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Велика Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak, - глава Міноборони Воллес
Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Велика Британія поставить Україні зенітні ракети Starstreak.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Минулого тижня Воллес заявив, що було прийнято принципове рішення щодо поставок системи озброєння.
Starstreak – британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів та літаків противника, що низько летять.
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+127 Квантовий Механік
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+78 Вася Шевченко #371210
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Ihor S.
показати весь коментар17.03.2022 01:22 Відповісти Мені подобається 2
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