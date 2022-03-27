Зеленский: Украина не будет обсуждать с Россией "демилитаризацию" и "денацификацию"
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Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл некоторые подробности переговоров нашей страны с Российской Федерацией. По его словам, наша сторона даже и не поднимает вопроса "денацификации" и "демилитаризации" с оккупантом.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Зеленский заявил в интервью для российских СМИ.
"Денацификация и демилитаризация" – вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша группа… Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то "демилитаризации", какой-то "денацификации". Для меня это совершенно непонятные вещи", – заявил президент.
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+46 olele
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+22 Юрій Петрович c92ca1ad
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+22 Володимир Мик
показать весь комментарий27.03.2022 22:32
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1. немає "компромісних територій". визнання Донбасу та Криму російскими - це порушення Конституціі і кримінальний злочин
2. гарантії безпеки: від кого? Росії? не варто паперу, як кажуть. від Америки, Англії, Турції - не буде робити, бо вони члени НАТО і як члени НАТО вони не можуть допомагати Україні без дозволу НАТО, бо це буде підстава інших членів цього союзу. Доказ - ситуація з МІГами, коли Польща не передала їх Україні всупереч бажанню, бо інши члени були проти. Тому ці гарантії теж нічого не стоять у війсковому плані і якщо буде нова війна, то гаранти будуть робити теж саме як зараз - допомогу озброєнням і не більше.
3. Нейтральний статус - дуже дорого для України. Кілька сотен мільярдів доларів за умови що країни-виробники зброї будут згодні її продавати. І повірте що росія не буде стояти осторонь і буде чинити препони для купівлі-продажу. Та зброя яку Україна зможе купувати буде не *******, а стара. Як приклад, вона не зможе придбати F-35 та F-22, Тамагавки, модернізований Патріот, я не кажу вже про лазери проти дронів і авіаціі. Тобто буде завжди уступати Росії у озброєнні.
НАТО таким чином - найдешевший шлях, який дає найвищий рівень безпеки попри всі його недоліки. До того ж НАТО - це гарантія інвестицій у економіку, бо великий капітал не йде в країни де інвестиції не можуть бути застраховані і страхові компанії дивляться на безпекову ситуацію в країні. Нейтральна Уктаїна не буде привабливої для інвестицій і буде мати поганий рейтинг у рейтингових фірмах, а це високи проценти по кредитах і діже низька привабливість українских паперів на біржах.
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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1. Стосовно "компромісних територій" - вочевидь Зе має на увазі не тільки Донбас та Крим, він готовий віддать ще деякі території, що нині захопив кремль.
2. Абсолютно згоден, необгрунтованим тезісом про "гарантії безпеки" Зе обманює не пуйла, а громадян України заради виправдання змови.
3. Справа не тільки в тому, що дорого, а в тому що "Нейтральний статус" йде в пакеті з "демілітарізацією", тобто взагалі з обмеженням на власні збройні сили. А це означає повну безпомічність держави та, як наслідок, втрату суверенітету.
Оскільки Зе заявив про прийнятьність цих пунктів, то треба це розглядати як держзраду. Це треба зупинить та зїясувати, від яких "радників" він транслює цю позицію. Думаю усі знають, хто є саме ті радники.
гарантії безпеки: від кого? Росії? не варто паперу, як кажуть. від Америки, Англії, Турції - не буде робити, бо вони члени НАТО і як члени НАТО вони не можуть допомагати Україні без дозволу НАТО, бо це буде підстава інших членів цього союзу. Доказ - ситуація з МІГами, коли Польща не передала їх Україні всупереч бажанню, бо інши члени були проти. Тому ці гарантії теж нічого не стоять у війсковому плані і якщо буде нова війна, то гаранти будуть робити теж саме як зараз - допомогу озброєнням і не більше.
І ще раз повторю: необгрунтованим тезісом про "гарантії безпеки" без НАТО Зе обманює не пуйла, а громадян України заради виправдання змови.
рассеяя напала чтоб небыло баз НАТО рядом с ней, именно в Украине, еслиб мы собирались отказываться от своих целей, записанных в Конституции, то мы б могли не воевать и не платить такую цену - столько смертей цивильных и военных, столько горя
А теперь уже сколько горя, столько пройдено, а зе заднюю давать будет?!
рассеяя напала чтоб небыло баз НАТО рядом с ней, именно в Украине, еслиб мы собирались отказываться от своих целей, записанных в Конституции, то мы б могли не воевать и не платить такую цену - столько смертей цивильных и военных, столько горя
А теперь уже сколько горя, столько пройдено, а зе заднюю давать будет?!
И здесь у меня есть вопрос..
И здесь у меня есть вопрос..
Нельзя останавливатся на пол пути.
Европа "демилитаризацией" и "денацификацией" не займется.
Это обязанна сделать Украина.
За вашу и нашу свободу.
Зачем?
Кацапы понимают только силу,неужели это НЕПОНЯТНО?
ЗАЧЕМ тогда такие потери УКРАИНЦЕВ,чтобы снова ВСЕ ЗАМОРОЗИТЬ,а заверения,что нам нужен МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ???Как это ПОНЯТЬ???
Зачем?
Кацапы понимают только силу,неужели это НЕПОНЯТНО?
ЗАЧЕМ тогда такие потери УКРАИНЦЕВ,чтобы снова ВСЕ ЗАМОРОЗИТЬ,а заверения,что нам нужен МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ???Как это ПОНЯТЬ???
Зачем?
Кацапы понимают только силу,неужели это НЕПОНЯТНО?
ЗАЧЕМ тогда такие потери УКРАИНЦЕВ,чтобы снова ВСЕ ЗАМОРОЗИТЬ,а заверения,что нам нужен МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ???Как это ПОНЯТЬ???
Зачем?
Кацапы понимают только силу,неужели это НЕПОНЯТНО?
ЗАЧЕМ тогда такие потери УКРАИНЦЕВ,чтобы снова ВСЕ ЗАМОРОЗИТЬ,а заверения,что нам нужен МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ???Как это ПОНЯТЬ???
Зачем?
Кацапы понимают только силу,неужели это НЕПОНЯТНО?
ЗАЧЕМ тогда такие потери УКРАИНЦЕВ,чтобы снова ВСЕ ЗАМОРОЗИТЬ,а заверения,что нам нужен МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ???Как это ПОНЯТЬ???
Зачем?
Кацапы понимают только силу,неужели это НЕПОНЯТНО?
ЗАЧЕМ тогда такие потери УКРАИНЦЕВ,чтобы снова ВСЕ ЗАМОРОЗИТЬ,а заверения,что нам нужен МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ???Как это ПОНЯТЬ???
Зачем?
Кацапы понимают только силу,неужели это НЕПОНЯТНО?
ЗАЧЕМ тогда такие потери УКРАИНЦЕВ,чтобы снова ВСЕ ЗАМОРОЗИТЬ,а заверения,что нам нужен МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ???Как это ПОНЯТЬ???
Зачем?
Кацапы понимают только силу,неужели это НЕПОНЯТНО?
ЗАЧЕМ тогда такие потери УКРАИНЦЕВ,чтобы снова ВСЕ ЗАМОРОЗИТЬ,а заверения,что нам нужен МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ???Как это ПОНЯТЬ???