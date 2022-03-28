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Нацполиция зарегистрировала более 330 уголовных производств по факту мародерства

мародери

По состоянию на 28 марта Национальная полиция Украины зарегистрировала уже более 330 уголовных производств по факту краж, совершенных в условиях военного положения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в Telegram.

Он попросил граждан быть гуманнее к мародёрам, ведь они будут нести ответственность согласно законодательству.

"Спасибо неравнодушным гражданам, которые помогают полиции задерживать мародеров. Однако прошу вас быть гуманнее. Да, эти лица совершили преступления в это чрезвычайно сложное для всех время, но не стоит откровенно издеваться и пытать их. Они будут отвечать по Закону, потому что Украина - правовое Государство ", – заявил Клименко.

Глава Нацполиции также рассказал, что за время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины полиция получила более 900 тысяч сообщений от граждан.

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Чаще украинцы обращаются за информационной или консультационной помощью. Также активно сообщают о подозрительных лицах и вероятно взрывоопасных предметах.

Кроме этого, Клименко отметил, что общее количество заявлений об уголовных и административных правонарушениях уменьшилось более чем в 2,5 раза по сравнению с этим же периодом 2021 года. В общей сложности зафиксировано совершение примерно 13 тысяч преступлений, 10 тысяч из которых тяжкие и особо тяжкие.

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мародерство (461) Нацполиция (16436)


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🔴🔴🔴 Международная телевизионная премия «Эмми», которая присуждается лучшим телевизионным программам, созданным и транслируемым за пределами США, приняла решение исключить из конкурсной программы все проекты, созданные российскими компаниями или совместно с ними, а также программы, созданные для российских каналов или стриминговых платформ.
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28.03.2022 20:02 Ответить
Мародери-огидне лайно...
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28.03.2022 20:04 Ответить
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2062759313884375&id=100004509796270&__cft__[0]=AZWRIcgme9mjlMK0EeOVoj2iblb3mY-Nq8ZMTs27PVdGfnkFqvctHoEg9Y2y5aZKY9WDg--JyW0t9OKCpNO3KmcMq6rAK0VyDHquIgDHrPnJAR793LZwEgzZAOjfrkMardaUJiJxyZ2b-Cz1KR8IWJYBvy8VZOkOVSQMILiEEJc_q0UARYMuvTGa5ZBZx1HmbOw&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчора о 17:18 ·

Якщо ввечері пройтися вздовж всіх підрозділів і послухать телефоні розмови з мамою/жінкою/кумом/братом/сватом про то скіко кожен пустив на мінус окупантів. То понімаєш, шо тих росіян ще на 3-4 дні лишилось.
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28.03.2022 20:09 Ответить
Неочикувано та приємно, що наше суспільство має такий високий моральний рівень.
Припускаю в рфії, в аналогічних умовах, не крали тільки ті що невзмозі самотужки пересуватись
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28.03.2022 20:13 Ответить
Неочикувано та приємно, що наше суспільство має такий високий моральний рівень.
Припускаю в рфії, в аналогічних умовах, не крали тільки ті що невзмозі самотужки пересуватись
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28.03.2022 20:14 Ответить
 
 