РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11218 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
16 285 19
война (47303) Герой_Украины (398) потери (3875) 28 отдельная механизированная бригада (137)

Командиру батареи САУ 28-й ОМБр Денису Максишко посмертно присвоено звание Герой Украины. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Командир самоходной артиллерийской батареи 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода старший лейтенант Денис Максишко посмертно удостоен звания Герой Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 28-й ОМБр.

Командиру батареи САУ 28-й ОМБр Денису Максишко посмертно присвоено звание Герой Украины 01

"Выполняя боевые задания под постоянным огнем артиллерии и авиации противника проявлял личное мужество и героизм, умело управляя подчиненным подразделением, нанося огневые поражения по российским захватчикам, благодаря решительным действиям, умелому управлению и своевременному принятию решения, нанеся мощное огневое поражение по позициям захватчиков, уничтожив блокпост противника выведя из строя технику и уничтожив численное количество личного состава противника, но при перемещении в район запасных огневых позиций, попав под массивный артиллерийский обстрел российских захватчиков, героически погиб", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Харьковской области погиб лидер добровольческого подразделения "Фрайкор" Георгий Тарасенко

Указом президента Украины №179/2022 от 26.03.2022 г за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге старшему лейтенанту Денису Максишко присвоено звание Герой Украины  с удостоением ордена "Золотая звезда".

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+17
Проклятые кацапы
показать весь комментарий
28.03.2022 00:56
+17
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
28.03.2022 00:59
+11
Слава Герою Украіни і вічна Пам'ять !!

Украіна сумує....😪😪😪
показать весь комментарий
28.03.2022 01:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проклятые кацапы
показать весь комментарий
28.03.2022 00:56 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
28.03.2022 00:59 Ответить
Слава Герою Украіни і вічна Пам'ять !!

Украіна сумує....😪😪😪
показать весь комментарий
28.03.2022 01:02 Ответить
Слава Герою Украіни і вічна Пам'ять !!

Украіна сумує....😪😪😪
показать весь комментарий
28.03.2022 01:02 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
28.03.2022 01:03 Ответить
В обчєм чуваки рішили замінити одну Будапештську бамажку на іншу, зовсім справжню, але ціна якій така сама. Плюс позаблоковий статус і гарантована війна через кілька років. Тільки люди не дурні і з такої країни молодь втече, інакше ризикує наступити на граблі знищення того, що зароблено важкою працею, ще раз. Майбутнє такої країни легко передбачити, як це не сумно
показать весь комментарий
28.03.2022 01:14 Ответить
В обчєм чуваки рішили замінити одну Будапештську бамажку на іншу, зовсім справжню, але ціна якій така сама. Плюс позаблоковий статус і гарантована війна через кілька років. Тільки люди не дурні і з такої країни молодь втече, інакше ризикує наступити на граблі знищення того, що зароблено важкою працею, ще раз. Майбутнє такої країни легко передбачити, як це не сумно
показать весь комментарий
28.03.2022 01:14 Ответить
В обчєм чуваки рішили замінити одну Будапештську бамажку на іншу, зовсім справжню, але ціна якій така сама. Плюс позаблоковий статус і гарантована війна через кілька років. Тільки люди не дурні і з такої країни молодь втече, інакше ризикує наступити на граблі знищення того, що зароблено важкою працею, ще раз. Майбутнє такої країни легко передбачити, як це не сумно
показать весь комментарий
28.03.2022 01:14 Ответить
В обчєм чуваки рішили замінити одну Будапештську бамажку на іншу, зовсім справжню, але ціна якій така сама. Плюс позаблоковий статус і гарантована війна через кілька років. Тільки люди не дурні і з такої країни молодь втече, інакше ризикує наступити на граблі знищення того, що зароблено важкою працею, ще раз. Майбутнє такої країни легко передбачити, як це не сумно
показать весь комментарий
28.03.2022 01:14 Ответить
В обчєм чуваки рішили замінити одну Будапештську бамажку на іншу, зовсім справжню, але ціна якій така сама. Плюс позаблоковий статус і гарантована війна через кілька років. Тільки люди не дурні і з такої країни молодь втече, інакше ризикує наступити на граблі знищення того, що зароблено важкою працею, ще раз. Майбутнє такої країни легко передбачити, як це не сумно
показать весь комментарий
28.03.2022 01:14 Ответить
Абсолютно вірно! Єдина гарантія безпеки України це до зубів озброєне все населення!
показать весь комментарий
28.03.2022 01:32 Ответить
Абсолютно вірно! Єдина гарантія безпеки України це до зубів озброєне все населення!
показать весь комментарий
28.03.2022 01:32 Ответить
Вічна слава і шана Героям! Герої не вмирають!
показать весь комментарий
28.03.2022 07:08 Ответить
Слава Герою!
показать весь комментарий
28.03.2022 07:58 Ответить
Вічна пам'ять
показать весь комментарий
28.03.2022 10:13 Ответить
 
 