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Канада (1499) добровольці (779)

До Києва прибуло 40 тисяч добровольців-іноземців, - канадський журналіст

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

До Києва прибуло 40 тисяч добровольців-іноземців, - канадський журналіст

До Києва для боротьби проти російських окупантів прибуло приблизно 40 тис. іноземних добровольців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 8 березня у твіттері повідомив канадський телеведучий Дін Бланделл.

"Приблизно 40 тис. іноземних бійців (військових та колишніх військових) дісталися Києва. Так багато канадців, що вони дали їм власний підрозділ (500 і їхня кількість зростає)", – написав Бланделл.

Телеведучий послався на інформацію, яку дістав від колишнього військового, котрий перебуває у столиці України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відомий канадський снайпер, який боровся з ІДІЛ, їде добровольцем захищати Україну

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
В то время как Путин не может наскрести тысячу боевиков Вагнера у нас 40 тысяч отборных вояк Иностранного Легиона.
На самом деле кто знает как там и что, так что посмотрим. Всё-таки их надо экипировать, сбить из них отряды и выдать военные задачи, а это не так просто, но объективно говоря с такой группировкой мой спокойно двигаться в любом направлении для перелома.
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09.03.2022 01:37
+23
Добровольцы , так сказать... Значит дело будет. СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!
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09.03.2022 01:33
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ветер с запада одолеет ветер с востока!
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09.03.2022 01:46 Відповісти
Добровольцы , так сказать... Значит дело будет. СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!
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09.03.2022 01:33 Відповісти
Це дуже гарноПогано, що є такі наші, що ховаються …
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09.03.2022 01:34 Відповісти
В то время как Путин не может наскрести тысячу боевиков Вагнера у нас 40 тысяч отборных вояк Иностранного Легиона.
На самом деле кто знает как там и что, так что посмотрим. Всё-таки их надо экипировать, сбить из них отряды и выдать военные задачи, а это не так просто, но объективно говоря с такой группировкой мой спокойно двигаться в любом направлении для перелома.
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09.03.2022 01:37 Відповісти
Они едут со своей экипировкой
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09.03.2022 02:57 Відповісти
40 тисяч это хорошо ,но они больше на юге понадобились бы. В Киеве я так понимаю войск,тро и просто добровольцев более чем достаточно
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09.03.2022 01:39 Відповісти
и тем не менее кольцо вокруг Киева сжимается...
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09.03.2022 01:47 Відповісти
Если бы не белоруССы (терпилы), то они бы шли до Киева, как ********** до Лондона
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09.03.2022 01:53 Відповісти
беларусы не терпилы, а военные преступники
И будут наказаны
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09.03.2022 01:58 Відповісти
Именно - терпилы! Без воли, совести, неспособные серуны-холопы!
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09.03.2022 02:06 Відповісти
Это да Лукашенко подставил конкретно, но и его конец бдизок и по его движениям это понятно
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09.03.2022 02:00 Відповісти
С хутиным он просто быстрее в Гаагеочутится.
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09.03.2022 02:58 Відповісти
вот через кого українським хлопцям не вистачає автоматів! 😏
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09.03.2022 02:06 Відповісти
Київ зараз важливіший політично, плюс з перевагою ворога в авіації, воювати в лісах і з щільною забудовою півночі краще чим в степах півдня... будуть менші втрати а у ворога навпаки ... і це буде деморалізовувати і південне їхнє угрупування....
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09.03.2022 02:12 Відповісти
ихтамнет з канади..а інші трактористи ..ага і нігерійські шахтарі теж
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09.03.2022 01:39 Відповісти
🤣
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09.03.2022 12:02 Відповісти
Их там НЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!!
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09.03.2022 01:43 Відповісти
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09.03.2022 01:44 Відповісти
Сезон охоты на русачков объявляется открытым
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09.03.2022 01:48 Відповісти
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09.03.2022 01:48 Відповісти
на охоту приехал канадский снайпер, за которым числится самый дальний результативный выстрел из официально зафиксированных. К нам он приехал обкатывать новое оборудование и наверное, попытается поставить новый рекорд.
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09.03.2022 01:49 Відповісти
Ствол короткий (хотя можно установить и длиннее) рекорд 3,540 метров с этим стволом не побьёшь. Да и оптика чуть-чуть слабее, хотя того же производителя.
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09.03.2022 02:00 Відповісти
а я шо, показал тебе инструмент, с которым он приехал? А чувак на фото в бейсболке вообще из Львова.
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09.03.2022 02:12 Відповісти
Так зачем, тогда фотку рядом с комментом выкладывать? Подождал бы малость.
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09.03.2022 02:17 Відповісти
провоцирую любопытствующих из глубеней, для выявления.
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09.03.2022 02:37 Відповісти
Имешь право! С уважением.
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09.03.2022 06:07 Відповісти
да это от Антиколорадоса чувачок стащил, вот:
https://defence-line.org/2022/03/o-nato-i-bestolochax-ili-kazachkax-chast-2/
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09.03.2022 07:36 Відповісти
А Антиколорадос тоже снайпер? а то он как то постеснялся сказать то. Но ему уже 62 года правда.
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09.03.2022 07:37 Відповісти
Кацапы непроизвольно английский выучат... НАПОСЛЕДОК.
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09.03.2022 01:51 Відповісти
Russian military ship, fuck off
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09.03.2022 03:37 Відповісти
It should rather sound like " Go Fuck yourself" and not like fuck off.
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09.03.2022 05:47 Відповісти
За Украину борется выпущенный из тюрьмы Моджахед: его боялись даже в Кремле Он был осужден в 2015 году за нарушение законов войны. Но сейчас он вышел, чтобы вместе с украинцами отстаивать свободу и бороться с оккупантами.
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09.03.2022 01:52 Відповісти
Торнадо полностью на воле? Это прекрасно, ребята искупят вину в боях
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09.03.2022 01:59 Відповісти
И пленных кацапов, как мне кажется, у них не будет. Мне одному так кажется?
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09.03.2022 02:03 Відповісти
Они сами будут убивать себя чтобы не попасть в плен к торнадо))
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09.03.2022 02:08 Відповісти
За нарушение законов войны? Це він ще страшне ніж кацап)))
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09.03.2022 09:37 Відповісти
Ихтамнеты подьехали. Плюс Ичкерийские батальоны воюют за нас с 2014 года
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09.03.2022 01:57 Відповісти
То все строители и трактористы, а оружие в шахтах нашли , готовьтесь оленеводы новых генералов в кульки собирвть, солдат вы вообще бросаете
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09.03.2022 01:57 Відповісти
надеюсь что это не диза а так и есть
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09.03.2022 01:58 Відповісти
Ирландцев и поляков под Киевом среди разгромленной колонны уже видели.
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09.03.2022 02:15 Відповісти
https://twitter.com/babaikit/status/1501110973133996033

https://twitter.com/babaikit/status/1500716774400184320
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09.03.2022 02:34 Відповісти
Кадыровцев поотстреливать нужно очень уж онад народом издеваются , насилуют, убивают и надо так их с жестокостью
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09.03.2022 02:03 Відповісти
Только не понятно ПОЧЕМУ ,ЕЩЁ ТЫСЯЧИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ,ВЕТЕРАНОВ 2014-15 ГОДОВ ..БОЕВЫЕ ,НАЛАЖЕННЫЕ И ГОТОВЫЕ ВОЕВАТЬ ЗА СВОЮ РОДИНУ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДО СИХ ПОР СИДЯТ В ЗАСТЕНКАХ ТЮРЬМЫ ,СИЗО…Семенченко включая…Это что Зеленский врет?????Мы слышали его и Ген.прокурора заявление ,красивые слова,но на деле -ЛОЖЬ….Пусть побоятся БОГА,если они действительно врут!
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09.03.2022 02:12 Відповісти
узбагойся, кого надо, уже выпустили, и Семенченко тоже
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09.03.2022 09:27 Відповісти
Та брехня то все, ніяких десятків тисяч там немає, то все наші бандерівці. На сьогодні основна проблема це повітря, без нього неможливо навіть просто перекинути угрупування по території та не зазнати ударів.
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09.03.2022 02:13 Відповісти
lucky hunting guys!
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09.03.2022 02:31 Відповісти
Kill'em all!
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09.03.2022 02:43 Відповісти
Простые зарубежные, скажем так - труженики полей, трактористы, шахтёры - везут с собой всё своё. И средства ПВО тоже.
Смерть кровавому путинскому "миру" и всем, кто его нёс. Да не донёс.
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09.03.2022 03:18 Відповісти
Мабуть, незабаром добровольці поїдуть назад. Тому що наш ЗЕбіл раптово заспівав про капітуляцію України на милість паРаши. Про виконання майже всіх її вимог. Злочинних вимог, які точно вб'ють Україну як суверенну державу.
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09.03.2022 05:10 Відповісти
Оце правильні іхтамнети
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09.03.2022 05:16 Відповісти
Бийте кацапську наволоч по всьому світі ,що б ці варвари керугом були ізгоями.
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09.03.2022 06:51 Відповісти
не розумію, чому ви вважаєте їх "іхтамнетами". вони на запрошення офіційної влади україни прибули, трудовідносини оформлено. це те, до речі, чим ***** свого часу козиряв, коли казав, що в сирії тільки парашка запрошена, а решта знаходяться незаконно.
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09.03.2022 07:07 Відповісти
Нет, Семенченко хотели выпустить,писал даже Цензор ,но на выходе его вернули обратно..и в данный момент он опять сидит..в тюрьмеНекоторых выпустили ,но большинство ещё сидит…
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09.03.2022 09:55 Відповісти
Да большинство ещё сидит… странно а может быть такое, что кто то рассматривает мир -скрытую капитуляцию Украины. И чтобы не было больших проблем с патриотами Украины.
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10.03.2022 06:22 Відповісти
Канадские шахтеры. А им на встречу тысяча вагнеровцев и восемьсот пьяных молдаван с российскими паспортами из Приднестровья.
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09.03.2022 10:27 Відповісти
это бывшие шахтеры записались в добровольцы, а форму они купили в Киеве на блошинном рынке
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09.03.2022 10:31 Відповісти
40 тыс. это довольно много, даже с точки зрения логистики. Скорее всего речь идет о 4 тыс. (первой партии из 16-20 тыс. выразивших желание), видимо, журналист ошибся с порядком цифры!
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09.03.2022 11:39 Відповісти
Интересно какое им тяжёлое оружие ( самолёты, корабли, , зенитные комплексы , мощные ракеты) предоставлять чтобы они мощно уничтожали кремлёвских фашистов оккупантов.
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10.03.2022 06:29 Відповісти
 
 