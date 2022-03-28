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США не передаватимуть бойові літаки Україні, - посол США в НАТО Сміт

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак

Сполучені Штати Америки не планують передавати Україні бойові літаки для оборони в небі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт в інтерв'ю CNN.

Сміт сказала, що "це розмова, що розвивається, але зрештою ні".

"Ми багато разів розмовляли із президентом Зеленським останніми тижнями. Ми чули прохання про допомогу. У багатьох випадках ми доставляли протиповітряні та протитанкові засоби, ми оцінюємо їхні потреби у протиповітряній обороні. Але якщо ви питаєте про реактивні літаки радянської епохи, відповідь буде негативною", - сказала вона.

Сміт додала, що висунута Польщею конкретна пропозиція про передачу винищувачів МіГ Україні "неспроможна".

"Вони можуть ухвалити це суверенне рішення. Але зараз Сполучені Штати дуже зосереджені на потребах у протиповітряній обороні", - додала посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна найбільше потребує від Заходу зброї: питання номер один - це літаки і танки, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
Кто нибудь починит цензор?
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28.03.2022 12:31
+18
Самолетов нет, ракет нет, патронных заводов нет, военных кораблей нет (строятся в турции - для мудаков), денежки эти закатаны в асфальт для врага. И самое обидное президент не покаялся за это перед украинцами которые сейчас платят кровью из-за этого!!! И вдумайтесь - выдвигают на какую-то награду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.03.2022 13:18
+14
Політика США і в цілому Заходу зрозуміла: давати Україні зброю лише в тій мірі щоб війна тривала довго. Бажаним її закінченням для Заходу буде поразка України та ослаблення росії. Поразка росії для Заходу більш страшна ніж її перемога. Це факт. А всі ці пафосні промови про західні цінності та оплески Україні гівно варті.
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28.03.2022 12:39
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Эти сволочи, похоже, собираются воевать "до последнего украинца", уничтожить нашу страну, но что бы ***** тут увязло. Тварюки! У нас города стирают с лица земли, а эти упыри свои хотелки тут решают!
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28.03.2022 12:56 Відповісти
слухав інтерв'ю з польським експертом. Він прямо сказав, що ми боїмось будь-якого загострення з москалями, тому що навіть Польща у такому разі буде воювати сама.
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28.03.2022 14:52 Відповісти
Ну то хай дадуть нам свої МІГи, - справимось з орками без них. Наші ЗС ітак молотять їх як фарш на ковбасу. З повітря процес прискориться в рази. Які проблеми?
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28.03.2022 15:00 Відповісти
Эти сволочи, похоже, собираются воевать "до последнего украинца", уничтожить нашу страну, но что бы ***** тут увязло. Тварюки! У нас города стирают с лица земли, а эти упыри свои хотелки тут решают!
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28.03.2022 12:57 Відповісти
нас кстати предупреждали что воевать будут до последнего украинца
только патриоты в это не верили
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28.03.2022 14:17 Відповісти
Тварь немытая, а что ты предлагаешь? сдаться и что бы наши дети пережили новый голодомор устроеный Ху.лом ради "денацификации"?
У нас вариантов нет. С их помощью или без нее, до конца, так до конца.
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28.03.2022 14:20 Відповісти
Та всі вже знають про непублічну домовленість на кінці прошлого року представників Байдена з куйлом про "гарантії безпеки" ********* від НАТО, де обіцяно не втручання НАТО. От того і постійно лунала та фраза Байдена: жодного війсковий США не буде в Україні. - Іларіонов здав.
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28.03.2022 18:42 Відповісти
Скажіть будьласка хто нехотів в Україні проводити реформи (Ну наприклад антикорупційний прокурор досих пір не назначений конкурс іде півтора роки зеленський клявся Байдену що буде). Тепер звичайно всі кругм винні окрім України що на неї росія напала, завтра ви мабуть щей росію виправдаєта а звинуватите захід.
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28.03.2022 19:12 Відповісти
говорить громко о помощи на весь мир, высказывать свою поддержку, но не предоставлять ее по ключевым позициям (разговор что обещали предоставить). Видно, что в США идет внутри политическая борьба.
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28.03.2022 13:00 Відповісти
Хлопче які претензії до когось.коли самі три роки нічого не робили.Все що робила ця бездарна влада це крала і намагалась посадити патріотів за грати.Тепер нам Українцям треба виправляти свої помилки і не треба скиглити.
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28.03.2022 14:34 Відповісти
слушай, мне манипуляции с призывом переворота, нафиг твои нужны. Я заметил, кто и на что призывает в комментариях в данном интернет издании, носит все это систематический характер почти под каждой статьей. Имейте совесть
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28.03.2022 16:29 Відповісти
Та тебе також замітили, про совіть з тобою говорити так само як і з зеленським.
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28.03.2022 19:15 Відповісти
сначала от себя скажи, а не под анонимным ником, а да, я забыл, про вашу цель.
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29.03.2022 14:27 Відповісти
Де ти жевеш в Україні? Чи також забув?
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29.03.2022 15:16 Відповісти
сначала представься человеком, который реально гражданин Украины, а не аноним, который прячется под ником и уходит от ответственности своих слов, а также последствий
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29.03.2022 15:55 Відповісти
Тобі може ще й паспорт предявити та ключі від квартири де гроші лежать дати?
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29.03.2022 17:41 Відповісти
а может представишься как тебя от рождения зовут по имени и хоть к какому роду относишься, явно фамилия не Украинец. Этого хватит вполне
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29.03.2022 18:19 Відповісти
Богославський Володимир. В селі де я народився це дуже розповсюджене прізвище.
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29.03.2022 20:58 Відповісти
ну вот это другое дело, теперь с человеком общаюсь
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30.03.2022 10:51 Відповісти
але народ, без паники. ну передадут "не боевые", делов то..
тем более, что и шахт на Закарпатті тож есть
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28.03.2022 16:22 Відповісти
разговор не о чем
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28.03.2022 16:30 Відповісти
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28.03.2022 13:01 Відповісти
Двуногие жители Земли должны определиться, кто они, и с кем они, с людьми, или с зомби, внешне они похожи, зомби не имеют души, у них отсутствует сострадание, сочувствие, сопереживание, и мы уже видим главаря зомби - это бес путин, если его не остантвить, то он может превратить Землю в пустыню.
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28.03.2022 13:03 Відповісти
когда они там памперсы менять успевають перед 2..ой 66666 армией мира 88 лвл 2 звена???
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28.03.2022 13:04 Відповісти
Це якийсь пісець з цими літаками. Скажіть що не має і все, але з таким керівництвом України, добре що хоч це дають
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28.03.2022 13:06 Відповісти
"гра в чотири руки".

Диктатор Вова лякає ядерним ударом,а демократ Байден робить вигляд,що злякався..
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28.03.2022 13:21 Відповісти
Диктатор Вова лякає ядерним ударом,а демократ Байден робить вигляд,що злякався..
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28.03.2022 13:22 Відповісти
Уже все поняли.. хватит этим хвастаться..
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28.03.2022 13:07 Відповісти
Уже все поняли.. хватит этим хвастаться..
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28.03.2022 13:07 Відповісти
"Они убили мою маму" Харьков
https://www.youtube.com/watch?v=qvY8kszTQl4
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28.03.2022 13:08 Відповісти
Mne kazetsia bolse nado prosit novogo pokolenije PVO i PRO ot statov,samoliotov ruskix u nix netu.
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28.03.2022 13:08 Відповісти
Засранці
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28.03.2022 13:10 Відповісти
Нем,чим вихваятися Злочинна дурість
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28.03.2022 13:12 Відповісти
Нема,чим вихвалятися Злочинна дурість
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28.03.2022 13:13 Відповісти
***** услуга...
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28.03.2022 13:14 Відповісти
Історія Захід нічому не вчить! Дристуни...
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28.03.2022 13:17 Відповісти
Самолетов нет, ракет нет, патронных заводов нет, военных кораблей нет (строятся в турции - для мудаков), денежки эти закатаны в асфальт для врага. И самое обидное президент не покаялся за это перед украинцами которые сейчас платят кровью из-за этого!!! И вдумайтесь - выдвигают на какую-то награду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.03.2022 13:18 Відповісти
Наказание невиновных, награждение непричастных и т.д.
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28.03.2022 13:43 Відповісти
Зато есть президент - хрипун - болтун!
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28.03.2022 13:50 Відповісти
Зезидент - есть,аедущий шоу - есть,а вот президента нет!
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28.03.2022 14:00 Відповісти
К чему это покаяние приведет.вы немного понимаете психологию людей ?. уверяю .это только ухудшить сейчас обстановку .нет смысла ворошить сейчас то что было.это на сегодня ничего хорошего не даст ни кому! !!! сейчас надо жить отталкиваясь от сегодняшнего для завтрашнего!
После войны все покаяния!
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28.03.2022 15:58 Відповісти
Не нужно больше поднимать публично эту тему с боевой авиацией. Официально зафиксировали для врага (кацапов) что "не передадут", и продолжаем дальше методично, не публично проводить переговоры с партнерами/союзниками о других вариантах.
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28.03.2022 13:33 Відповісти
ми вдячні за допомогу і все таке, але з приводу літаків вони як прастітутки. Чому московії можна брати у Арменії 3 винищувача з пілотами, а Україні дати літаки з Польщі без пілотів ні?
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28.03.2022 13:35 Відповісти
Интересно было бы услышать реальные мотивы отказа.
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28.03.2022 13:42 Відповісти
Мавпа зі ржавою червоною кнопкою
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28.03.2022 14:14 Відповісти
США мають найбільшу кількість літаків п'ятого покоління кілька сот шт,навіть кілька таких ластівок могли б нам дуже підсобити..Але думаю будуть інші варіанти,це той варіант коли менше потрібен розголос..
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28.03.2022 13:47 Відповісти
Так есть вариант польских (болгарских, румынских) добровольцах-отпускниках, прилетевших на своих самолетах в Украину. Они выкупили эти самолеты по остаточной стоимости (и на это документы есть) и сами на них прилетели. Порыв души, так сказать!

И НАТО тут не причем - чисто конкретно личная инициатива!
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28.03.2022 13:49 Відповісти
Да никто не скажет, что нам в реальности дают. Тем более тебе.
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28.03.2022 14:01 Відповісти
А РФ так сцыконуло, что на их 1 млн армию с 13 тыс танков и несколькими тыс ракет, в т.ч и ядерных, нападет 200 тыс. солдат ВСУ с ружьями и гранатаметами, что пыталось этим страхом оправдать нападение на Украину? В такую херню даже Микронезия не поверила. Разве что вот такие верят:
"Они хотели напасть, НАТО их оружием напичкало, коронавирус в Украине изобрели", - мать русского пленника рассказывает ему о цели "спецоперации". ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3329173
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28.03.2022 14:29 Відповісти
Спасибо Клинтону, который нагнул Монику....
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28.03.2022 14:21 Відповісти
Дивно, що взагалі не коп'я зі стрілами постачають... А в той час, досі не заарештовані підписанти Будапештського меморандуму з нашого боку...
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28.03.2022 14:23 Відповісти
Значить не припиняти перемовини про постачання літаків, танків і т.п., але задуматися над серійним виробництвом своєї зброї. Американці допомагали зброєю та продуктами СРСР у ІІ світовій війні, але переламний момент наступив, коли пішло масове виробництво потужних радянськийх танків. Це наша країна. Боремося за існування. Нам же дають фінансування. У чому справа? Не виходить одним способом, потрібно задіяти інші. Моя бабуся у роки другої світової була у Сибіру в евакуації. Працювала на патронному заводі по 12 годин на день. Я це до того, що люди у тилу на повну силу не задіяні. Так не воюють.
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28.03.2022 14:34 Відповісти
Воювати давноминулою війною - невдячна справа. Які ще міфічні "нові танки"? Де, коли і ким їх будувати?! Краще мовчати, ніж дурню говорити.
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28.03.2022 17:54 Відповісти
e
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28.03.2022 14:44 Відповісти
Політика США і в цілому Заходу зрозуміла: давати Україні зброю лише в тій мірі щоб війна тривала довго. Бажаним її закінченням для Заходу буде поразка України та ослаблення росії. Поразка росії для Заходу страшніша ніж її перемога. Це факт. А всі ці пафосні промови про західні цінності та оплески Україні гівно варті.
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28.03.2022 14:45 Відповісти
Лапоть, с какого будуна Западу выгодео поражение Украины, и как раха ослабнет от победы? У вас, заднеприводных, вообще некому нормыльных методичек написать?
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28.03.2022 15:09 Відповісти
Ух, как хваленое НАТО боится орков. Аж коленки трусятся и ссутся ночью.
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28.03.2022 15:06 Відповісти
Как они научились вилять...
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28.03.2022 15:06 Відповісти
Наверное правду говорят, что если копростан нападёт на страну НАТО, то эту страну срочно исключат из НАТО...
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28.03.2022 15:28 Відповісти
Бог с ними с самолетами и танками не обещали все таки,а где обещанные санкции из ада, где дефолт обещанный, обвал экономики????
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28.03.2022 15:58 Відповісти
Вот вопрос, почему не дают самолеты и танки? Слушала интервью посла США в россии Джона Салливана изданию Новое время. Так рассыпался в любви российскому народу и сказал, что наступательного оружия США Украине не даст. Они что, не хотят, чтобы Украина победила росссию, а только немножко ослабила ее? То есть Америке наплевать на Украину, завоюет ее россия или нет это их не беспокоит.
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28.03.2022 16:18 Відповісти
Это ошибка запада, которая дорого ему обойдется, но Украине будет стоить еще дороже. Украина будет героически сопротивляться, тем временем путинская зомби армия будет перемалывать наши города в бетонную крошку в течении месяцев или даже лет, пока не останется ничего, а разрушений будет на триллионы долларов. К тому времени минимум 2/3 населения уедет заграницу и большинству из них возвращаться будет некуда. Таким образом, Украина перестанет существовать, а ***** получит что хотело - уничтожение Украины. После такого геноцида Украина уже не восстановится никогда. ***** поставит на занятых территория своих гауляйтеров, задача которых будет уничтожение всякого сопротивления и тотальная деукраинизация и русификация (та самая "денацификация"). Будут создаваться всяческие препятствия возвращению беженцев, а точнее, полный запрет. Вместо них будут завозиться граждане кацапии из депрессивных регионов. Ну и так далее, писать еще можно долго, но не хочу. Будет аналог чечни или крыма, но в 10ки раз больше. А запад, устав от украинского вопроса, начнет снимать санкции, так и не сумев избавиться от российского газа...

П.с. не надо меня считать фсб ботом, я не предлагаю сдаваться и считаю, что нужно стоять до конца. Но, считаю, что без ленд лиза тяжёлого вооружения перспективы у нас крайне печальные... Если не будет устранения от власти или от жизни *****.
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28.03.2022 16:30 Відповісти
До того времени самой РФ как единицы и структуры и экономически тоже не будет существовать.
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28.03.2022 19:12 Відповісти
Один вопрос каким образом даже если бы штаты захотели передали свои самолёты?Нам что с ними делать смотреть на них?У нас нет пилотов для пилотирования данной авиации.Своих они не посадят.Итог закономерен.
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28.03.2022 19:11 Відповісти
У тому що триває війна ВИНУВАТІ РАШИССТИ. (НЕ АМЕРИКА)
У тому що немає чим воювати ВІНУВАТИЙ Зеленський (не Америка).
Знову зграї фсбшних ботів, зеля ботів та просто корисних ідіотів перекласти намагаються відповідальність на когось.
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02.06.2022 20:54 Відповісти
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