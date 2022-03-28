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Новости Война
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Война в Украине станет ключевой темой саммита ЕС-Китай

китай,єс

События в Украине будут ключевой темой саммита ЕС-Китай, который состоится 1 апреля.

Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нужно дождаться этого саммита. И после этого можно будет вам сказать, каким был наш сигнал Китая... Наши принципы по Украине очень понятны: Украина – это суверенное государство", – отметил Мамер в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на вопрос, какое послание ЕС готовит руководителю КНР.

Международное сообщество "выразило при чрезвычайно подавляющем большинстве в ООН" свое неприятие военных действий РФ в Украине, продолжил Мамер.

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По словам представителя Еврокомиссии, государства-члены ООН должны способствовать прекращению военных действий, "чтобы соблюдалась территориальная целостность и суверенитет Украины".

"Я считаю, что такое послание может быть адресовано не только Китаю, а также всем странам мира, защищающим принципы Устава ООН", - подытожил представитель ЕК.

Китай (2946) Евросоюз (17088)


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28.03.2022 17:11 Ответить
Крупнейший в России поставщик упаковочной продукции Tetra Pak заявил о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки некоторых комплектующих. У Tetra Pak в России сырья остается меньше чем на месяц. Об этом сообщает "Рамблер".
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28.03.2022 17:16 Ответить
Пусть достают из погребов баночки для анализов и молочные бутылки.

Хотели в совок??? Велком!!!
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28.03.2022 17:22 Ответить
Дополнение по теме:

https://lenta.ru/news/2022/03/21/bid/ В Госдуме предложили продавать молоко в бидонах.
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28.03.2022 17:56 Ответить
То може у Китаю просити літаки? Раз вони не з козломордими і зацікавлені Сибіром?
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28.03.2022 17:17 Ответить
без кулебы там усе наперекосяк пойдет, тока кулеба сможет приструнить кетайцев, засучив носки
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28.03.2022 17:28 Ответить
 
 