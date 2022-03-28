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Чехія прийняла закони щодо підтримки та інтеграції українських біженців

чехія

Уряд Чехії схвалив пакет із трьох законів, які зосереджені на якнайшвидшій реєстрації біженців, інтеграції їх у робочий процес, забезпеченні страхування та прийому дітей до шкіл

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Що змінює прийняття закону "Lex Ukraine":

Віза та медичне страхування

  • Громадяни України, які реєструються в Чехії, отримають спеціальну візу терміном на 1 рік. Також медичне страхування, яке забезпечуватиметься державою.

Вільний доступ до ринку праці:

  • Громадяни України, які отримали спеціальну візу після 24 лютого, можуть працювати в Чехії без дозволу на роботу і мають право на допомогу у зв’язку з безробіттям.

Фінансова підтримка:

  • Для власників спеціальних віз надається гуманітарна допомога у розмірі 5000 крон. Фінансова підтримка має спрямовуватися в першу чергу на покриття основних життєвих потреб, а надаватиме її регіональні відділення Управління праці.

Освіта:

  • Збільшується потужність шкіл, щоб вони могли приймати нових українських дітей без обмежень.
  • Новий закон дозволяє українським студентам замінити документи, необхідні для вступу, на спеціальні свідчення.
  • Середні школи, консерваторії та вищі професійні школи подовжують терміни подачі заяв на вступ та терміни складання вступних іспитів для учнів з України. Також надають можливість складання іспиту з математики українською або англійською мовами.

Соціальна підтримка:

  • Батьки з України можуть віддати своїх дітей в ігрові гуртки чи садочки.
  • Біженці з інвалідністю або люди похилого віку можуть безкоштовно користуватися соціальними послугами.
  • Іноземці зі спецвізами можуть працювати в дитячих групах та соціальних службах. Вони мають підтвердити необхідну освіту чи досвід.

Автор: 

біженці (1863) допомога (8321) Чехія (1609)


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******** армяне передали кацапам два Су30 вместн с пилотами.

Всех еюбаных шаурмистов зажарить в Ураине.остальных выгнать с нашей территори...всех без исключения и хорошы и ******
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28.03.2022 15:40 Відповісти
не 2, а 4
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28.03.2022 16:00 Відповісти
вообще 4... но мы ж знаем, что наше ПВО их собьёт сразу же как только залетят.. поэтому это им не поможет
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28.03.2022 16:57 Відповісти
Інтеграція...З тих мільйонів що виїхали й виїдуть мало хто повернеться.
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28.03.2022 15:41 Відповісти
 
 