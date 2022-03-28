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Хакери Anonymous зламали базу пропагандистського каналу РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хакер,anonymous

Хакери групи Anonymous зламали Всеросійську державну телерадіокомпанію. Головний телеканал цієї компанії - "Россия-1", на якому працюють топпропагандисти Кремля Соловйов, Скабєєва та Попов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це хакери повідомили у Twitter.

В результаті успішної кібератаки на ВДТРК вдалося отримати 870 ГБ даних. Хакери обіцяють оприлюднити файли найближчим часом.

Також дивіться: Anonymous записали звернення до Путіна і виклали 28 Гб даних зламаного ними ЦБ Росії. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Анонімусам-черговий респект...
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28.03.2022 06:26
+17
Таких тварин як ці пропагандони потрібно судити як військових злочинців
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28.03.2022 06:31
+8
Штрейхер - главный редактор гитлеровского журнала "Штурмовик" ,был повешен по приговору международного трибунала. Эта же участь ожидает и соловьеа ,скабееву ,и других подлецов -пропагандистов ,развязавших кровавую войну...
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28.03.2022 07:31
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28.03.2022 06:42 Відповісти
Анонімусам-черговий респект...
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28.03.2022 06:26 Відповісти
Таких тварин як ці пропагандони потрібно судити як військових злочинців
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28.03.2022 06:31 Відповісти
Таких тварин як ці пропагандони потрібно судити як військових злочинців.
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28.03.2022 06:32 Відповісти
Штрейхер - главный редактор гитлеровского журнала "Штурмовик" ,был повешен по приговору международного трибунала. Эта же участь ожидает и соловьеа ,скабееву ,и других подлецов -пропагандистов ,развязавших кровавую войну...
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28.03.2022 07:31 Відповісти
Цікаві мають бути файли!
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28.03.2022 07:31 Відповісти
Цікаві мають бути файли!
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28.03.2022 07:32 Відповісти
Так
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28.03.2022 07:32 Відповісти
Так
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28.03.2022 07:32 Відповісти
Так
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28.03.2022 07:32 Відповісти
Так
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28.03.2022 07:32 Відповісти
Так
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28.03.2022 07:32 Відповісти
Так
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28.03.2022 07:32 Відповісти
Путін - х🖕йло
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28.03.2022 07:42 Відповісти
Путін - х🖕йло
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28.03.2022 07:42 Відповісти
Путін - х&йл0
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28.03.2022 07:43 Відповісти
ООО, топчик)
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28.03.2022 09:18 Відповісти
А Цензор - взламали , чи він сам заглючив
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28.03.2022 11:18 Відповісти
А Цензор - взламали , чи він сам заглючив
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28.03.2022 11:19 Відповісти
СУПЕР! МОЛОДЦЫ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
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28.03.2022 15:14 Відповісти
Анонимуси красави
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28.03.2022 23:07 Відповісти
 
 