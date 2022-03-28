Хакеры Anonymous взломали базу пропагандистского канала РФ
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Хакеры группы Anonymous взломали Всероссийскую государственную телерадиокомпанию. Главный телеканал этой компании – "Россия-1", на котором работают топ-пропагандисты Кремля Соловьев, Скабеева и Попов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом хакеры сообщили в Twitter.
В результате успешной кибератаки на ВГТРК удалось получить 870 ГБ данных. Хакеры обещают обнародовать файлы в ближайшее время.
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