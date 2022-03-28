24 259 213
Враг снимает и распространяет постановочные видео с нечеловеческим отношением якобы "украинских военных" к "русским пленникам", - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В целях дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с нечеловеческим отношением якобы "украинских военных" к "российским пленникам".
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Отмечаю, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права.
Призываю учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
1 2 3
Vladyslav Novikov
показать весь комментарий28.03.2022 08:54 Ответить Мне нравится 0
Vladyslav Novikov
показать весь комментарий28.03.2022 08:55 Ответить Мне нравится 1
✘
Сергей Рябов 74bb208a
показать весь комментарий28.03.2022 09:10 Ответить Мне нравится 1
Сергей Рябов 74bb208a
показать весь комментарий28.03.2022 09:10 Ответить Мне нравится 1
Сергей Рябов 74bb208a
показать весь комментарий28.03.2022 09:10 Ответить Мне нравится 1
Сергей Рябов 74bb208a
показать весь комментарий28.03.2022 09:10 Ответить Мне нравится 0
Nemes Nemes
показать весь комментарий28.03.2022 10:56 Ответить Мне нравится 2
Nemes Nemes
показать весь комментарий28.03.2022 10:57 Ответить Мне нравится 0
Nemes Nemes
показать весь комментарий28.03.2022 10:57 Ответить Мне нравится 0
Nemes Nemes
показать весь комментарий28.03.2022 10:57 Ответить Мне нравится 0
Nemes Nemes
показать весь комментарий28.03.2022 10:58 Ответить Мне нравится 0
Nemes Nemes
показать весь комментарий28.03.2022 10:58 Ответить Мне нравится 0
Страница 3 из 3
1 2 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
@GrishaSilence
· 37 мин
Залужный опроверг, что бойцы ВСУ "издевались" над пленными россиянами, и назвал это гуснявым ипсо
и тут в чат врывается манкурт Арестович. хитрый, но тупой враг, который пытается по максимуму дискредитировать украинскую армию