фігня?
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27.03.2022 22:25
+22
Зеленський готовий до капітуляції, про що він в цьому інтерв'ю заявив.
Він готовий піти на нейтральний статус України, він готовий обсуждати долю Донбаса (на умовах пуйла), після виведення рашистських окупантів рубежі 24 лютого.
Тобто Зеленський не тільки не збирається відвоювати Крим та Донбасом, а фактично підриває територіальну цілісність України, що являється злочином.
Слово Перемога від нього ніколи не звучала і не звучить.
Значить він хоче завершення війни тільки капітуляцієй України.
Навіть заявив, що якщо Україна почне відвоювати свої території то це призведе до Третьої світової війни.
От гнида Зеля.
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27.03.2022 22:32
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Я щось не зрозумів. А нам яка різниця,як буде називатись війна,яка вже йде? Нехай називаєтьсч третьою світовою-нам своє робити все одно. Таке враження,що гундос шукає приводу капітулювати,а ми всі йому заважаємо.
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27.03.2022 22:43 Ответить
Постоянно ловлю себя на мысли, что наш преЗЕдент озвучивает, не вникая в смысл, чужие тексты. Причём различных авторов...
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27.03.2022 22:48 Ответить
Єдине що можна обговорювати це денацифікація й демілітаризація росії!
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27.03.2022 22:46 Ответить
Как питаром был так им и остался!!!!
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27.03.2022 22:47 Ответить
Мене стурбувало прохання мера Бориспіля про евакуацію всіх бажаючих і переселенців. Сьогодні таке прохання прийшло і до жителів Кропивницького.. дитячий будинок з зони війни уже евакуаювали. Як це пояснити
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27.03.2022 22:47 Ответить
Таке відчуття, що зеля намагається відмазати ***** від суду.Що це за ниття. Де той дерзкій парень з стадіона. Видно, що йому не болить все що відбувається в державі зараз. І куди поділась ленка
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27.03.2022 22:48 Ответить
ФикаЛизацию мы им предложим.
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27.03.2022 23:00 Ответить
Лікбез для Зеленського:

1. немає "компромісних територій". визнання Донбасу та Криму російскими - це порушення Конституціі і кримінальний злочин
2. гарантії безпеки: від кого? Росії? не варто паперу, як кажуть. від Америки, Англії, Турції - не буде робити, бо вони члени НАТО і як члени НАТО вони не можуть допомагати Україні без дозволу НАТО, бо це буде підстава інших членів цього союзу. Доказ - ситуація з МІГами, коли Польща не передала їх Україні всупереч бажанню, бо інши члени були проти. Тому ці гарантії теж нічого не стоять у війсковому плані і якщо буде нова війна, то гаранти будуть робити теж саме як зараз - допомогу озброєнням і не більше.
3. Нейтральний статус - дуже дорого для України. Кілька сотен мільярдів доларів за умови що країни-виробники зброї будут згодні її продавати. І повірте що росія не буде стояти осторонь і буде чинити препони для купівлі-продажу. Та зброя яку Україна зможе купувати буде не *******, а стара. Як приклад, вона не зможе придбати F-35 та F-22, Тамагавки, модернізований Патріот, я не кажу вже про лазери проти дронів і авіаціі. Тобто буде завжди уступати Росії у озброєнні.
НАТО таким чином - найдешевший шлях, який дає найвищий рівень безпеки попри всі його недоліки. До того ж НАТО - це гарантія інвестицій у економіку, бо великий капітал не йде в країни де інвестиції не можуть бути застраховані і страхові компанії дивляться на безпекову ситуацію в країні. Нейтральна Уктаїна не буде привабливої для інвестицій і буде мати поганий рейтинг у рейтингових фірмах, а це високи проценти по кредитах і діже низька привабливість українских паперів на біржах.
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27.03.2022 23:25 Ответить
Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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27.03.2022 23:35 Ответить
Це все якось все шок ..Вернути все на позиції 24, компромісні території, референдуми ...
]
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27.03.2022 23:40 Ответить
Все виглядає ще гірше.
1. Стосовно "компромісних територій" - вочевидь Зе має на увазі не тільки Донбас та Крим, він готовий віддать ще деякі території, що нині захопив кремль.
2. Абсолютно згоден, необгрунтованим тезісом про "гарантії безпеки" Зе обманює не пуйла, а громадян України заради виправдання змови.
3. Справа не тільки в тому, що дорого, а в тому що "Нейтральний статус" йде в пакеті з "демілітарізацією", тобто взагалі з обмеженням на власні збройні сили. А це означає повну безпомічність держави та, як наслідок, втрату суверенітету.

Оскільки Зе заявив про прийнятьність цих пунктів, то треба це розглядати як держзраду. Це треба зупинить та зїясувати, від яких "радників" він транслює цю позицію. Думаю усі знають, хто є саме ті радники.
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27.03.2022 23:50 Ответить
Вы идите проспитесь, потому сто бред несете.
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27.03.2022 23:53 Ответить
собачу мову не розумію
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28.03.2022 01:03 Ответить
Для особливо одарованих процитую людину:
гарантії безпеки: від кого? Росії? не варто паперу, як кажуть. від Америки, Англії, Турції - не буде робити, бо вони члени НАТО і як члени НАТО вони не можуть допомагати Україні без дозволу НАТО, бо це буде підстава інших членів цього союзу. Доказ - ситуація з МІГами, коли Польща не передала їх Україні всупереч бажанню, бо інши члени були проти. Тому ці гарантії теж нічого не стоять у війсковому плані і якщо буде нова війна, то гаранти будуть робити теж саме як зараз - допомогу озброєнням і не більше.

І ще раз повторю: необгрунтованим тезісом про "гарантії безпеки" без НАТО Зе обманює не пуйла, а громадян України заради виправдання змови.
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28.03.2022 01:08 Ответить
Я так смотрю, все комментаторы, которые умничают насчёт «как так», «какие компромиссы», сидят явно не на линии боевых действий. Легко умничать, когда ваши жопы в безопасности, да?! Зеленский все правильно делает, хоть я его и не поддерживал до 24.02.22. А все те, кто кричит «зрада», добро пожаловать на передок. Тут будете своё мнение выражать, если не обосретесь от страха
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28.03.2022 00:03 Ответить
Как раз те кто не сидит на диване, а на передовой, первые разорвут зе и таких как вы, потому что люди знают почему война началась и за что они воюют и рискуют жизнями, не за отказ от НАТО и краткосрочный непонятный мир
рассеяя напала чтоб небыло баз НАТО рядом с ней, именно в Украине, еслиб мы собирались отказываться от своих целей, записанных в Конституции, то мы б могли не воевать и не платить такую цену - столько смертей цивильных и военных, столько горя
А теперь уже сколько горя, столько пройдено, а зе заднюю давать будет?!
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28.03.2022 00:26 Ответить
Как раз те кто не сидит на диване, а на передовой, первые разорвут зе и таких как вы, потому что люди знают почему война началась и за что они воюют и рискуют жизнями, не за отказ от НАТО и краткосрочный непонятный мир
рассеяя напала чтоб небыло баз НАТО рядом с ней, именно в Украине, еслиб мы собирались отказываться от своих целей, записанных в Конституции, то мы б могли не воевать и не платить такую цену - столько смертей цивильных и военных, столько горя
А теперь уже сколько горя, столько пройдено, а зе заднюю давать будет?!
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28.03.2022 00:26 Ответить
+
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28.03.2022 04:50 Ответить
Я так смотрю, все комментаторы, которые умничают насчёт «как так», «какие компромиссы», сидят явно не на линии боевых действий. Легко умничать, когда ваши жопы в безопасности, да?! Зеленский все правильно делает, хоть я его и не поддерживал до 24.02.22. А все те, кто кричит «зрада», добро пожаловать на передок. Тут будете своё мнение выражать, если не обосретесь от страха
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28.03.2022 00:03 Ответить
зеленский - не Украина... интервью расийским сми, где агрессоров и оккупантов из расии он называет расийскими военными - уже только это может послужить к тому, что "наивеличайшемудрейшего" уже 28 марта возьмут за цугундер и выбросят за борт... а чего стоит его "ответ" на вопрос - какие боевые потери? он же на него так и не ответил... отношение к руским - сопли по столу... руских в Украине ненавидят... выход на территории до 24.2... не освобождение оккупированных территорий, а выход к границам территорий и переговоры... эрдоган уже заявил о прогрессе в вопросе невступления Украины в НАТО, в вопросе русского языка... какой прогресс? кто дал право обговаривать это тем, кто ведет переговоры... позорище... зелень готов к капитуляции и только народ Украины пока не дает ему возможности капитулировать...
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28.03.2022 03:32 Ответить
Я так смотрю, все комментаторы, которые умничают насчёт «как так», «какие компромиссы», сидят явно не на линии боевых действий. Легко умничать, когда ваши жопы в безопасности, да?! Зеленский все правильно делает, хоть я его и не поддерживал до 24.02.22. А все те, кто кричит «зрада», добро пожаловать на передок. Тут будете своё мнение выражать, если не обосретесь от страха
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28.03.2022 00:03 Ответить
Я так смотрю, все комментаторы, которые умничают насчёт «как так», «какие компромиссы», сидят явно не на линии боевых действий. Легко умничать, когда ваши жопы в безопасности, да?! Зеленский все правильно делает, хоть я его и не поддерживал до 24.02.22. А все те, кто кричит «зрада», добро пожаловать на передок. Тут будете своё мнение выражать, если не обосретесь от страха
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28.03.2022 00:04 Ответить
Я так смотрю, все комментаторы, которые умничают насчёт «как так», «какие компромиссы», сидят явно не на линии боевых действий. Легко умничать, когда ваши жопы в безопасности, да?! Зеленский все правильно делает, хоть я его и не поддерживал до 24.02.22. А все те, кто кричит «зрада», добро пожаловать на передок. Тут будете своё мнение выражать, если не обосретесь от страха
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28.03.2022 00:04 Ответить
Я так смотрю, все комментаторы, которые умничают насчёт «как так», «какие компромиссы», сидят явно не на линии боевых действий. Легко умничать, когда ваши жопы в безопасности, да?! Зеленский все правильно делает, хоть я его и не поддерживал до 24.02.22. А все те, кто кричит «зрада», добро пожаловать на передок. Тут будете своё мнение выражать, если не обосретесь от страха
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28.03.2022 00:04 Ответить
Я так смотрю, все комментаторы, которые умничают насчёт «как так», «какие компромиссы», сидят явно не на линии боевых действий. Легко умничать, когда ваши жопы в безопасности, да?! Зеленский все правильно делает, хоть я его и не поддерживал до 24.02.22. А все те, кто кричит «зрада», добро пожаловать на передок. Тут будете своё мнение выражать, если не обосретесь от страха
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28.03.2022 00:05 Ответить
Просмотрел все интервью, вычленил одно предложение, очень важное для многих наших военных. Президент Зеленский не планирует военным путем отбивать Крым и Донбасс. Только отбросить врага (кацапов) к тем границам, которые были на 24 февраля.
И здесь у меня есть вопрос..
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28.03.2022 00:13 Ответить
Просмотрел все интервью, вычленил одно предложение, очень важное для многих наших военных. Президент Зеленский не планирует военным путем отбивать Крым и Донбасс. Только отбросить врага (кацапов) к тем границам, которые были на 24 февраля.
И здесь у меня есть вопрос..
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28.03.2022 00:13 Ответить
Зеленский: Украина не будет обсуждать с Россией "демилитаризацию" и "денацификацию"...
Нельзя останавливатся на пол пути.
Европа "демилитаризацией" и "денацификацией" не займется.
Это обязанна сделать Украина.
За вашу и нашу свободу.
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28.03.2022 00:44 Ответить
Единственные компромиссные территории и это территория РФ по состоянию 2013 года.
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28.03.2022 00:50 Ответить
Неделю назад Зеленский говорил, что не уступит Крым и Донбасс. Сейчас блеет про какие то "компромиссные територии" завтра скажет, что готов сдать русским все Стингеры, потом Джевелины, потом арту с градами, а потом готов выдать России и лднр всех майдановцев, патриотов, военных. Потом Бойка или Азарова премьер-министром И здравствуй новая, формально независимая банановая точнее пшенично-рапсовая республика под реальным управлением России где будет царить нищета, коррупция, полицейский произвол. Квази-государство, к которому Европа и Америка потеряет всяческий интерес и булет рассматривать Украину исключительно, как страну для секс-туризма. Зеленский будет как Черновецкий после назначения Попова. Это очень напоминает завуалированную капитуляцию. Хочется верить, что украинский вооруженный народ не про..бет все те достижения доставшиеся нам таким потом и кровью.
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28.03.2022 01:23 Ответить
ОБГАВАРИВАЙТЕ ДЕпутинИЗАЦИЮ
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28.03.2022 01:30 Ответить
ОБГАВАРИВАЙТЕ ДЕпутинИЗАЦИЮ
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28.03.2022 01:31 Ответить
ОБГАВАРИВАЙТЕ ДЕПУТИНИЗАЦИЮ
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28.03.2022 01:32 Ответить
Уведення другої державної мови, на яке ви погоджуєтеся, і є, по їхньому денацифвкацією.
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28.03.2022 02:05 Ответить
зеленский - не Украина... интервью расийским сми, где агрессоров и оккупантов из расии он называет расийскими военными - уже только это может послужить к тому, что "наивеличайшемудрейшего" уже 28 марта возьмут за цугундер и выбросят за борт... а чего стоит его "ответ" на вопрос - какие боевые потери? он же на него так и не ответил... отношение к руским - сопли по столу... руских в Украине ненавидят... выход на территории до 24.2... не освобождение оккупированных территорий, а выход к границам территорий и переговоры... эрдоган уже заявил о прогрессе в вопросе невступления Украины в НАТО, в вопросе русского языка... какой прогресс? кто дал право обговаривать это тем, кто ведет переговоры... позорище... зелень готов к капитуляции и только народ Украины пока не дает ему возможности капитулировать...
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28.03.2022 03:29 Ответить
зеленский - не Украина... интервью расийским сми, где агрессоров и оккупантов из расии он называет расийскими военными - уже только это может послужить к тому, что "наивеличайшемудрейшего" уже 28 марта возьмут за цугундер и выбросят за борт... а чего стоит его "ответ" на вопрос - какие боевые потери? он же на него так и не ответил... отношение к руским - сопли по столу... руских в Украине ненавидят... выход на территории до 24.2... не освобождение оккупированных территорий, а выход к границам территорий и переговоры... эрдоган уже заявил о прогрессе в вопросе невступления Украины в НАТО, в вопросе русского языка... какой прогресс? кто дал право обговаривать это тем, кто ведет переговоры... позорище... зелень готов к капитуляции и только народ Украины пока не дает ему возможности капитулировать...
показать весь комментарий
28.03.2022 03:30 Ответить
зеленский - не Украина... интервью расийским сми, где агрессоров и оккупантов из расии он называет расийскими военными - уже только это может послужить к тому, что "наивеличайшемудрейшего" уже 28 марта возьмут за цугундер и выбросят за борт... а чего стоит его "ответ" на вопрос - какие боевые потери? он же на него так и не ответил... отношение к руским - сопли по столу... руских в Украине ненавидят... выход на территории до 24.2... не освобождение оккупированных территорий, а выход к границам территорий и переговоры... эрдоган уже заявил о прогрессе в вопросе невступления Украины в НАТО, в вопросе русского языка... какой прогресс? кто дал право обговаривать это тем, кто ведет переговоры... позорище... зелень готов к капитуляции и только народ Украины пока не дает ему возможности капитулировать...
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28.03.2022 03:36 Ответить
чем "наивеличайшемудрейший" ширяется перед интервью?
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28.03.2022 06:25 Ответить
чем "наивеличайшемудрейший" ширяется перед интервью?
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28.03.2022 06:25 Ответить
ЗЕЛЯ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖЕН ВСТРЕЧАТЬСЯ С ****** В.В. ПОСЛЕ ТОГО КАК ОН ЕГО ОСКОРБЛЯЛ И ЧТО ФАШИСТ ***** НАТВОРИЛ В УКРАИНЕ -- ПЕРЕГОВОРЫ ПУСТЬ ВЕДЕТ РЕЗНИКОВ И НЕ НАДО РУКИ ПОДАВАТЬ ФАШИСТАМ НА ПЕРЕГОВОРАХ -- ЭТО ОСКОРБЛЯЕТ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ НАШИХ ВОИНОВ И МИРНЫХ ЛЮДЕЙ . СО СТОРОНЫ РАШАФАШИСТОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ШОЙГА ИЛИ ИСП. ОБЯЗ. ШОЙГИ . А НЕ ТА ******** ЧТО ВСТРЕЧАЛАСЬ С НАШИМ МИН. ОБОРОНЫ И ПУСТЬ ПОКАЖУТ ДИРЕКТИВЫ ***** В.В. НА ПЕРЕГОВОРАХ . КАКИЕ У НИХ ПОЛНОМОЧИЯ
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28.03.2022 06:51 Ответить
А що Херсон-все нахєр,уже падло віддав?Чому не було ніякої оборони?А Маріуполь?Все ***** відпочивав та умілявся відосиками????Каламой,***** докерувався,злодій потирає долоньки???
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28.03.2022 06:56 Ответить
А що Херсон-все нахєр,уже падло віддав?Чому не було ніякої оборони?А Маріуполь?Все ***** відпочивав та умілявся відосиками????Каламой,***** докерувався,злодій потирає долоньки???
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28.03.2022 06:56 Ответить
А що Херсон-все нахєр,уже падло віддав?Чому не було ніякої оборони?А Маріуполь?Все ***** відпочивав та умілявся відосиками????Каламой,***** докерувався,злодій потирає долоньки???
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28.03.2022 06:56 Ответить
А що Херсон-все нахєр,уже падло віддав?Чому не було ніякої оборони?А Маріуполь?Все ***** відпочивав та умілявся відосиками????Каламой,***** докерувався,злодій потирає долоньки???
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28.03.2022 06:57 Ответить
А що Херсон-все нахєр,уже падло віддав?Чому не було ніякої оборони?А Маріуполь?Все ***** відпочивав та умілявся відосиками????Каламой,***** докерувався,злодій потирає долоньки???
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28.03.2022 06:57 Ответить
А що Херсон-все нахєр,уже падло віддав?Чому не було ніякої оборони?А Маріуполь?Все ***** відпочивав та умілявся відосиками????Каламой,***** докерувався,злодій потирає долоньки???
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28.03.2022 06:57 Ответить
... не согласен! Вопрос денацификации, как раз и должен стоять ребром!: ввести вторым государственным языком украинский язык в Чични
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28.03.2022 07:13 Ответить
... не согласен! Вопрос денацификации, как раз и должен стоять ребром!: ввести вторым государственным языком украинский язык в Чични
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28.03.2022 07:13 Ответить
... не согласен! Вопрос денацификации, как раз и должен стоять ребром!: ввести вторым государственным языком украинский язык в Чични
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28.03.2022 07:13 Ответить
встреча малоПИД,,,,оского, бениного, Нарко-Дегенерата полностью зависимого от кремля в силу своих киностудий в маЦкве, офшоров с ними связанных, майна там же и в Крыму с ботаксным, педофильным Шнырем ни к чему хорошему не приведет....
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28.03.2022 07:14 Ответить
темт
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28.03.2022 07:14 Ответить
встреча малоПИД,,,,оского, бениного, Нарко-Дегенерата полностью зависимого от кремля в силу своих киностудий в маЦкве, офшоров с ними связанных, майна там же и в Крыму с ботаксным, педофильным Шнырем ни к чему хорошему не приведет....
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28.03.2022 07:15 Ответить
встреча малоПИД,,,,оского, бениного, Нарко-Дегенерата полностью зависимого от кремля в силу своих киностудий в маЦкве, офшоров с ними связанных, майна там же и в Крыму с ботаксным, педофильным Шнырем ни к чему хорошему не приведет....
показать весь комментарий
28.03.2022 07:15 Ответить
встреча малоПИД,,,,оского, бениного, Нарко-Дегенерата полностью зависимого от кремля в силу своих киностудий в маЦкве, офшоров с ними связанных, майна там же и в Крыму с ботаксным, педофильным Шнырем ни к чему хорошему не приведет....
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28.03.2022 07:16 Ответить
Как понять,вернуться к границам до 24.02. 2022 ? А дальше?Это и есть ЗАМОРОЗКА ВОЙНЫ,которая снова выстрелит,а маниакальное желание встретиться с кацапским мясником?
Зачем?
Кацапы понимают только силу,неужели это НЕПОНЯТНО?
ЗАЧЕМ тогда такие потери УКРАИНЦЕВ,чтобы снова ВСЕ ЗАМОРОЗИТЬ,а заверения,что нам нужен МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ???Как это ПОНЯТЬ???
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28.03.2022 07:44 Ответить
Как понять,вернуться к границам до 24.02. 2022 ? А дальше?Это и есть ЗАМОРОЗКА ВОЙНЫ,которая снова выстрелит,а маниакальное желание встретиться с кацапским мясником?
Зачем?
Кацапы понимают только силу,неужели это НЕПОНЯТНО?
ЗАЧЕМ тогда такие потери УКРАИНЦЕВ,чтобы снова ВСЕ ЗАМОРОЗИТЬ,а заверения,что нам нужен МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ???Как это ПОНЯТЬ???
показать весь комментарий
28.03.2022 07:44 Ответить
Как понять,вернуться к границам до 24.02. 2022 ? А дальше?Это и есть ЗАМОРОЗКА ВОЙНЫ,которая снова выстрелит,а маниакальное желание встретиться с кацапским мясником?
Зачем?
Кацапы понимают только силу,неужели это НЕПОНЯТНО?
ЗАЧЕМ тогда такие потери УКРАИНЦЕВ,чтобы снова ВСЕ ЗАМОРОЗИТЬ,а заверения,что нам нужен МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ???Как это ПОНЯТЬ???
показать весь комментарий
28.03.2022 07:44 Ответить
Как понять,вернуться к границам до 24.02. 2022 ? А дальше?Это и есть ЗАМОРОЗКА ВОЙНЫ,которая снова выстрелит,а маниакальное желание встретиться с кацапским мясником?
Зачем?
Кацапы понимают только силу,неужели это НЕПОНЯТНО?
ЗАЧЕМ тогда такие потери УКРАИНЦЕВ,чтобы снова ВСЕ ЗАМОРОЗИТЬ,а заверения,что нам нужен МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ???Как это ПОНЯТЬ???
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28.03.2022 07:44 Ответить
Как понять,вернуться к границам до 24.02. 2022 ? А дальше?Это и есть ЗАМОРОЗКА ВОЙНЫ,которая снова выстрелит,а маниакальное желание встретиться с кацапским мясником?
Зачем?
Кацапы понимают только силу,неужели это НЕПОНЯТНО?
ЗАЧЕМ тогда такие потери УКРАИНЦЕВ,чтобы снова ВСЕ ЗАМОРОЗИТЬ,а заверения,что нам нужен МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ???Как это ПОНЯТЬ???
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28.03.2022 07:45 Ответить
Как понять,вернуться к границам до 24.02. 2022 ? А дальше?Это и есть ЗАМОРОЗКА ВОЙНЫ,которая снова выстрелит,а маниакальное желание встретиться с кацапским мясником?
Зачем?
Кацапы понимают только силу,неужели это НЕПОНЯТНО?
ЗАЧЕМ тогда такие потери УКРАИНЦЕВ,чтобы снова ВСЕ ЗАМОРОЗИТЬ,а заверения,что нам нужен МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ???Как это ПОНЯТЬ???
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28.03.2022 07:45 Ответить
Как понять,вернуться к границам до 24.02. 2022 ? А дальше?Это и есть ЗАМОРОЗКА ВОЙНЫ,которая снова выстрелит,а маниакальное желание встретиться с кацапским мясником?
Зачем?
Кацапы понимают только силу,неужели это НЕПОНЯТНО?
ЗАЧЕМ тогда такие потери УКРАИНЦЕВ,чтобы снова ВСЕ ЗАМОРОЗИТЬ,а заверения,что нам нужен МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ???Как это ПОНЯТЬ???
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28.03.2022 07:46 Ответить
Как понять,вернуться к границам до 24.02. 2022 ? А дальше?Это и есть ЗАМОРОЗКА ВОЙНЫ,которая снова выстрелит,а маниакальное желание встретиться с кацапским мясником?
Зачем?
Кацапы понимают только силу,неужели это НЕПОНЯТНО?
ЗАЧЕМ тогда такие потери УКРАИНЦЕВ,чтобы снова ВСЕ ЗАМОРОЗИТЬ,а заверения,что нам нужен МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ???Как это ПОНЯТЬ???
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28.03.2022 07:46 Ответить
Все критики Зеленского, наверное, строчат свои посты, обороняя в перерывах окруженные Мариуполь и Чернигов? Или чем дальше от линии фронта, тем больше решимости "гнать москалей до москвы"? Вы не имеете ни реальной военной информации, ни политической, только ура-патриотизма в избытке. Как хорошо, что ваше мнение никого не интересует!
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28.03.2022 08:38 Ответить
Нажаль без проведення цього РФія так і залишиться нацистською державою.
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28.03.2022 09:49 Ответить
ОБГАВАРИВАЙТЕ ДЕПУТИНИЗАЦИЮ
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28.03.2022 13:44 Ответить
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