Британия уже передала украинской армии современные ПЗРК Starstreak, - Уоллес
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министерство обороны Великобритании передало Украине партию переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Бен Уоллес в интервью The Mail, пишет "Европейская правда".
Уоллес сказал, что первые украинские военные прошли подготовку и теперь развернуты вместе со Starstreak, добавив, что Великобритания "делает больше, чем кто-либо другой", чтобы помочь Украине.
"Одна из самых больших проблем заключается в том, что чем больше вы совершенствуетесь в системах вооружений, тем больше обучения вам требуется для их использования, поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам либо отремонтировать, либо найти российское или советское оборудование, которое уже есть в их инвентаре. Просто предоставление британских танков на самом деле не сработает", - сказал Уоллес.
Starstreak - британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения вертолетов и низколетящих самолетов. Starstreak считается самой быстрой в мире ракетой класса "земля-воздух" малой дальности. ПЗРК Starstreak может поражать воздушные цели на высоте до 5 км.
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При любом раскладе отличная новость.
Вітчизняна ракета Р-10-ОФ оснащується уламково-фугасною бойової частиною з ударним ядром та неконтактним датчиком цілі. Наведення здійснюється по лазерному променю з супроводженням цілі в автоматичному режимі.
Максимальна дальність стрільби: 10 000 метрів
Маса ракети: 38 кг
Маса ракети в контейнері: 62 кг
17 Серпня, 2020 - просрано на дорогах !
перевага наведення по лазерному променю у практично гарантованному попаданні в ціль - ніяка ловушка на спрацює, як із Стінгером
тільки наша С-10 має в два рази більшу дальність
в грудні 2021 наші модернізовані ЗРК С-10 пройшли успішні випробування
відео тут: https://enovosty.com/news/news_society/full/2812-v-ukraine-uspeshno-proshli-ognevye-ispytaniya-zenitnoj-rk-10-video
на виробництво не дали ні копійки - згаяний цілий рік !!!!!!!!!
грошуі ?
на дороги !
И его еще месяц продержали в искусственной клинической коме.
Нормального ППО нам ніхто не дає - лише піхотне озброєння...
И что? Причем тут ПЗРК?
"Как по мне, нужно противокарабельные ракеты или анонсированая дальнебойняя британская арта на рейках, и не будет тебе запусков с моря"
"Арту на рейках" они легко разобьют авиацией. И "Арта на рейках" никуда не достанет - Калибры бьют на 3000 км.
"потому что по большей части нас дрочат калибрами, а с наземных установок ракеты вроде как на исходе уже"
Наоборот. Искандеров и Точек-У у них еще достаточно - по всем оценкам если у них что и заканчивается, то именно Калибры.
Ну а больше всего у них крылатых ракет воздух-земля X-55, X-101, X-555, запускаемых со стратегических ракетоносцев.
Лучше бы дали рсзо новое и сау
Да лучше бы бтр и бмп современные
Британский ПЗРК уникален скоростью ракеты. Если запущена на правильном расстоянии, то у цели мало шансов уйти. Тот же стингер гораздо слабее.
А британцы нам дали ПЗРК - которое ничего не засекает, ничего не ведет, ты должен видеть цель своими глазами.
Starstreak вважається найшвидшою (час польоту: 8 с) в світі ракетою класу "земля-повітря" малої дальності. ПЗРК може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км. Конструкція дозволяє розігнати ************* до швидкості близько 3500 км/год, що нівелює будь-які протиракетні маневри супротивника.
У Starstreak замість традиційної осколково-фугасної бойової частини використовується три кінетичні вольфрамові субелементи, кожен з яких має свою осколкову бойову частину, що збільшує ймовірність успішного ураження цілі.
А вертолетам конец если попали в прицел-и противодействия нет
We always will thanks and keep
you and your society
Your Highness ❤️
Україна завжди буде пам'ятати про це.
Коли по тобі валить ворожий танк і ворожі птрк...
Просто надання британських танків насправді не спрацює
Смотря для чего. Если для освобождения оккупированных территорий в бою - спрацює аж бегом, это ведь наши военные просят, им лучше знать, а Зеленский лишь передаёт.
Но если для заморозки конфликта и нудных переговоров - тогда конечно танки не нужны, защитного оружия для этого достаточно.
Зеленскому на следующей "встрече" с Байденом, Джонсоном или всем НАТО вместе надо вместо просьб, может быть, спросить - хотят ли они деоккупации Украины на поле боя и если да, то как они посоветуют это сделать, с**а бл*** без истребителей и танков!!!
А за то, что уже передано - безусловно, спасибо.
Британского народа у которых слова не расходятся с делом.
Почет и уважение народу Британии и ее Королеве.