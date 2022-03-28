Враг снимает и распространяет постановочные видео с нечеловеческим отношением якобы "украинских военных" к "русским пленникам", - Залужный

В целях дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с нечеловеческим отношением якобы "украинских военных" к "российским пленникам".

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечаю, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права.

Призываю учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам", - говорится в сообщении.

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