США не передаватимуть бойові літаки Україні, - посол США в НАТО Сміт
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Сполучені Штати Америки не планують передавати Україні бойові літаки для оборони в небі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт в інтерв'ю CNN.
Сміт сказала, що "це розмова, що розвивається, але зрештою ні".
"Ми багато разів розмовляли із президентом Зеленським останніми тижнями. Ми чули прохання про допомогу. У багатьох випадках ми доставляли протиповітряні та протитанкові засоби, ми оцінюємо їхні потреби у протиповітряній обороні. Але якщо ви питаєте про реактивні літаки радянської епохи, відповідь буде негативною", - сказала вона.
Сміт додала, що висунута Польщею конкретна пропозиція про передачу винищувачів МіГ Україні "неспроможна".
"Вони можуть ухвалити це суверенне рішення. Але зараз Сполучені Штати дуже зосереджені на потребах у протиповітряній обороні", - додала посол.
Будь ласка, зачекайте...
только патриоты в это не верили
У нас вариантов нет. С их помощью или без нее, до конца, так до конца.
тем более, что и шахт на Закарпатті тож есть
По поводу кто и с кем сговорился
Диктатор Вова лякає ядерним ударом,а демократ Байден робить вигляд,що злякався..
https://www.youtube.com/watch?v=qvY8kszTQl4
После войны все покаяния!
И НАТО тут не причем - чисто конкретно личная инициатива!
"Они хотели напасть, НАТО их оружием напичкало, коронавирус в Украине изобрели", - мать русского пленника рассказывает ему о цели "спецоперации". ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3329173
П.с. не надо меня считать фсб ботом, я не предлагаю сдаваться и считаю, что нужно стоять до конца. Но, считаю, что без ленд лиза тяжёлого вооружения перспективы у нас крайне печальные... Если не будет устранения от власти или от жизни *****.
У тому що немає чим воювати ВІНУВАТИЙ Зеленський (не Америка).
Знову зграї фсбшних ботів, зеля ботів та просто корисних ідіотів перекласти намагаються відповідальність на когось.