Нацполиция зарегистрировала более 330 уголовных производств по факту мародерства

По состоянию на 28 марта Национальная полиция Украины зарегистрировала уже более 330 уголовных производств по факту краж, совершенных в условиях военного положения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в Telegram.

Он попросил граждан быть гуманнее к мародёрам, ведь они будут нести ответственность согласно законодательству.

"Спасибо неравнодушным гражданам, которые помогают полиции задерживать мародеров. Однако прошу вас быть гуманнее. Да, эти лица совершили преступления в это чрезвычайно сложное для всех время, но не стоит откровенно издеваться и пытать их. Они будут отвечать по Закону, потому что Украина - правовое Государство ", – заявил Клименко.

Глава Нацполиции также рассказал, что за время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины полиция получила более 900 тысяч сообщений от граждан.

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Чаще украинцы обращаются за информационной или консультационной помощью. Также активно сообщают о подозрительных лицах и вероятно взрывоопасных предметах.

Кроме этого, Клименко отметил, что общее количество заявлений об уголовных и административных правонарушениях уменьшилось более чем в 2,5 раза по сравнению с этим же периодом 2021 года. В общей сложности зафиксировано совершение примерно 13 тысяч преступлений, 10 тысяч из которых тяжкие и особо тяжкие.

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