Полтавщина готовится к весенне-полевым работам, чтобы засеять 1,4 млн га, - ОВА

Совет обороны Полтавской области принял комплекс решений, чтобы способствовать посевной кампании в условиях военного времени.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, для передвижения техники во время комендантского часа и через блокпосты не требуются спецразрешения. Работники и техника, задействованные в посевной кампании, бронируются от мобилизации и изъятия. Создана база данных о наличии семян и удобрений, а также сформирован резерв горючего. Заработал Штаб посевной кампании, который будет решать все возникающие у аграриев вопросы.

"Сейчас активно готовимся к весенне-полевым работам, чтобы засеять 1,4 млн га и обеспечить продовольственную безопасность Украины", – отметил глава Полтавщины.

Кроме того, Лунин сообщил о встрече с представителями бизнеса и заявил о своей готовности лично стать для всех инвестняней.

"Будем работать над тем, чтобы наши предприятия получили госзаказ. Половина заведений питания и заведений сферы услуг в Полтавской области уже работают. Предприятия легкой промышленности уже загружены на 60%. Но должны продолжать увеличивать мощности. Президент, правительство и парламент создали для этого все условия", – сказал он.

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