Чехия приняла законы о поддержке и интеграции украинских беженцев

Правительство Чехии одобрило пакет из трех законов, которые сосредоточены на скорейшей регистрации беженцев, интеграции их в рабочий процесс, обеспечении страхования и приема детей в школы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

Что меняет принятие закона "Lex Ukraine":

Виза и медицинское страхование

Граждане Украины, регистрируемые в Чехии, получат специальную визу сроком на 1 год. Также медицинское страхование, которое будет обеспечиваться государством.

Свободный доступ к рынку труда:

Граждане Украины, получившие специальную визу после 24 февраля, могут работать в Чехии без разрешения на работу и имеют право на пособие по безработице.

Финансовая поддержка:

Для владельцев специальных виз предоставляется гуманитарная помощь в размере 5000 крон. Финансовая поддержка должна направляться в первую очередь на покрытие основных жизненных потребностей, ее будет предоставлять региональные отделения Управления труда.

Образование:

Увеличивается мощность школ, чтобы они могли принимать новых детей без ограничений.

Новый закон позволяет украинским студентам заменить документы, необходимые для поступления, на специальные свидетельства.

Средние школы, консерватории и высшие профессиональные школы продлевают сроки подачи заявлений на поступление и сроки сдачи вступительных экзаменов для учащихся из Украины.

Также предоставляют возможность сдачи экзамена по математике на украинском или английском языке.

Социальная поддержка: