Британія уже передала українській армії сучасні ПЗРК Starstreak, - Воллес
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Міністерство оборони Великої Британії передало Україні партію переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Бен Воллес в інтерв'ю The Mail, пише "Європейська правда".
Воллес сказав, що перші українські військові пройшли підготовку і тепер розгорнуті разом зі Starstreak, додавши, що Британія "робить більше, ніж будь-хто інший", щоб допомогти Україні.
"Одна з найбільших проблем полягає в тому, що чим більше ви удосконалюєтеся в системах озброєнь, тим більше навчання вам потрібно для їх використання, тому основна увага має бути зосереджена на тому, щоб допомогти українцям або відремонтувати, або знайти російське чи радянське обладнання, яке вже у них є. Просто надання британських танків насправді не спрацює", – сказав Воллес.
Starstreak - британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять. Starstreak вважається найшвидшою у світі ракетою класу "земля-повітря" малої дальності. ПЗРК Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км.
Будь ласка, зачекайте...
При любом раскладе отличная новость.
Вітчизняна ракета Р-10-ОФ оснащується уламково-фугасною бойової частиною з ударним ядром та неконтактним датчиком цілі. Наведення здійснюється по лазерному променю з супроводженням цілі в автоматичному режимі.
Максимальна дальність стрільби: 10 000 метрів
Маса ракети: 38 кг
Маса ракети в контейнері: 62 кг
17 Серпня, 2020 - просрано на дорогах !
перевага наведення по лазерному променю у практично гарантованному попаданні в ціль - ніяка ловушка на спрацює, як із Стінгером
тільки наша С-10 має в два рази більшу дальність
в грудні 2021 наші модернізовані ЗРК С-10 пройшли успішні випробування
відео тут: https://enovosty.com/news/news_society/full/2812-v-ukraine-uspeshno-proshli-ognevye-ispytaniya-zenitnoj-rk-10-video
на виробництво не дали ні копійки - згаяний цілий рік !!!!!!!!!
грошуі ?
на дороги !
И его еще месяц продержали в искусственной клинической коме.
Нормального ППО нам ніхто не дає - лише піхотне озброєння...
И что? Причем тут ПЗРК?
"Как по мне, нужно противокарабельные ракеты или анонсированая дальнебойняя британская арта на рейках, и не будет тебе запусков с моря"
"Арту на рейках" они легко разобьют авиацией. И "Арта на рейках" никуда не достанет - Калибры бьют на 3000 км.
"потому что по большей части нас дрочат калибрами, а с наземных установок ракеты вроде как на исходе уже"
Наоборот. Искандеров и Точек-У у них еще достаточно - по всем оценкам если у них что и заканчивается, то именно Калибры.
Ну а больше всего у них крылатых ракет воздух-земля X-55, X-101, X-555, запускаемых со стратегических ракетоносцев.
Лучше бы дали рсзо новое и сау
Да лучше бы бтр и бмп современные
Британский ПЗРК уникален скоростью ракеты. Если запущена на правильном расстоянии, то у цели мало шансов уйти. Тот же стингер гораздо слабее.
А британцы нам дали ПЗРК - которое ничего не засекает, ничего не ведет, ты должен видеть цель своими глазами.
Starstreak вважається найшвидшою (час польоту: 8 с) в світі ракетою класу "земля-повітря" малої дальності. ПЗРК може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км. Конструкція дозволяє розігнати ************* до швидкості близько 3500 км/год, що нівелює будь-які протиракетні маневри супротивника.
У Starstreak замість традиційної осколково-фугасної бойової частини використовується три кінетичні вольфрамові субелементи, кожен з яких має свою осколкову бойову частину, що збільшує ймовірність успішного ураження цілі.
А вертолетам конец если попали в прицел-и противодействия нет
We always will thanks and keep
you and your society
Your Highness ❤️
Україна завжди буде пам'ятати про це.
Коли по тобі валить ворожий танк і ворожі птрк...
Просто надання британських танків насправді не спрацює
Смотря для чего. Если для освобождения оккупированных территорий в бою - спрацює аж бегом, это ведь наши военные просят, им лучше знать, а Зеленский лишь передаёт.
Но если для заморозки конфликта и нудных переговоров - тогда конечно танки не нужны, защитного оружия для этого достаточно.
Зеленскому на следующей "встрече" с Байденом, Джонсоном или всем НАТО вместе надо вместо просьб, может быть, спросить - хотят ли они деоккупации Украины на поле боя и если да, то как они посоветуют это сделать, с**а бл*** без истребителей и танков!!!
А за то, что уже передано - безусловно, спасибо.
Британского народа у которых слова не расходятся с делом.
Почет и уважение народу Британии и ее Королеве.