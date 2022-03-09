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Канада (1888) добровольцы (1032)

В Киев прибыло 40 тысяч добровольцев-иностранцев, - канадский журналист

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Киев прибыло 40 тысяч добровольцев-иностранцев, - канадский журналист

В Киев для борьбы против российских оккупантов прибыло около 40 тыс. иностранных добровольцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 8 марта в твиттере сообщил канадский телеведущий Дин Бланделл.

"Примерно 40 тыс. иностранных бойцов (военных и бывших военных) добрались до Киева. Так много канадцев, что они дали им собственное подразделение (500 и их количество растет)", – написал Бланделл.

Телеведущий сослался на информацию, полученную от бывшего военного, находящегося в столице Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Известный канадский снайпер, боровшийся с ИГИЛ, едет добровольцем защищать Украину

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+35
В то время как Путин не может наскрести тысячу боевиков Вагнера у нас 40 тысяч отборных вояк Иностранного Легиона.
На самом деле кто знает как там и что, так что посмотрим. Всё-таки их надо экипировать, сбить из них отряды и выдать военные задачи, а это не так просто, но объективно говоря с такой группировкой мой спокойно двигаться в любом направлении для перелома.
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09.03.2022 01:37
+23
Добровольцы , так сказать... Значит дело будет. СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!
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09.03.2022 01:33
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ветер с запада одолеет ветер с востока!
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09.03.2022 01:46 Ответить
Добровольцы , так сказать... Значит дело будет. СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!
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09.03.2022 01:33 Ответить
Це дуже гарноПогано, що є такі наші, що ховаються …
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09.03.2022 01:34 Ответить
В то время как Путин не может наскрести тысячу боевиков Вагнера у нас 40 тысяч отборных вояк Иностранного Легиона.
На самом деле кто знает как там и что, так что посмотрим. Всё-таки их надо экипировать, сбить из них отряды и выдать военные задачи, а это не так просто, но объективно говоря с такой группировкой мой спокойно двигаться в любом направлении для перелома.
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09.03.2022 01:37 Ответить
Они едут со своей экипировкой
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09.03.2022 02:57 Ответить
40 тисяч это хорошо ,но они больше на юге понадобились бы. В Киеве я так понимаю войск,тро и просто добровольцев более чем достаточно
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09.03.2022 01:39 Ответить
и тем не менее кольцо вокруг Киева сжимается...
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09.03.2022 01:47 Ответить
Если бы не белоруССы (терпилы), то они бы шли до Киева, как ********** до Лондона
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09.03.2022 01:53 Ответить
беларусы не терпилы, а военные преступники
И будут наказаны
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09.03.2022 01:58 Ответить
Именно - терпилы! Без воли, совести, неспособные серуны-холопы!
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09.03.2022 02:06 Ответить
Это да Лукашенко подставил конкретно, но и его конец бдизок и по его движениям это понятно
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09.03.2022 02:00 Ответить
С хутиным он просто быстрее в Гаагеочутится.
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09.03.2022 02:58 Ответить
вот через кого українським хлопцям не вистачає автоматів! 😏
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09.03.2022 02:06 Ответить
Київ зараз важливіший політично, плюс з перевагою ворога в авіації, воювати в лісах і з щільною забудовою півночі краще чим в степах півдня... будуть менші втрати а у ворога навпаки ... і це буде деморалізовувати і південне їхнє угрупування....
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09.03.2022 02:12 Ответить
ихтамнет з канади..а інші трактористи ..ага і нігерійські шахтарі теж
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09.03.2022 01:39 Ответить
🤣
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09.03.2022 12:02 Ответить
Их там НЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!!
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09.03.2022 01:43 Ответить
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09.03.2022 01:44 Ответить
Сезон охоты на русачков объявляется открытым
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09.03.2022 01:48 Ответить
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09.03.2022 01:48 Ответить
на охоту приехал канадский снайпер, за которым числится самый дальний результативный выстрел из официально зафиксированных. К нам он приехал обкатывать новое оборудование и наверное, попытается поставить новый рекорд.
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09.03.2022 01:49 Ответить
Ствол короткий (хотя можно установить и длиннее) рекорд 3,540 метров с этим стволом не побьёшь. Да и оптика чуть-чуть слабее, хотя того же производителя.
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09.03.2022 02:00 Ответить
а я шо, показал тебе инструмент, с которым он приехал? А чувак на фото в бейсболке вообще из Львова.
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09.03.2022 02:12 Ответить
Так зачем, тогда фотку рядом с комментом выкладывать? Подождал бы малость.
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09.03.2022 02:17 Ответить
провоцирую любопытствующих из глубеней, для выявления.
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09.03.2022 02:37 Ответить
Имешь право! С уважением.
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09.03.2022 06:07 Ответить
да это от Антиколорадоса чувачок стащил, вот:
https://defence-line.org/2022/03/o-nato-i-bestolochax-ili-kazachkax-chast-2/
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09.03.2022 07:36 Ответить
А Антиколорадос тоже снайпер? а то он как то постеснялся сказать то. Но ему уже 62 года правда.
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09.03.2022 07:37 Ответить
Кацапы непроизвольно английский выучат... НАПОСЛЕДОК.
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09.03.2022 01:51 Ответить
Russian military ship, fuck off
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09.03.2022 03:37 Ответить
It should rather sound like " Go Fuck yourself" and not like fuck off.
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09.03.2022 05:47 Ответить
За Украину борется выпущенный из тюрьмы Моджахед: его боялись даже в Кремле Он был осужден в 2015 году за нарушение законов войны. Но сейчас он вышел, чтобы вместе с украинцами отстаивать свободу и бороться с оккупантами.
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09.03.2022 01:52 Ответить
Торнадо полностью на воле? Это прекрасно, ребята искупят вину в боях
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09.03.2022 01:59 Ответить
И пленных кацапов, как мне кажется, у них не будет. Мне одному так кажется?
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09.03.2022 02:03 Ответить
Они сами будут убивать себя чтобы не попасть в плен к торнадо))
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09.03.2022 02:08 Ответить
За нарушение законов войны? Це він ще страшне ніж кацап)))
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09.03.2022 09:37 Ответить
Ихтамнеты подьехали. Плюс Ичкерийские батальоны воюют за нас с 2014 года
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09.03.2022 01:57 Ответить
То все строители и трактористы, а оружие в шахтах нашли , готовьтесь оленеводы новых генералов в кульки собирвть, солдат вы вообще бросаете
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09.03.2022 01:57 Ответить
надеюсь что это не диза а так и есть
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09.03.2022 01:58 Ответить
Ирландцев и поляков под Киевом среди разгромленной колонны уже видели.
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09.03.2022 02:15 Ответить
https://twitter.com/babaikit/status/1501110973133996033

https://twitter.com/babaikit/status/1500716774400184320
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09.03.2022 02:34 Ответить
Кадыровцев поотстреливать нужно очень уж онад народом издеваются , насилуют, убивают и надо так их с жестокостью
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09.03.2022 02:03 Ответить
Только не понятно ПОЧЕМУ ,ЕЩЁ ТЫСЯЧИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ,ВЕТЕРАНОВ 2014-15 ГОДОВ ..БОЕВЫЕ ,НАЛАЖЕННЫЕ И ГОТОВЫЕ ВОЕВАТЬ ЗА СВОЮ РОДИНУ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДО СИХ ПОР СИДЯТ В ЗАСТЕНКАХ ТЮРЬМЫ ,СИЗО…Семенченко включая…Это что Зеленский врет?????Мы слышали его и Ген.прокурора заявление ,красивые слова,но на деле -ЛОЖЬ….Пусть побоятся БОГА,если они действительно врут!
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09.03.2022 02:12 Ответить
узбагойся, кого надо, уже выпустили, и Семенченко тоже
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09.03.2022 09:27 Ответить
Та брехня то все, ніяких десятків тисяч там немає, то все наші бандерівці. На сьогодні основна проблема це повітря, без нього неможливо навіть просто перекинути угрупування по території та не зазнати ударів.
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09.03.2022 02:13 Ответить
lucky hunting guys!
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09.03.2022 02:31 Ответить
Kill'em all!
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09.03.2022 02:43 Ответить
Простые зарубежные, скажем так - труженики полей, трактористы, шахтёры - везут с собой всё своё. И средства ПВО тоже.
Смерть кровавому путинскому "миру" и всем, кто его нёс. Да не донёс.
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09.03.2022 03:18 Ответить
Мабуть, незабаром добровольці поїдуть назад. Тому що наш ЗЕбіл раптово заспівав про капітуляцію України на милість паРаши. Про виконання майже всіх її вимог. Злочинних вимог, які точно вб'ють Україну як суверенну державу.
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09.03.2022 05:10 Ответить
Оце правильні іхтамнети
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09.03.2022 05:16 Ответить
Бийте кацапську наволоч по всьому світі ,що б ці варвари керугом були ізгоями.
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09.03.2022 06:51 Ответить
не розумію, чому ви вважаєте їх "іхтамнетами". вони на запрошення офіційної влади україни прибули, трудовідносини оформлено. це те, до речі, чим ***** свого часу козиряв, коли казав, що в сирії тільки парашка запрошена, а решта знаходяться незаконно.
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09.03.2022 07:07 Ответить
Нет, Семенченко хотели выпустить,писал даже Цензор ,но на выходе его вернули обратно..и в данный момент он опять сидит..в тюрьмеНекоторых выпустили ,но большинство ещё сидит…
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09.03.2022 09:55 Ответить
Да большинство ещё сидит… странно а может быть такое, что кто то рассматривает мир -скрытую капитуляцию Украины. И чтобы не было больших проблем с патриотами Украины.
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10.03.2022 06:22 Ответить
Канадские шахтеры. А им на встречу тысяча вагнеровцев и восемьсот пьяных молдаван с российскими паспортами из Приднестровья.
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09.03.2022 10:27 Ответить
это бывшие шахтеры записались в добровольцы, а форму они купили в Киеве на блошинном рынке
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09.03.2022 10:31 Ответить
40 тыс. это довольно много, даже с точки зрения логистики. Скорее всего речь идет о 4 тыс. (первой партии из 16-20 тыс. выразивших желание), видимо, журналист ошибся с порядком цифры!
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09.03.2022 11:39 Ответить
Интересно какое им тяжёлое оружие ( самолёты, корабли, , зенитные комплексы , мощные ракеты) предоставлять чтобы они мощно уничтожали кремлёвских фашистов оккупантов.
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10.03.2022 06:29 Ответить
 
 