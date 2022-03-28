Нацполиция зарегистрировала более 330 уголовных производств по факту мародерства
По состоянию на 28 марта Национальная полиция Украины зарегистрировала уже более 330 уголовных производств по факту краж, совершенных в условиях военного положения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в Telegram.
Он попросил граждан быть гуманнее к мародёрам, ведь они будут нести ответственность согласно законодательству.
"Спасибо неравнодушным гражданам, которые помогают полиции задерживать мародеров. Однако прошу вас быть гуманнее. Да, эти лица совершили преступления в это чрезвычайно сложное для всех время, но не стоит откровенно издеваться и пытать их. Они будут отвечать по Закону, потому что Украина - правовое Государство ", – заявил Клименко.
Глава Нацполиции также рассказал, что за время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины полиция получила более 900 тысяч сообщений от граждан.
Чаще украинцы обращаются за информационной или консультационной помощью. Также активно сообщают о подозрительных лицах и вероятно взрывоопасных предметах.
Кроме этого, Клименко отметил, что общее количество заявлений об уголовных и административных правонарушениях уменьшилось более чем в 2,5 раза по сравнению с этим же периодом 2021 года. В общей сложности зафиксировано совершение примерно 13 тысяч преступлений, 10 тысяч из которых тяжкие и особо тяжкие.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2062759313884375&id=100004509796270&__cft__[0]=AZWRIcgme9mjlMK0EeOVoj2iblb3mY-Nq8ZMTs27PVdGfnkFqvctHoEg9Y2y5aZKY9WDg--JyW0t9OKCpNO3KmcMq6rAK0VyDHquIgDHrPnJAR793LZwEgzZAOjfrkMardaUJiJxyZ2b-Cz1KR8IWJYBvy8VZOkOVSQMILiEEJc_q0UARYMuvTGa5ZBZx1HmbOw&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчора о 17:18 ·
Якщо ввечері пройтися вздовж всіх підрозділів і послухать телефоні розмови з мамою/жінкою/кумом/братом/сватом про то скіко кожен пустив на мінус окупантів. То понімаєш, шо тих росіян ще на 3-4 дні лишилось.
Припускаю в рфії, в аналогічних умовах, не крали тільки ті що невзмозі самотужки пересуватись
Припускаю в рфії, в аналогічних умовах, не крали тільки ті що невзмозі самотужки пересуватись