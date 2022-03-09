До Києва прибуло 40 тисяч добровольців-іноземців, - канадський журналіст
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До Києва для боротьби проти російських окупантів прибуло приблизно 40 тис. іноземних добровольців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 8 березня у твіттері повідомив канадський телеведучий Дін Бланделл.
"Приблизно 40 тис. іноземних бійців (військових та колишніх військових) дісталися Києва. Так багато канадців, що вони дали їм власний підрозділ (500 і їхня кількість зростає)", – написав Бланделл.
Телеведучий послався на інформацію, яку дістав від колишнього військового, котрий перебуває у столиці України.
Топ коментарі
+35 Петр Иванов 637dda9f
показати весь коментар09.03.2022 01:37
+23 alexandr shamov
показати весь коментар09.03.2022 01:33
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Будь ласка, зачекайте...
На самом деле кто знает как там и что, так что посмотрим. Всё-таки их надо экипировать, сбить из них отряды и выдать военные задачи, а это не так просто, но объективно говоря с такой группировкой мой спокойно двигаться в любом направлении для перелома.
И будут наказаны
https://defence-line.org/2022/03/o-nato-i-bestolochax-ili-kazachkax-chast-2/
https://twitter.com/babaikit/status/1500716774400184320
Смерть кровавому путинскому "миру" и всем, кто его нёс. Да не донёс.