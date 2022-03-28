Чехія прийняла закони щодо підтримки та інтеграції українських біженців

Уряд Чехії схвалив пакет із трьох законів, які зосереджені на якнайшвидшій реєстрації біженців, інтеграції їх у робочий процес, забезпеченні страхування та прийому дітей до шкіл

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Що змінює прийняття закону "Lex Ukraine":

Віза та медичне страхування

Громадяни України, які реєструються в Чехії, отримають спеціальну візу терміном на 1 рік. Також медичне страхування, яке забезпечуватиметься державою.

Вільний доступ до ринку праці:

Громадяни України, які отримали спеціальну візу після 24 лютого, можуть працювати в Чехії без дозволу на роботу і мають право на допомогу у зв’язку з безробіттям.

Фінансова підтримка:

Для власників спеціальних віз надається гуманітарна допомога у розмірі 5000 крон. Фінансова підтримка має спрямовуватися в першу чергу на покриття основних життєвих потреб, а надаватиме її регіональні відділення Управління праці.

Освіта:

Збільшується потужність шкіл, щоб вони могли приймати нових українських дітей без обмежень.

Новий закон дозволяє українським студентам замінити документи, необхідні для вступу, на спеціальні свідчення.

Середні школи, консерваторії та вищі професійні школи подовжують терміни подачі заяв на вступ та терміни складання вступних іспитів для учнів з України. Також надають можливість складання іспиту з математики українською або англійською мовами.

Соціальна підтримка: