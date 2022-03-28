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Хакеры Anonymous взломали базу пропагандистского канала РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

хакер,anonymous

Хакеры группы Anonymous взломали Всероссийскую государственную телерадиокомпанию. Главный телеканал этой компании – "Россия-1", на котором работают топ-пропагандисты Кремля Соловьев, Скабеева и Попов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом хакеры сообщили в Twitter.

В результате успешной кибератаки на ВГТРК удалось получить 870 ГБ данных. Хакеры обещают обнародовать файлы в ближайшее время.

Смотрите также: Anonymous записали обращение к Путину и выложили 28 Гб данных сломанного ими ЦБ России. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
Анонімусам-черговий респект...
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28.03.2022 06:26
+17
Таких тварин як ці пропагандони потрібно судити як військових злочинців
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28.03.2022 06:31
+8
Штрейхер - главный редактор гитлеровского журнала "Штурмовик" ,был повешен по приговору международного трибунала. Эта же участь ожидает и соловьеа ,скабееву ,и других подлецов -пропагандистов ,развязавших кровавую войну...
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28.03.2022 07:31
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28.03.2022 06:42 Ответить
Анонімусам-черговий респект...
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28.03.2022 06:26 Ответить
Таких тварин як ці пропагандони потрібно судити як військових злочинців
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28.03.2022 06:31 Ответить
Таких тварин як ці пропагандони потрібно судити як військових злочинців.
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28.03.2022 06:32 Ответить
Штрейхер - главный редактор гитлеровского журнала "Штурмовик" ,был повешен по приговору международного трибунала. Эта же участь ожидает и соловьеа ,скабееву ,и других подлецов -пропагандистов ,развязавших кровавую войну...
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28.03.2022 07:31 Ответить
Цікаві мають бути файли!
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28.03.2022 07:31 Ответить
Цікаві мають бути файли!
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28.03.2022 07:32 Ответить
Так
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28.03.2022 07:32 Ответить
Так
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28.03.2022 07:32 Ответить
Так
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28.03.2022 07:32 Ответить
Так
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28.03.2022 07:32 Ответить
Так
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28.03.2022 07:32 Ответить
Так
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28.03.2022 07:32 Ответить
Путін - х🖕йло
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28.03.2022 07:42 Ответить
Путін - х🖕йло
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28.03.2022 07:42 Ответить
Путін - х&йл0
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28.03.2022 07:43 Ответить
ООО, топчик)
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28.03.2022 09:18 Ответить
А Цензор - взламали , чи він сам заглючив
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28.03.2022 11:18 Ответить
А Цензор - взламали , чи він сам заглючив
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28.03.2022 11:19 Ответить
СУПЕР! МОЛОДЦЫ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
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28.03.2022 15:14 Ответить
Анонимуси красави
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28.03.2022 23:07 Ответить
 
 