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Велика Британія (3661) добровольці (779) Воллес (212)

Британські військові порушать закон, якщо поїдуть воювати в Україну, - Воллес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Британські військові порушать закон, якщо поїдуть воювати в Україну, - Воллес

Британські військові, які добровільно вирушать воювати в Україну, порушать законодавство своєї країни і будуть притягнуті до відповідальності після повернення.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес у парламенті, як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Позиція уряду полягає в тому, що якщо ви служите у збройних силах, ви порушите закон, якщо вирушите в Україну воювати як доброволець", - сказав Воллес.

Попри цю заяву, повідомляється, що зростає кількість британців, деякі з яких є військовослужбовцями, які добровільно вирушають воювати в Україні.

Як відомо, усі держави ЄС і НАТО дали добро на допуск своїх громадян-добровольців на війну в Україні, проте це не завжди стосується кадрових військових.

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Ті країни, де участь у збройних конфліктах за кордоном законодавчо заборонена (як-от Чехія), ухвалили спецрішення, щоби наперед зняти з добровольців відповідальність.

Раніше Воллес заявив, що Британія вивчає можливість передачі Україні зенітних ракет виробництва Thales, щоб допомогти їй захистити своє небо від російських загарбників.

Британія вже поставила Україні 3615 одиниць протитанкової зброї, а також незабаром поставить невелику партію протитанкових ракет Javelin.

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Топ коментарі
+38
Вопрос Цензору, - зачем такие новости? Что информативного в этой публикации? Сказано что кадровые военные, которые числятся в вооруженных силах Великобритании если поедут в Украину то это незаконно. Ну это же даже дегенерату понятно, так в любой армии. Пожалуйста, фильтруйте немного чепуху.
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09.03.2022 17:08
+16
Военные может и да, а добровольцы это другое
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09.03.2022 17:08
+12
та сколько можно разносить искорёженную инфу?! Уволившимуся из армии её Величества - можно сколько угодно.
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09.03.2022 17:09
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Если наказание какой-то штраф, то украинцы скинутся )
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09.03.2022 17:07 Відповісти
Вопрос Цензору, - зачем такие новости? Что информативного в этой публикации? Сказано что кадровые военные, которые числятся в вооруженных силах Великобритании если поедут в Украину то это незаконно. Ну это же даже дегенерату понятно, так в любой армии. Пожалуйста, фильтруйте немного чепуху.
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09.03.2022 17:08 Відповісти
спецом набрасывают на вентилятор, а субстанцию черпают у **********.
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09.03.2022 17:11 Відповісти
Вам не подобаються британські іхтамнєти?
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09.03.2022 17:12 Відповісти
Думаю, так цензор ведет учет полезных дурачков и кацапских свиней, замаскированных под людей. Посмотрели на комменты и в баню. Форум чище
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09.03.2022 17:12 Відповісти
Военные может и да, а добровольцы это другое
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09.03.2022 17:08 Відповісти
а будапештський меморандум вони не порушать?
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09.03.2022 17:08 Відповісти
А що там пишуть у меморандумі?
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09.03.2022 17:13 Відповісти
гарантії безпеки
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09.03.2022 17:17 Відповісти
А якщо УВАЖНО почитати?
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09.03.2022 17:20 Відповісти
то треба небо буде закривати, якщо не по московськи читати.
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09.03.2022 17:27 Відповісти
Це у якому пункті? Цитату, будь ласка.
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09.03.2022 17:33 Відповісти
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
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09.03.2022 17:46 Відповісти
І які дії воно ЗОБОВ'ЯЗАНІ вчинити у разі порушення цього пункту? Що про це НАПИСАНО?
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09.03.2022 17:56 Відповісти
слово поважати можеш трактувати так як захочеш, навіть закрити небо.
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09.03.2022 18:10 Відповісти
та сколько можно разносить искорёженную инфу?! Уволившимуся из армии её Величества - можно сколько угодно.
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09.03.2022 17:09 Відповісти
Там написано про діючих військових. Відставним не забороняється.
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09.03.2022 17:13 Відповісти
Так мова у заявах йде лише про чинних військовослужбовців. Про відставників, запасників, тощо там жодного слова. Та й взагалі, як буде англійською "іхтамнет"?
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09.03.2022 17:15 Відповісти
Може, британці констатують, що незважаючи на попередження, діючі військові їдуть теж ? Або готові поїхати ?
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10.03.2022 02:53 Відповісти
дезертируют, что ли? ))) Нет, конечно, не нарушают. Едут пенсионеры.
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10.03.2022 02:58 Відповісти
Закон суров, но это закон. Пэтриоты дай и сиди целуйся со своим законом
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09.03.2022 17:10 Відповісти
Ну як би логічно, якщо ти на контракті в британській армії, то не можеш за власним бажанням їхати воювати кудись.
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09.03.2022 17:10 Відповісти
А в отпуске можно?
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09.03.2022 17:12 Відповісти
У відпустці неможна. У запасі, відставці, тощо - залюбки.
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09.03.2022 17:16 Відповісти
Я так понимаю, по сводкам минобороны, нам и своих добровольцев хватает. Оружие надо.
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09.03.2022 17:12 Відповісти
Взагалі то і зброї вже досталь, трохи часу треба. Купа озброєних людей ще не армія, їх треба розбити по підрозділам, дати сектора, коротше там більше логістика.
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09.03.2022 17:16 Відповісти
Це вони кажуть кацапам - «Никакіх наших военних там нет, Джавелин можно купить в любом военторге!»
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09.03.2022 17:13 Відповісти
Для действующих военных это вполне логично.
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09.03.2022 17:13 Відповісти
Кадровый военный не может ну это ежу понятно же, а вот увольнение и ты волен воевать за Украину в составе ЗСУ без каких либо проблем и зарплата даже отличная будет в добавок.
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09.03.2022 17:14 Відповісти
можна ж "звільнитися" на деякий час.
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09.03.2022 17:15 Відповісти
На кой чёрт подобное горланить на всех углах? Странные люди. Ихтамнет,да и всё.
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09.03.2022 17:24 Відповісти
так їдуть лише колишні військові ж
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09.03.2022 17:25 Відповісти
Думаю добровольців з Британії після Перемоги і повернення додому обов'язково оштрафують. Аж на цілий пенс. А може навіть на один фунт стерлінгів. Ну може ще усну догану оголосять. Без занесення в особисту справу. Ну, а за що були нагородження вищими британськими нагородами ці військовослужбовці за цей час - це вже державна таємниця ОК.
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09.03.2022 17:29 Відповісти
Коли вони відчують смак України -то вже не дуже будуть хотіти повертатися.
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09.03.2022 18:25 Відповісти
ихтутнет
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09.03.2022 17:30 Відповісти
Russian terrorists cynically shelled a children's hospital in Mariupol. According to preliminary data, there are dead and injured.
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09.03.2022 17:34 Відповісти
Терміново дати добровольцям українське громадянство і буде все за законом.
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09.03.2022 17:54 Відповісти
І взагалі, деяку інфу не варто озвучувати, а тим більше обговорювати.Кому потрібно,той знає.
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09.03.2022 18:12 Відповісти
Сафарі на кацапів стає загальносвітовою розвагою. Встигніть поки вони ще тут шниряють. Скоро жодного не лишиться. Трупи смердять по київській області. Лише ВСУ їх гуманно плющить. Народ вуха відрізає як трофеї. Відьма просила у сусіда-мисливця принести їй кацапський фуй. Ну треба їй для якогось там містичного обряду... А їх ще в інших областях як собак нерізаних. А поки Крим звільнемо так кацапськими вухами можна буде гаоереї озоблювати. Інсталяція з кацапських вух і пенісів це мистецтво війни...
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09.03.2022 18:31 Відповісти
 
 