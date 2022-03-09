В Киев прибыло 40 тысяч добровольцев-иностранцев, - канадский журналист
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Киев для борьбы против российских оккупантов прибыло около 40 тыс. иностранных добровольцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 8 марта в твиттере сообщил канадский телеведущий Дин Бланделл.
"Примерно 40 тыс. иностранных бойцов (военных и бывших военных) добрались до Киева. Так много канадцев, что они дали им собственное подразделение (500 и их количество растет)", – написал Бланделл.
Телеведущий сослался на информацию, полученную от бывшего военного, находящегося в столице Украины.
Топ комментарии
+35 Петр Иванов 637dda9f
показать весь комментарий09.03.2022 01:37
+23 alexandr shamov
показать весь комментарий09.03.2022 01:33
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На самом деле кто знает как там и что, так что посмотрим. Всё-таки их надо экипировать, сбить из них отряды и выдать военные задачи, а это не так просто, но объективно говоря с такой группировкой мой спокойно двигаться в любом направлении для перелома.
И будут наказаны
https://defence-line.org/2022/03/o-nato-i-bestolochax-ili-kazachkax-chast-2/
https://twitter.com/babaikit/status/1500716774400184320
Смерть кровавому путинскому "миру" и всем, кто его нёс. Да не донёс.