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Великобритания (4277) Уоллес (179)

Британия уже передала украинской армии современные ПЗРК Starstreak, - Уоллес

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

воллес

Министерство обороны Великобритании передало Украине партию переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Бен Уоллес в интервью The Mail, пишет "Европейская правда".

Уоллес сказал, что первые украинские военные прошли подготовку и теперь развернуты вместе со Starstreak, добавив, что Великобритания "делает больше, чем кто-либо другой", чтобы помочь Украине.

"Одна из самых больших проблем заключается в том, что чем больше вы совершенствуетесь в системах вооружений, тем больше обучения вам требуется для их использования, поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам либо отремонтировать, либо найти российское или советское оборудование, которое уже есть в их инвентаре. Просто предоставление британских танков на самом деле не сработает", - сказал Уоллес.

Starstreak - британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения вертолетов и низколетящих самолетов. Starstreak считается самой быстрой в мире ракетой класса "земля-воздух" малой дальности. ПЗРК Starstreak может поражать воздушные цели на высоте до 5 км.

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Топ комментарии
+101
Я, вже починаю думати, що Британці то Українці. Молодці.
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27.03.2022 21:03
+63
Это тоже к ПВО относится?

При любом раскладе отличная новость.
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27.03.2022 21:04
+59
Бен Волес - Большой Бен. Справжній друг українців.
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27.03.2022 21:11
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Я, вже починаю думати, що Британці то Українці. Молодці.
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27.03.2022 21:03 Ответить
Бен Волес - Большой Бен. Справжній друг українців.
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27.03.2022 21:11 Ответить
Это тоже к ПВО относится?

При любом раскладе отличная новость.
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27.03.2022 21:04 Ответить
Так
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27.03.2022 21:12 Ответить
за принципом дії це схоже на нашу модернізацію Стріли-10, яку розробив Коростильов на "Лучі"
Вітчизняна ракета Р-10-ОФ оснащується уламково-фугасною бойової частиною з ударним ядром та неконтактним датчиком цілі. Наведення здійснюється по лазерному променю з супроводженням цілі в автоматичному режимі.
Максимальна дальність стрільби: 10 000 метрів
Маса ракети: 38 кг
Маса ракети в контейнері: 62 кг

17 Серпня, 2020 - просрано на дорогах !
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27.03.2022 22:19 Ответить
Starstreak - гарна річ.
перевага наведення по лазерному променю у практично гарантованному попаданні в ціль - ніяка ловушка на спрацює, як із Стінгером

тільки наша С-10 має в два рази більшу дальність

в грудні 2021 наші модернізовані ЗРК С-10 пройшли успішні випробування
відео тут: https://enovosty.com/news/news_society/full/2812-v-ukraine-uspeshno-proshli-ognevye-ispytaniya-zenitnoj-rk-10-video

на виробництво не дали ні копійки - згаяний цілий рік !!!!!!!!!
грошуі ?
на дороги !
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27.03.2022 22:35 Ответить
К переносному ПВО...без радара, малая дальность... днем ракету можно сбить разве что случайно, а ночью вообще никак.
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27.03.2022 22:31 Ответить
Thank you very much, you guys!!!
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27.03.2022 21:06 Ответить
Жириновский был главным агитатором имперской войны против Украины. И отключился в первый же день войны.)

И его еще месяц продержали в искусственной клинической коме.
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27.03.2022 21:06 Ответить
Вроді ще не здох.
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27.03.2022 21:28 Ответить
Про танки загнув. А про літаки і не згадав, зажимає падлюка.
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27.03.2022 21:06 Ответить
Це не танки і літаки часів СССР. Це цілий комплекс. Тут не то, що сів і поїхав чи полетів. Треба цілу систему підтримки.
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27.03.2022 21:09 Ответить
Танки нам не нужны, у нас их с начала войны больше стало на 100-120 -парадокс!! НАМ ПВО надо и прежде чем что-то писать в инете загуглите ЧТО ТАКОЕ : ПЗРК Starstreak ...... да если бы их у нас на начало войны было бы хоть 200 сбитых самолётов раши на 8 марта было бы 500................ когда они пачками летали над нами...........
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27.03.2022 21:27 Ответить
Вот это хорошая новость! Спасибо бритам!!!
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27.03.2022 21:08 Ответить
лучше бы бриты закупили у турков все байрактары. совсем все.
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27.03.2022 21:08 Ответить
Или у амеров Свитчблейд, всю кацапскую арту можно положить на расстояние до 80 км от места запуска
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27.03.2022 21:10 Ответить
А ракети ми байрактаром будем збивати?
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27.03.2022 21:15 Ответить
нет. тут пво. байрактар несет 4 ракеты. это для наземных целей.
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27.03.2022 21:19 Ответить
А ракети цей ПЗРК хіба що випадково може збити - бо висота до 5 км, немає радару - тобто ти маєш бачити ракету очима і так далі.
Нормального ППО нам ніхто не дає - лише піхотне озброєння...
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27.03.2022 22:34 Ответить
Может я не до конца розбираюсь, но за вчерашние 70 одновременных запусков долетело 8. Как по мне, нужно противокарабельные ракеты или анонсированая дальнебойняя британская арта на рейках, и не будет тебе запусков с моря, потому что по большей части нас дрочат калибрами, а с наземных установок ракеты вроде как на исходе уже
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27.03.2022 22:49 Ответить
"но за вчерашние 70 одновременных запусков долетело 8."

И что? Причем тут ПЗРК?

"Как по мне, нужно противокарабельные ракеты или анонсированая дальнебойняя британская арта на рейках, и не будет тебе запусков с моря"

"Арту на рейках" они легко разобьют авиацией. И "Арта на рейках" никуда не достанет - Калибры бьют на 3000 км.

"потому что по большей части нас дрочат калибрами, а с наземных установок ракеты вроде как на исходе уже"

Наоборот. Искандеров и Точек-У у них еще достаточно - по всем оценкам если у них что и заканчивается, то именно Калибры.
Ну а больше всего у них крылатых ракет воздух-земля X-55, X-101, X-555, запускаемых со стратегических ракетоносцев.
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27.03.2022 23:03 Ответить
700 (!!!) штук X-55 ми віддали за газ !
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27.03.2022 23:40 Ответить
прийшов час ,пора Англію брати в НАТО Чорнобаївки
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27.03.2022 21:08 Ответить
Це і є золото гетьмана Полуботка! Слава Королеві!
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27.03.2022 21:09 Ответить
Англики если уже начали руских фашистов ********* они это доведут до конца. God Save the Queen!
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27.03.2022 22:36 Ответить
Толково бритт говорит по поводу танков, стоит признать, также фигня с иностранными ПВО
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27.03.2022 21:09 Ответить
да и реально танки там весьма специфические и особо выдающимся ничем не выделяются (кроме веса).
Лучше бы дали рсзо новое и сау
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27.03.2022 21:40 Ответить
шо є то є,челенджето єдиний танк нато с нарізною 120мм гарматою,ну і плюс ручне заряджання і масса,воно просто загрузне,якщо нам і дадуть танки то це будуть т72 на краще нема сенсу розраховувати та й сенсу їх навіть брати,от бтри то так он ганси хочуть свої старі машини порізати,нам би не завадили,чи як санітарки,чи навіть як арт тягачі
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27.03.2022 21:48 Ответить
там у челенджера и с бронированием не все есть гут-активной брони на многих танках нет ,а композитная может не пережить встречу с кацапским корнетом.
Да лучше бы бтр и бмп современные
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27.03.2022 21:59 Ответить
а шось таке було,вроді "чобхем" називалась,а активний захист в основному на іракських і афганських машинах,танки що лишались в метрополії вроді ним не оснащалились... економія
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27.03.2022 22:24 Ответить
да чобхем-но думаю против тандемной боеголовки кацапского корнета она не устоит
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27.03.2022 22:48 Ответить
приземлимо ми скоро кацапів - приземлемо ... Слава Україні та Брітіш))
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27.03.2022 21:09 Ответить
А вот эти новые системы высаживают, лупят хуже бука..
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27.03.2022 21:10 Ответить
Они лучше стингеров
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27.03.2022 21:11 Ответить
Это совершенно разные системы.

Британский ПЗРК уникален скоростью ракеты. Если запущена на правильном расстоянии, то у цели мало шансов уйти. Тот же стингер гораздо слабее.
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27.03.2022 21:15 Ответить
У цели нет шансов уйти
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27.03.2022 21:16 Ответить
в них недолік що й в усіх пзрк.Для захоплення цілі потрібні вуха і очі оператора. Але Воллес правий-на освоєння складніших систем потрібно багато часу.А анало-говнєти потрібно вже збивати.
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27.03.2022 21:37 Ответить
Опять ты тут трешься ,кусок пьютинского навоза
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27.03.2022 21:53 Ответить
Туловище, ты там не обгадишься от борзого мычания..
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28.03.2022 07:37 Ответить
Сравнил тоже. Бук - это реальное полноценное ПВО, которое засекает летающие объекты, ведет их и сбивает на любой высоте.
А британцы нам дали ПЗРК - которое ничего не засекает, ничего не ведет, ты должен видеть цель своими глазами.
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27.03.2022 22:37 Ответить
Так а что всё-таки с польскими МИГами? Футбол продолжается?
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27.03.2022 21:12 Ответить
Важлива річ щодо тактико-технічних характеристик:

Starstreak вважається найшвидшою (час польоту: 8 с) в світі ракетою класу "земля-повітря" малої дальності. ПЗРК може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км. Конструкція дозволяє розігнати ************* до швидкості близько 3500 км/год, що нівелює будь-які протиракетні маневри супротивника.
У Starstreak замість традиційної осколково-фугасної бойової частини використовується три кінетичні вольфрамові субелементи, кожен з яких має свою осколкову бойову частину, що збільшує ймовірність успішного ураження цілі.
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27.03.2022 21:13 Ответить
Да эта штука круче стингеров. Не знаю сколько нам их передают, но видимо их не нужно тратить на вертолеты, нужно экономить на рашиские самолеты
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27.03.2022 21:15 Ответить
Багато, - вистачить на і на літаки, і на гвинтокрили
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27.03.2022 21:20 Ответить
Я тільки за
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27.03.2022 21:21 Ответить
Навіть скоріше для ракет крилатих, бо вони низько летять.
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27.03.2022 21:24 Ответить
они годятся в основном для вертолетов-сильно тяжелая установка.
А вертолетам конец если попали в прицел-и противодействия нет
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27.03.2022 21:43 Ответить
God bless the Queen
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27.03.2022 21:13 Ответить
Слава Єлизаветі ІІ і Великобританії!
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27.03.2022 21:15 Ответить
Dear and lovely Queen !
We always will thanks and keep
you and your society
Your Highness ❤️
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27.03.2022 21:16 Ответить
Щиро дякуємо !
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27.03.2022 21:18 Ответить
Пам'ятаєте, як росіяни сказали, що атакуватимуть поставки зброї? Вони знову зазнали невдачі.
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27.03.2022 21:25 Ответить
А от звідки 60 збитих ракет вчора ...
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27.03.2022 21:25 Ответить
Там, правды ради, говорят, что 60% или недолет или кривой прилет, так что с 28 уработали 20. Остальные в молоко. И 8 в цель
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27.03.2022 22:55 Ответить
Танки з Великобританії освоємо легко, дайте нам видосик як ними управляти, цього вистачить.
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27.03.2022 21:26 Ответить
видосик есть в ютубе-но у английских танков специфическая система управления огнем
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27.03.2022 21:44 Ответить
а чим витягати з розкисшого чорнозему ту 70 тонну бандуру?)))
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27.03.2022 21:49 Ответить
Велика подяка Великобританії.
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27.03.2022 21:30 Ответить
Велике ДЯКУЮ народу Великої Британії за допомогу.
Україна завжди буде пам'ятати про це.
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27.03.2022 21:47 Ответить
Я не думаю что танк прям намного сложнее в обучении оператора чем нормальный американский или европейский зерноуборочный комбайн в сельском хозяйстве . На них сейчас вся Украина уже десятки лет работает. Они нас за папуасов считают?
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27.03.2022 21:50 Ответить
Є різниця, в пшеничному полі допустити якусь помилку в управлінні комбайном чи на полі бою в управлінні малознайлмим танком?

Коли по тобі валить ворожий танк і ворожі птрк...
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27.03.2022 22:09 Ответить
А кацапские самолёты летают на высоте поражения этими ПЗРК или обычно выше?

Просто надання британських танків насправді не спрацює
Смотря для чего. Если для освобождения оккупированных территорий в бою - спрацює аж бегом, это ведь наши военные просят, им лучше знать, а Зеленский лишь передаёт.
Но если для заморозки конфликта и нудных переговоров - тогда конечно танки не нужны, защитного оружия для этого достаточно.

Зеленскому на следующей "встрече" с Байденом, Джонсоном или всем НАТО вместе надо вместо просьб, может быть, спросить - хотят ли они деоккупации Украины на поле боя и если да, то как они посоветуют это сделать, с**а бл*** без истребителей и танков!!!

А за то, что уже передано - безусловно, спасибо.
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27.03.2022 21:52 Ответить
В Марик бы их передать
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27.03.2022 21:58 Ответить
так, брити і америкоси ЄДИНІ, хто хоч якось дотримується свого підпису під будапештським меморандумом. Всі інші повністю злились в унітаз
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27.03.2022 22:02 Ответить
Чому б не відправити 100-200 наших танкістів до Британії на курси з освоєння місцевих танків?
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27.03.2022 22:13 Ответить
британські танки ну дуже специфічні машини,і у бритів їх на всьо про всьо штук 300,їм би самим вистачило б,т72 що є у бувших членів ОВД то єдине що реально вициганити,але ***** як згадаєш шо міністр онотолє вмудрився сплавити 900! т72 то аж крови заливають...
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27.03.2022 22:21 Ответить
карл густаф \матадор фон панцерфауст их бин
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27.03.2022 22:15 Ответить
"Вони просили тотальну війну... Давайте впевнимо їх, що вони її отримають!" Черчиль

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27.03.2022 22:18 Ответить
Спасибо ,ДРУЗЬЯ!
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27.03.2022 22:21 Ответить
отлично. 5 км это круто
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27.03.2022 22:30 Ответить
истребители, они и выше 10 км летают и оттуда ракетами вхерачить могут, что днем, что ночью притом..
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27.03.2022 22:44 Ответить
з 10км ніхто не бомбить,та й крилаті ракети літають низько
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28.03.2022 01:04 Ответить
без ПРО и ПВО дальнего действия, не обойтись...
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27.03.2022 22:48 Ответить
без ПРО и ПВО дальнего действия, не обойтись...
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27.03.2022 22:50 Ответить
Только англо-саксы могут остановить эту орду.
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27.03.2022 22:59 Ответить
Приятно слушать нашим защитникам министра обороны Британии и в его лице от имени
Британского народа у которых слова не расходятся с делом.
Почет и уважение народу Британии и ее Королеве.
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27.03.2022 23:11 Ответить
Да мы и так их летунов сажаем неплохо. Думаю эти пзрк уже давно у нас. А вот с ракетами непонятно что делать.
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28.03.2022 00:23 Ответить
Да мы и так их летунов сажаем неплохо. Думаю эти пзрк уже давно у нас. А вот с ракетами непонятно что делать.
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28.03.2022 00:24 Ответить
вери гуд.
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28.03.2022 04:35 Ответить
Три с половиной звука - это вам не хрен собачий!
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28.03.2022 11:07 Ответить
 
 