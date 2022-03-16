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Великобритания передаст Украине ПЗРК Starstreak, - глава Минобороны Уоллес

starstreak

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Великобритания поставит Украине зенитные ракеты Starstreak.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

На прошлой неделе Уоллес заявил, что было принято принципиальное решение по поставкам системы вооружения.

Starstreak – британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника.

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Великобритания (4931) оружие (10198) помощь (7765) Уоллес Бен (184)


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16.03.2022 20:16
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16.03.2022 20:19
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16.03.2022 20:19
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А Китай дав поміч 750 тис., тепер можна реально побачити хто е хто..
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17.03.2022 01:22 Ответить
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