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Велика Британія (3702) Воллес (212)

Британія уже передала українській армії сучасні ПЗРК Starstreak, - Воллес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

воллес

Міністерство оборони Великої Британії передало Україні партію переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Бен Воллес в інтерв'ю The Mail, пише "Європейська правда".

Воллес сказав, що перші українські військові пройшли підготовку і тепер розгорнуті разом зі Starstreak, додавши, що Британія "робить більше, ніж будь-хто інший", щоб допомогти Україні.

"Одна з найбільших проблем полягає в тому, що чим більше ви удосконалюєтеся в системах озброєнь, тим більше навчання вам потрібно для їх використання, тому основна увага має бути зосереджена на тому, щоб допомогти українцям або відремонтувати, або знайти російське чи радянське обладнання, яке вже у них є. Просто надання британських танків насправді не спрацює", – сказав Воллес.

Starstreak - британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять. Starstreak вважається найшвидшою у світі ракетою класу "земля-повітря" малої дальності. ПЗРК Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км.

Читайте також: Велика Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak, - глава Міноборони Воллес

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+101
Я, вже починаю думати, що Британці то Українці. Молодці.
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27.03.2022 21:03
+63
Это тоже к ПВО относится?

При любом раскладе отличная новость.
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27.03.2022 21:04
+59
Бен Волес - Большой Бен. Справжній друг українців.
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27.03.2022 21:11
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Я, вже починаю думати, що Британці то Українці. Молодці.
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27.03.2022 21:03 Відповісти
Бен Волес - Большой Бен. Справжній друг українців.
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27.03.2022 21:11 Відповісти
Это тоже к ПВО относится?

При любом раскладе отличная новость.
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27.03.2022 21:04 Відповісти
Так
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27.03.2022 21:12 Відповісти
за принципом дії це схоже на нашу модернізацію Стріли-10, яку розробив Коростильов на "Лучі"
Вітчизняна ракета Р-10-ОФ оснащується уламково-фугасною бойової частиною з ударним ядром та неконтактним датчиком цілі. Наведення здійснюється по лазерному променю з супроводженням цілі в автоматичному режимі.
Максимальна дальність стрільби: 10 000 метрів
Маса ракети: 38 кг
Маса ракети в контейнері: 62 кг

17 Серпня, 2020 - просрано на дорогах !
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27.03.2022 22:19 Відповісти
Starstreak - гарна річ.
перевага наведення по лазерному променю у практично гарантованному попаданні в ціль - ніяка ловушка на спрацює, як із Стінгером

тільки наша С-10 має в два рази більшу дальність

в грудні 2021 наші модернізовані ЗРК С-10 пройшли успішні випробування
відео тут: https://enovosty.com/news/news_society/full/2812-v-ukraine-uspeshno-proshli-ognevye-ispytaniya-zenitnoj-rk-10-video

на виробництво не дали ні копійки - згаяний цілий рік !!!!!!!!!
грошуі ?
на дороги !
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27.03.2022 22:35 Відповісти
К переносному ПВО...без радара, малая дальность... днем ракету можно сбить разве что случайно, а ночью вообще никак.
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27.03.2022 22:31 Відповісти
Thank you very much, you guys!!!
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27.03.2022 21:06 Відповісти
Жириновский был главным агитатором имперской войны против Украины. И отключился в первый же день войны.)

И его еще месяц продержали в искусственной клинической коме.
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27.03.2022 21:06 Відповісти
Вроді ще не здох.
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27.03.2022 21:28 Відповісти
Про танки загнув. А про літаки і не згадав, зажимає падлюка.
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27.03.2022 21:06 Відповісти
Це не танки і літаки часів СССР. Це цілий комплекс. Тут не то, що сів і поїхав чи полетів. Треба цілу систему підтримки.
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27.03.2022 21:09 Відповісти
Танки нам не нужны, у нас их с начала войны больше стало на 100-120 -парадокс!! НАМ ПВО надо и прежде чем что-то писать в инете загуглите ЧТО ТАКОЕ : ПЗРК Starstreak ...... да если бы их у нас на начало войны было бы хоть 200 сбитых самолётов раши на 8 марта было бы 500................ когда они пачками летали над нами...........
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27.03.2022 21:27 Відповісти
Вот это хорошая новость! Спасибо бритам!!!
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27.03.2022 21:08 Відповісти
лучше бы бриты закупили у турков все байрактары. совсем все.
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27.03.2022 21:08 Відповісти
Или у амеров Свитчблейд, всю кацапскую арту можно положить на расстояние до 80 км от места запуска
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27.03.2022 21:10 Відповісти
А ракети ми байрактаром будем збивати?
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27.03.2022 21:15 Відповісти
нет. тут пво. байрактар несет 4 ракеты. это для наземных целей.
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27.03.2022 21:19 Відповісти
А ракети цей ПЗРК хіба що випадково може збити - бо висота до 5 км, немає радару - тобто ти маєш бачити ракету очима і так далі.
Нормального ППО нам ніхто не дає - лише піхотне озброєння...
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27.03.2022 22:34 Відповісти
Может я не до конца розбираюсь, но за вчерашние 70 одновременных запусков долетело 8. Как по мне, нужно противокарабельные ракеты или анонсированая дальнебойняя британская арта на рейках, и не будет тебе запусков с моря, потому что по большей части нас дрочат калибрами, а с наземных установок ракеты вроде как на исходе уже
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27.03.2022 22:49 Відповісти
"но за вчерашние 70 одновременных запусков долетело 8."

И что? Причем тут ПЗРК?

"Как по мне, нужно противокарабельные ракеты или анонсированая дальнебойняя британская арта на рейках, и не будет тебе запусков с моря"

"Арту на рейках" они легко разобьют авиацией. И "Арта на рейках" никуда не достанет - Калибры бьют на 3000 км.

"потому что по большей части нас дрочат калибрами, а с наземных установок ракеты вроде как на исходе уже"

Наоборот. Искандеров и Точек-У у них еще достаточно - по всем оценкам если у них что и заканчивается, то именно Калибры.
Ну а больше всего у них крылатых ракет воздух-земля X-55, X-101, X-555, запускаемых со стратегических ракетоносцев.
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27.03.2022 23:03 Відповісти
700 (!!!) штук X-55 ми віддали за газ !
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27.03.2022 23:40 Відповісти
прийшов час ,пора Англію брати в НАТО Чорнобаївки
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27.03.2022 21:08 Відповісти
Це і є золото гетьмана Полуботка! Слава Королеві!
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27.03.2022 21:09 Відповісти
Англики если уже начали руских фашистов ********* они это доведут до конца. God Save the Queen!
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27.03.2022 22:36 Відповісти
Толково бритт говорит по поводу танков, стоит признать, также фигня с иностранными ПВО
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27.03.2022 21:09 Відповісти
да и реально танки там весьма специфические и особо выдающимся ничем не выделяются (кроме веса).
Лучше бы дали рсзо новое и сау
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27.03.2022 21:40 Відповісти
шо є то є,челенджето єдиний танк нато с нарізною 120мм гарматою,ну і плюс ручне заряджання і масса,воно просто загрузне,якщо нам і дадуть танки то це будуть т72 на краще нема сенсу розраховувати та й сенсу їх навіть брати,от бтри то так он ганси хочуть свої старі машини порізати,нам би не завадили,чи як санітарки,чи навіть як арт тягачі
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27.03.2022 21:48 Відповісти
там у челенджера и с бронированием не все есть гут-активной брони на многих танках нет ,а композитная может не пережить встречу с кацапским корнетом.
Да лучше бы бтр и бмп современные
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27.03.2022 21:59 Відповісти
а шось таке було,вроді "чобхем" називалась,а активний захист в основному на іракських і афганських машинах,танки що лишались в метрополії вроді ним не оснащалились... економія
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27.03.2022 22:24 Відповісти
да чобхем-но думаю против тандемной боеголовки кацапского корнета она не устоит
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27.03.2022 22:48 Відповісти
приземлимо ми скоро кацапів - приземлемо ... Слава Україні та Брітіш))
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27.03.2022 21:09 Відповісти
А вот эти новые системы высаживают, лупят хуже бука..
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27.03.2022 21:10 Відповісти
Они лучше стингеров
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27.03.2022 21:11 Відповісти
Это совершенно разные системы.

Британский ПЗРК уникален скоростью ракеты. Если запущена на правильном расстоянии, то у цели мало шансов уйти. Тот же стингер гораздо слабее.
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27.03.2022 21:15 Відповісти
У цели нет шансов уйти
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27.03.2022 21:16 Відповісти
в них недолік що й в усіх пзрк.Для захоплення цілі потрібні вуха і очі оператора. Але Воллес правий-на освоєння складніших систем потрібно багато часу.А анало-говнєти потрібно вже збивати.
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27.03.2022 21:37 Відповісти
Опять ты тут трешься ,кусок пьютинского навоза
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27.03.2022 21:53 Відповісти
Туловище, ты там не обгадишься от борзого мычания..
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28.03.2022 07:37 Відповісти
Сравнил тоже. Бук - это реальное полноценное ПВО, которое засекает летающие объекты, ведет их и сбивает на любой высоте.
А британцы нам дали ПЗРК - которое ничего не засекает, ничего не ведет, ты должен видеть цель своими глазами.
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27.03.2022 22:37 Відповісти
Так а что всё-таки с польскими МИГами? Футбол продолжается?
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27.03.2022 21:12 Відповісти
Важлива річ щодо тактико-технічних характеристик:

Starstreak вважається найшвидшою (час польоту: 8 с) в світі ракетою класу "земля-повітря" малої дальності. ПЗРК може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км. Конструкція дозволяє розігнати ************* до швидкості близько 3500 км/год, що нівелює будь-які протиракетні маневри супротивника.
У Starstreak замість традиційної осколково-фугасної бойової частини використовується три кінетичні вольфрамові субелементи, кожен з яких має свою осколкову бойову частину, що збільшує ймовірність успішного ураження цілі.
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27.03.2022 21:13 Відповісти
Да эта штука круче стингеров. Не знаю сколько нам их передают, но видимо их не нужно тратить на вертолеты, нужно экономить на рашиские самолеты
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27.03.2022 21:15 Відповісти
Багато, - вистачить на і на літаки, і на гвинтокрили
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27.03.2022 21:20 Відповісти
Я тільки за
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27.03.2022 21:21 Відповісти
Навіть скоріше для ракет крилатих, бо вони низько летять.
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27.03.2022 21:24 Відповісти
они годятся в основном для вертолетов-сильно тяжелая установка.
А вертолетам конец если попали в прицел-и противодействия нет
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27.03.2022 21:43 Відповісти
God bless the Queen
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27.03.2022 21:13 Відповісти
Слава Єлизаветі ІІ і Великобританії!
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27.03.2022 21:15 Відповісти
Dear and lovely Queen !
We always will thanks and keep
you and your society
Your Highness ❤️
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27.03.2022 21:16 Відповісти
Щиро дякуємо !
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27.03.2022 21:18 Відповісти
Пам'ятаєте, як росіяни сказали, що атакуватимуть поставки зброї? Вони знову зазнали невдачі.
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27.03.2022 21:25 Відповісти
А от звідки 60 збитих ракет вчора ...
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27.03.2022 21:25 Відповісти
Там, правды ради, говорят, что 60% или недолет или кривой прилет, так что с 28 уработали 20. Остальные в молоко. И 8 в цель
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27.03.2022 22:55 Відповісти
Танки з Великобританії освоємо легко, дайте нам видосик як ними управляти, цього вистачить.
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27.03.2022 21:26 Відповісти
видосик есть в ютубе-но у английских танков специфическая система управления огнем
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27.03.2022 21:44 Відповісти
а чим витягати з розкисшого чорнозему ту 70 тонну бандуру?)))
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27.03.2022 21:49 Відповісти
Велика подяка Великобританії.
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27.03.2022 21:30 Відповісти
Велике ДЯКУЮ народу Великої Британії за допомогу.
Україна завжди буде пам'ятати про це.
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27.03.2022 21:47 Відповісти
Я не думаю что танк прям намного сложнее в обучении оператора чем нормальный американский или европейский зерноуборочный комбайн в сельском хозяйстве . На них сейчас вся Украина уже десятки лет работает. Они нас за папуасов считают?
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27.03.2022 21:50 Відповісти
Є різниця, в пшеничному полі допустити якусь помилку в управлінні комбайном чи на полі бою в управлінні малознайлмим танком?

Коли по тобі валить ворожий танк і ворожі птрк...
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27.03.2022 22:09 Відповісти
А кацапские самолёты летают на высоте поражения этими ПЗРК или обычно выше?

Просто надання британських танків насправді не спрацює
Смотря для чего. Если для освобождения оккупированных территорий в бою - спрацює аж бегом, это ведь наши военные просят, им лучше знать, а Зеленский лишь передаёт.
Но если для заморозки конфликта и нудных переговоров - тогда конечно танки не нужны, защитного оружия для этого достаточно.

Зеленскому на следующей "встрече" с Байденом, Джонсоном или всем НАТО вместе надо вместо просьб, может быть, спросить - хотят ли они деоккупации Украины на поле боя и если да, то как они посоветуют это сделать, с**а бл*** без истребителей и танков!!!

А за то, что уже передано - безусловно, спасибо.
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27.03.2022 21:52 Відповісти
В Марик бы их передать
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27.03.2022 21:58 Відповісти
так, брити і америкоси ЄДИНІ, хто хоч якось дотримується свого підпису під будапештським меморандумом. Всі інші повністю злились в унітаз
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27.03.2022 22:02 Відповісти
Чому б не відправити 100-200 наших танкістів до Британії на курси з освоєння місцевих танків?
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27.03.2022 22:13 Відповісти
британські танки ну дуже специфічні машини,і у бритів їх на всьо про всьо штук 300,їм би самим вистачило б,т72 що є у бувших членів ОВД то єдине що реально вициганити,але ***** як згадаєш шо міністр онотолє вмудрився сплавити 900! т72 то аж крови заливають...
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27.03.2022 22:21 Відповісти
карл густаф \матадор фон панцерфауст их бин
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27.03.2022 22:15 Відповісти
"Вони просили тотальну війну... Давайте впевнимо їх, що вони її отримають!" Черчиль

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27.03.2022 22:18 Відповісти
Спасибо ,ДРУЗЬЯ!
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27.03.2022 22:21 Відповісти
отлично. 5 км это круто
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27.03.2022 22:30 Відповісти
истребители, они и выше 10 км летают и оттуда ракетами вхерачить могут, что днем, что ночью притом..
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27.03.2022 22:44 Відповісти
з 10км ніхто не бомбить,та й крилаті ракети літають низько
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28.03.2022 01:04 Відповісти
без ПРО и ПВО дальнего действия, не обойтись...
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27.03.2022 22:48 Відповісти
без ПРО и ПВО дальнего действия, не обойтись...
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27.03.2022 22:50 Відповісти
Только англо-саксы могут остановить эту орду.
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27.03.2022 22:59 Відповісти
Приятно слушать нашим защитникам министра обороны Британии и в его лице от имени
Британского народа у которых слова не расходятся с делом.
Почет и уважение народу Британии и ее Королеве.
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27.03.2022 23:11 Відповісти
Да мы и так их летунов сажаем неплохо. Думаю эти пзрк уже давно у нас. А вот с ракетами непонятно что делать.
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28.03.2022 00:23 Відповісти
Да мы и так их летунов сажаем неплохо. Думаю эти пзрк уже давно у нас. А вот с ракетами непонятно что делать.
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28.03.2022 00:24 Відповісти
вери гуд.
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28.03.2022 04:35 Відповісти
Три с половиной звука - это вам не хрен собачий!
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28.03.2022 11:07 Відповісти
 
 