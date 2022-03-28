РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11628 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
30 508 199
война (47303) Зеленский (16627) НАТО (8960) Польша (7503) самолет (3350) США (23262) закрытое небо (37)

США не будут передавать боевые самолеты Украине, - посол США в НАТО Смит

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

літак

Соединенные Штаты Америки не намерены передавать Украине боевые самолеты для обороны в небе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит в интервью CNN.

Смит сказала, что "это развивающийся разговор, но в конце концов нет".

"Мы много раз беседовали с президентом Зеленским в последние недели. Мы слышали просьбу о помощи. Во многих случаях мы доставляли противовоздушные и противотанковые средства, мы оцениваем их потребности в противовоздушной обороне. Но если вы спрашиваете о реактивных самолетах советской эпохи, ответ будет отрицательным", – сказала она.

Смит добавила, что выдвинутое Польшей конкретное предложение о передаче истребителей МиГ Украине "несостоятельно".

"Они могут принять это суверенное решение. Но сейчас Соединенные Штаты очень сосредоточены на нуждах противовоздушной обороны", - добавила посол.

Также читайте: В Мариуполе заблокированы около 160 тысяч мирных жителей, – мэр Бойченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
Кто нибудь починит цензор?
показать весь комментарий
28.03.2022 12:31
+18
Самолетов нет, ракет нет, патронных заводов нет, военных кораблей нет (строятся в турции - для мудаков), денежки эти закатаны в асфальт для врага. И самое обидное президент не покаялся за это перед украинцами которые сейчас платят кровью из-за этого!!! И вдумайтесь - выдвигают на какую-то награду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
28.03.2022 13:18
+14
Політика США і в цілому Заходу зрозуміла: давати Україні зброю лише в тій мірі щоб війна тривала довго. Бажаним її закінченням для Заходу буде поразка України та ослаблення росії. Поразка росії для Заходу більш страшна ніж її перемога. Це факт. А всі ці пафосні промови про західні цінності та оплески Україні гівно варті.
показать весь комментарий
28.03.2022 12:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Эти сволочи, похоже, собираются воевать "до последнего украинца", уничтожить нашу страну, но что бы ***** тут увязло. Тварюки! У нас города стирают с лица земли, а эти упыри свои хотелки тут решают!
показать весь комментарий
28.03.2022 12:56 Ответить
слухав інтерв'ю з польським експертом. Він прямо сказав, що ми боїмось будь-якого загострення з москалями, тому що навіть Польща у такому разі буде воювати сама.
показать весь комментарий
28.03.2022 14:52 Ответить
Ну то хай дадуть нам свої МІГи, - справимось з орками без них. Наші ЗС ітак молотять їх як фарш на ковбасу. З повітря процес прискориться в рази. Які проблеми?
показать весь комментарий
28.03.2022 15:00 Ответить
Эти сволочи, похоже, собираются воевать "до последнего украинца", уничтожить нашу страну, но что бы ***** тут увязло. Тварюки! У нас города стирают с лица земли, а эти упыри свои хотелки тут решают!
показать весь комментарий
28.03.2022 12:57 Ответить
нас кстати предупреждали что воевать будут до последнего украинца
только патриоты в это не верили
показать весь комментарий
28.03.2022 14:17 Ответить
Тварь немытая, а что ты предлагаешь? сдаться и что бы наши дети пережили новый голодомор устроеный Ху.лом ради "денацификации"?
У нас вариантов нет. С их помощью или без нее, до конца, так до конца.
показать весь комментарий
28.03.2022 14:20 Ответить
Та всі вже знають про непублічну домовленість на кінці прошлого року представників Байдена з куйлом про "гарантії безпеки" ********* від НАТО, де обіцяно не втручання НАТО. От того і постійно лунала та фраза Байдена: жодного війсковий США не буде в Україні. - Іларіонов здав.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:42 Ответить
Скажіть будьласка хто нехотів в Україні проводити реформи (Ну наприклад антикорупційний прокурор досих пір не назначений конкурс іде півтора роки зеленський клявся Байдену що буде). Тепер звичайно всі кругм винні окрім України що на неї росія напала, завтра ви мабуть щей росію виправдаєта а звинуватите захід.
показать весь комментарий
28.03.2022 19:12 Ответить
говорить громко о помощи на весь мир, высказывать свою поддержку, но не предоставлять ее по ключевым позициям (разговор что обещали предоставить). Видно, что в США идет внутри политическая борьба.
показать весь комментарий
28.03.2022 13:00 Ответить
Хлопче які претензії до когось.коли самі три роки нічого не робили.Все що робила ця бездарна влада це крала і намагалась посадити патріотів за грати.Тепер нам Українцям треба виправляти свої помилки і не треба скиглити.
показать весь комментарий
28.03.2022 14:34 Ответить
слушай, мне манипуляции с призывом переворота, нафиг твои нужны. Я заметил, кто и на что призывает в комментариях в данном интернет издании, носит все это систематический характер почти под каждой статьей. Имейте совесть
показать весь комментарий
28.03.2022 16:29 Ответить
Та тебе також замітили, про совіть з тобою говорити так само як і з зеленським.
показать весь комментарий
28.03.2022 19:15 Ответить
сначала от себя скажи, а не под анонимным ником, а да, я забыл, про вашу цель.
показать весь комментарий
29.03.2022 14:27 Ответить
Де ти жевеш в Україні? Чи також забув?
показать весь комментарий
29.03.2022 15:16 Ответить
сначала представься человеком, который реально гражданин Украины, а не аноним, который прячется под ником и уходит от ответственности своих слов, а также последствий
показать весь комментарий
29.03.2022 15:55 Ответить
Тобі може ще й паспорт предявити та ключі від квартири де гроші лежать дати?
показать весь комментарий
29.03.2022 17:41 Ответить
а может представишься как тебя от рождения зовут по имени и хоть к какому роду относишься, явно фамилия не Украинец. Этого хватит вполне
показать весь комментарий
29.03.2022 18:19 Ответить
Богославський Володимир. В селі де я народився це дуже розповсюджене прізвище.
показать весь комментарий
29.03.2022 20:58 Ответить
ну вот это другое дело, теперь с человеком общаюсь
показать весь комментарий
30.03.2022 10:51 Ответить
але народ, без паники. ну передадут "не боевые", делов то..
тем более, что и шахт на Закарпатті тож есть
показать весь комментарий
28.03.2022 16:22 Ответить
разговор не о чем
показать весь комментарий
28.03.2022 16:30 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2022 13:01 Ответить
Двуногие жители Земли должны определиться, кто они, и с кем они, с людьми, или с зомби, внешне они похожи, зомби не имеют души, у них отсутствует сострадание, сочувствие, сопереживание, и мы уже видим главаря зомби - это бес путин, если его не остантвить, то он может превратить Землю в пустыню.
показать весь комментарий
28.03.2022 13:03 Ответить
когда они там памперсы менять успевають перед 2..ой 66666 армией мира 88 лвл 2 звена???
показать весь комментарий
28.03.2022 13:04 Ответить
Це якийсь пісець з цими літаками. Скажіть що не має і все, але з таким керівництвом України, добре що хоч це дають
показать весь комментарий
28.03.2022 13:06 Ответить
"гра в чотири руки".

Диктатор Вова лякає ядерним ударом,а демократ Байден робить вигляд,що злякався..
показать весь комментарий
28.03.2022 13:21 Ответить
Диктатор Вова лякає ядерним ударом,а демократ Байден робить вигляд,що злякався..
показать весь комментарий
28.03.2022 13:22 Ответить
Уже все поняли.. хватит этим хвастаться..
показать весь комментарий
28.03.2022 13:07 Ответить
Уже все поняли.. хватит этим хвастаться..
показать весь комментарий
28.03.2022 13:07 Ответить
"Они убили мою маму" Харьков
https://www.youtube.com/watch?v=qvY8kszTQl4
показать весь комментарий
28.03.2022 13:08 Ответить
Mne kazetsia bolse nado prosit novogo pokolenije PVO i PRO ot statov,samoliotov ruskix u nix netu.
показать весь комментарий
28.03.2022 13:08 Ответить
Засранці
показать весь комментарий
28.03.2022 13:10 Ответить
Нем,чим вихваятися Злочинна дурість
показать весь комментарий
28.03.2022 13:12 Ответить
Нема,чим вихвалятися Злочинна дурість
показать весь комментарий
28.03.2022 13:13 Ответить
***** услуга...
показать весь комментарий
28.03.2022 13:14 Ответить
Історія Захід нічому не вчить! Дристуни...
показать весь комментарий
28.03.2022 13:17 Ответить
Самолетов нет, ракет нет, патронных заводов нет, военных кораблей нет (строятся в турции - для мудаков), денежки эти закатаны в асфальт для врага. И самое обидное президент не покаялся за это перед украинцами которые сейчас платят кровью из-за этого!!! И вдумайтесь - выдвигают на какую-то награду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
28.03.2022 13:18 Ответить
Наказание невиновных, награждение непричастных и т.д.
показать весь комментарий
28.03.2022 13:43 Ответить
Зато есть президент - хрипун - болтун!
показать весь комментарий
28.03.2022 13:50 Ответить
Зезидент - есть,аедущий шоу - есть,а вот президента нет!
показать весь комментарий
28.03.2022 14:00 Ответить
К чему это покаяние приведет.вы немного понимаете психологию людей ?. уверяю .это только ухудшить сейчас обстановку .нет смысла ворошить сейчас то что было.это на сегодня ничего хорошего не даст ни кому! !!! сейчас надо жить отталкиваясь от сегодняшнего для завтрашнего!
После войны все покаяния!
показать весь комментарий
28.03.2022 15:58 Ответить
Не нужно больше поднимать публично эту тему с боевой авиацией. Официально зафиксировали для врага (кацапов) что "не передадут", и продолжаем дальше методично, не публично проводить переговоры с партнерами/союзниками о других вариантах.
показать весь комментарий
28.03.2022 13:33 Ответить
ми вдячні за допомогу і все таке, але з приводу літаків вони як прастітутки. Чому московії можна брати у Арменії 3 винищувача з пілотами, а Україні дати літаки з Польщі без пілотів ні?
показать весь комментарий
28.03.2022 13:35 Ответить
Интересно было бы услышать реальные мотивы отказа.
показать весь комментарий
28.03.2022 13:42 Ответить
Мавпа зі ржавою червоною кнопкою
показать весь комментарий
28.03.2022 14:14 Ответить
США мають найбільшу кількість літаків п'ятого покоління кілька сот шт,навіть кілька таких ластівок могли б нам дуже підсобити..Але думаю будуть інші варіанти,це той варіант коли менше потрібен розголос..
показать весь комментарий
28.03.2022 13:47 Ответить
Так есть вариант польских (болгарских, румынских) добровольцах-отпускниках, прилетевших на своих самолетах в Украину. Они выкупили эти самолеты по остаточной стоимости (и на это документы есть) и сами на них прилетели. Порыв души, так сказать!

И НАТО тут не причем - чисто конкретно личная инициатива!
показать весь комментарий
28.03.2022 13:49 Ответить
Да никто не скажет, что нам в реальности дают. Тем более тебе.
показать весь комментарий
28.03.2022 14:01 Ответить
А РФ так сцыконуло, что на их 1 млн армию с 13 тыс танков и несколькими тыс ракет, в т.ч и ядерных, нападет 200 тыс. солдат ВСУ с ружьями и гранатаметами, что пыталось этим страхом оправдать нападение на Украину? В такую херню даже Микронезия не поверила. Разве что вот такие верят:
"Они хотели напасть, НАТО их оружием напичкало, коронавирус в Украине изобрели", - мать русского пленника рассказывает ему о цели "спецоперации". ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3329173
показать весь комментарий
28.03.2022 14:29 Ответить
Спасибо Клинтону, который нагнул Монику....
показать весь комментарий
28.03.2022 14:21 Ответить
Дивно, що взагалі не коп'я зі стрілами постачають... А в той час, досі не заарештовані підписанти Будапештського меморандуму з нашого боку...
показать весь комментарий
28.03.2022 14:23 Ответить
Значить не припиняти перемовини про постачання літаків, танків і т.п., але задуматися над серійним виробництвом своєї зброї. Американці допомагали зброєю та продуктами СРСР у ІІ світовій війні, але переламний момент наступив, коли пішло масове виробництво потужних радянськийх танків. Це наша країна. Боремося за існування. Нам же дають фінансування. У чому справа? Не виходить одним способом, потрібно задіяти інші. Моя бабуся у роки другої світової була у Сибіру в евакуації. Працювала на патронному заводі по 12 годин на день. Я це до того, що люди у тилу на повну силу не задіяні. Так не воюють.
показать весь комментарий
28.03.2022 14:34 Ответить
Воювати давноминулою війною - невдячна справа. Які ще міфічні "нові танки"? Де, коли і ким їх будувати?! Краще мовчати, ніж дурню говорити.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:54 Ответить
e
показать весь комментарий
28.03.2022 14:44 Ответить
Політика США і в цілому Заходу зрозуміла: давати Україні зброю лише в тій мірі щоб війна тривала довго. Бажаним її закінченням для Заходу буде поразка України та ослаблення росії. Поразка росії для Заходу страшніша ніж її перемога. Це факт. А всі ці пафосні промови про західні цінності та оплески Україні гівно варті.
показать весь комментарий
28.03.2022 14:45 Ответить
Лапоть, с какого будуна Западу выгодео поражение Украины, и как раха ослабнет от победы? У вас, заднеприводных, вообще некому нормыльных методичек написать?
показать весь комментарий
28.03.2022 15:09 Ответить
Ух, как хваленое НАТО боится орков. Аж коленки трусятся и ссутся ночью.
показать весь комментарий
28.03.2022 15:06 Ответить
Как они научились вилять...
показать весь комментарий
28.03.2022 15:06 Ответить
Наверное правду говорят, что если копростан нападёт на страну НАТО, то эту страну срочно исключат из НАТО...
показать весь комментарий
28.03.2022 15:28 Ответить
Бог с ними с самолетами и танками не обещали все таки,а где обещанные санкции из ада, где дефолт обещанный, обвал экономики????
показать весь комментарий
28.03.2022 15:58 Ответить
Вот вопрос, почему не дают самолеты и танки? Слушала интервью посла США в россии Джона Салливана изданию Новое время. Так рассыпался в любви российскому народу и сказал, что наступательного оружия США Украине не даст. Они что, не хотят, чтобы Украина победила росссию, а только немножко ослабила ее? То есть Америке наплевать на Украину, завоюет ее россия или нет это их не беспокоит.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:18 Ответить
Это ошибка запада, которая дорого ему обойдется, но Украине будет стоить еще дороже. Украина будет героически сопротивляться, тем временем путинская зомби армия будет перемалывать наши города в бетонную крошку в течении месяцев или даже лет, пока не останется ничего, а разрушений будет на триллионы долларов. К тому времени минимум 2/3 населения уедет заграницу и большинству из них возвращаться будет некуда. Таким образом, Украина перестанет существовать, а ***** получит что хотело - уничтожение Украины. После такого геноцида Украина уже не восстановится никогда. ***** поставит на занятых территория своих гауляйтеров, задача которых будет уничтожение всякого сопротивления и тотальная деукраинизация и русификация (та самая "денацификация"). Будут создаваться всяческие препятствия возвращению беженцев, а точнее, полный запрет. Вместо них будут завозиться граждане кацапии из депрессивных регионов. Ну и так далее, писать еще можно долго, но не хочу. Будет аналог чечни или крыма, но в 10ки раз больше. А запад, устав от украинского вопроса, начнет снимать санкции, так и не сумев избавиться от российского газа...

П.с. не надо меня считать фсб ботом, я не предлагаю сдаваться и считаю, что нужно стоять до конца. Но, считаю, что без ленд лиза тяжёлого вооружения перспективы у нас крайне печальные... Если не будет устранения от власти или от жизни *****.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:30 Ответить
До того времени самой РФ как единицы и структуры и экономически тоже не будет существовать.
показать весь комментарий
28.03.2022 19:12 Ответить
Один вопрос каким образом даже если бы штаты захотели передали свои самолёты?Нам что с ними делать смотреть на них?У нас нет пилотов для пилотирования данной авиации.Своих они не посадят.Итог закономерен.
показать весь комментарий
28.03.2022 19:11 Ответить
У тому що триває війна ВИНУВАТІ РАШИССТИ. (НЕ АМЕРИКА)
У тому що немає чим воювати ВІНУВАТИЙ Зеленський (не Америка).
Знову зграї фсбшних ботів, зеля ботів та просто корисних ідіотів перекласти намагаються відповідальність на когось.
показать весь комментарий
02.06.2022 20:54 Ответить
Страница 2 из 2
 
 