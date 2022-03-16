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Великобритания передаст Украине ПЗРК Starstreak, - глава Минобороны Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Великобритания поставит Украине зенитные ракеты Starstreak.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
На прошлой неделе Уоллес заявил, что было принято принципиальное решение по поставкам системы вооружения.
Starstreak – британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника.
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Ihor S.
показать весь комментарий17.03.2022 01:22 Ответить Мне нравится 2
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