Чехия приняла законы о поддержке и интеграции украинских беженцев
Правительство Чехии одобрило пакет из трех законов, которые сосредоточены на скорейшей регистрации беженцев, интеграции их в рабочий процесс, обеспечении страхования и приема детей в школы
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
Что меняет принятие закона "Lex Ukraine":
Виза и медицинское страхование
- Граждане Украины, регистрируемые в Чехии, получат специальную визу сроком на 1 год. Также медицинское страхование, которое будет обеспечиваться государством.
Свободный доступ к рынку труда:
- Граждане Украины, получившие специальную визу после 24 февраля, могут работать в Чехии без разрешения на работу и имеют право на пособие по безработице.
Финансовая поддержка:
- Для владельцев специальных виз предоставляется гуманитарная помощь в размере 5000 крон. Финансовая поддержка должна направляться в первую очередь на покрытие основных жизненных потребностей, ее будет предоставлять региональные отделения Управления труда.
Образование:
- Увеличивается мощность школ, чтобы они могли принимать новых детей без ограничений.
- Новый закон позволяет украинским студентам заменить документы, необходимые для поступления, на специальные свидетельства.
- Средние школы, консерватории и высшие профессиональные школы продлевают сроки подачи заявлений на поступление и сроки сдачи вступительных экзаменов для учащихся из Украины.
- Также предоставляют возможность сдачи экзамена по математике на украинском или английском языке.
Социальная поддержка:
- Родители Украины могут отдать своих детей в игровые кружки или садики.
- Беженцы с инвалидностью или пожилые люди могут бесплатно пользоваться социальными услугами.
- Иностранцы со спецвизами могут работать в детских группах и в социальных службах. Они должны подтвердить необходимое образование или опыт.
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Всех еюбаных шаурмистов зажарить в Ураине.остальных выгнать с нашей территори...всех без исключения и хорошы и ******