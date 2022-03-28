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Враг снимает и распространяет постановочные видео с нечеловеческим отношением якобы "украинских военных" к "русским пленникам", - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полон,здалися

В целях дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с нечеловеческим отношением якобы "украинских военных" к "российским пленникам".

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечаю, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права.

Призываю учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам", - говорится в сообщении.

Читайте также: Арестович призвал не издеваться над российскими пленными
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Топ комментарии
+22
Ахметов Григорій Рінатович


@GrishaSilence

· 37 мин

Залужный опроверг, что бойцы ВСУ "издевались" над пленными россиянами, и назвал это гуснявым ипсо

и тут в чат врывается манкурт Арестович. хитрый, но тупой враг, который пытается по максимуму дискредитировать украинскую армию

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27.03.2022 23:53
+20
Пусть снимают, что хотят. Кацапам это уже никак не поможет.
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27.03.2022 23:53
+19
Оце правільно. Підери будуть боятись їхати в Україну.
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27.03.2022 23:51
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Рецепт уже давно дал товарищ Сталин: "Нет пленного - нет проблемы!".
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28.03.2022 08:54 Ответить
Рецепт уже давно дал товарищ Сталин: "Нет пленного - нет проблемы!".
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28.03.2022 08:55 Ответить
Раз россияне не считают это войной,то это как бы и не пленные
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28.03.2022 09:10 Ответить
Раз россияне не считают это войной,то это как бы и не пленные
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28.03.2022 09:10 Ответить
Раз россияне не считают это войной,то это как бы и не пленные
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28.03.2022 09:10 Ответить
Раз россияне не считают это войной,то это как бы и не пленные
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28.03.2022 09:10 Ответить
Зачем снимать вообще. Пуля в лоб, и пусть лежит землю удобрять. Хватит в этой мразью цацкаться.
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28.03.2022 10:56 Ответить
Зачем снимать вообще. Пуля в лоб, и пусть лежит землю удобрять. Хватит с этой мразью цацкаться.
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28.03.2022 10:57 Ответить
Зачем снимать вообще. Пуля в лоб, и пусть лежит землю удобрять. Хватит с этой мразью цацкаться.
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28.03.2022 10:57 Ответить
Зачем снимать вообще. Пуля в лоб, и пусть лежит землю удобрять. Хватит с этой мразью цацкаться.
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28.03.2022 10:57 Ответить
Зачем снимать вообще. Пуля в лоб, и пусть лежит землю удобрять. Хватит с этой мразью цацкаться.
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28.03.2022 10:58 Ответить
Зачем снимать вообще. Пуля в лоб, и пусть лежит землю удобрять. Хватит с этой мразью цацкаться.
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28.03.2022 10:58 Ответить
Страница 3 из 3
 
 