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Новости Война
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Чехия приняла законы о поддержке и интеграции украинских беженцев

чехія

Правительство Чехии одобрило пакет из трех законов, которые сосредоточены на скорейшей регистрации беженцев, интеграции их в рабочий процесс, обеспечении страхования и приема детей в школы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

Что меняет принятие закона "Lex Ukraine":

Виза и медицинское страхование

  • Граждане Украины, регистрируемые в Чехии, получат специальную визу сроком на 1 год. Также медицинское страхование, которое будет обеспечиваться государством.

Свободный доступ к рынку труда:

  • Граждане Украины, получившие специальную визу после 24 февраля, могут работать в Чехии без разрешения на работу и имеют право на пособие по безработице.

Финансовая поддержка:

  • Для владельцев специальных виз предоставляется гуманитарная помощь в размере 5000 крон. Финансовая поддержка должна направляться в первую очередь на покрытие основных жизненных потребностей, ее будет предоставлять региональные отделения Управления труда.

Образование:

  • Увеличивается мощность школ, чтобы они могли принимать новых детей без ограничений.
  • Новый закон позволяет украинским студентам заменить документы, необходимые для поступления, на специальные свидетельства.
  • Средние школы, консерватории и высшие профессиональные школы продлевают сроки подачи заявлений на поступление и сроки сдачи вступительных экзаменов для учащихся из Украины.
  • Также предоставляют возможность сдачи экзамена по математике на украинском или английском языке.

Социальная поддержка:

  • Родители Украины могут отдать своих детей в игровые кружки или садики.
  • Беженцы с инвалидностью или пожилые люди могут бесплатно пользоваться социальными услугами.
  • Иностранцы со спецвизами могут работать в детских группах и в социальных службах. Они должны подтвердить необходимое образование или опыт.
беженцы (1638) помощь (7784) Чехия (1703)


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******** армяне передали кацапам два Су30 вместн с пилотами.

Всех еюбаных шаурмистов зажарить в Ураине.остальных выгнать с нашей территори...всех без исключения и хорошы и ******
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28.03.2022 15:40 Ответить
не 2, а 4
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28.03.2022 16:00 Ответить
вообще 4... но мы ж знаем, что наше ПВО их собьёт сразу же как только залетят.. поэтому это им не поможет
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28.03.2022 16:57 Ответить
Інтеграція...З тих мільйонів що виїхали й виїдуть мало хто повернеться.
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28.03.2022 15:41 Ответить
 
 