США не будут передавать боевые самолеты Украине, - посол США в НАТО Смит
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты Америки не намерены передавать Украине боевые самолеты для обороны в небе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит в интервью CNN.
Смит сказала, что "это развивающийся разговор, но в конце концов нет".
"Мы много раз беседовали с президентом Зеленским в последние недели. Мы слышали просьбу о помощи. Во многих случаях мы доставляли противовоздушные и противотанковые средства, мы оцениваем их потребности в противовоздушной обороне. Но если вы спрашиваете о реактивных самолетах советской эпохи, ответ будет отрицательным", – сказала она.
Смит добавила, что выдвинутое Польшей конкретное предложение о передаче истребителей МиГ Украине "несостоятельно".
"Они могут принять это суверенное решение. Но сейчас Соединенные Штаты очень сосредоточены на нуждах противовоздушной обороны", - добавила посол.
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только патриоты в это не верили
У нас вариантов нет. С их помощью или без нее, до конца, так до конца.
тем более, что и шахт на Закарпатті тож есть
По поводу кто и с кем сговорился
Диктатор Вова лякає ядерним ударом,а демократ Байден робить вигляд,що злякався..
https://www.youtube.com/watch?v=qvY8kszTQl4
После войны все покаяния!
И НАТО тут не причем - чисто конкретно личная инициатива!
"Они хотели напасть, НАТО их оружием напичкало, коронавирус в Украине изобрели", - мать русского пленника рассказывает ему о цели "спецоперации". ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3329173
П.с. не надо меня считать фсб ботом, я не предлагаю сдаваться и считаю, что нужно стоять до конца. Но, считаю, что без ленд лиза тяжёлого вооружения перспективы у нас крайне печальные... Если не будет устранения от власти или от жизни *****.
У тому що немає чим воювати ВІНУВАТИЙ Зеленський (не Америка).
Знову зграї фсбшних ботів, зеля ботів та просто корисних ідіотів перекласти намагаються відповідальність на когось.