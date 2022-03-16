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Велика Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak, - глава Міноборони Воллес

starstreak

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Велика Британія поставить Україні зенітні ракети Starstreak.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Минулого тижня Воллес заявив, що було прийнято принципове рішення щодо поставок системи озброєння.

Starstreak – британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів та літаків противника, що низько летять.

Також читайте: Британські військові порушать закон, якщо поїдуть воювати в Україну, - Воллес

Автор: 

Велика Британія (5553) зброя (7436) допомога (8297) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
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16.03.2022 20:16
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16.03.2022 20:19
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16.03.2022 20:19
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А Китай дав поміч 750 тис., тепер можна реально побачити хто е хто..
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17.03.2022 01:22 Відповісти
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