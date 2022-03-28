Нацполіція зареєструвала понад 330 кримінальних проваджень за фактом мародерства

Станом на 28 березня Національна поліція України зареєструвала вже понад 330 кримінальних проваджень за фактом крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко в Telegram.

Він попросив громадян бути гуманнішими до мародерів, адже вони нестимуть відповідальність згідно із законодавством.

"Дякуємо небайдужим громадянам, які допомагають поліції затримувати мародерів. Однак прошу вас бути гуманнішими. Так, ці особи скоїли злочини в цей надзвичайно складний для всіх час, але не варто відверто знущатися та катувати їх. Вони відповідатимуть за Законом, бо Україна - правова Держава", - заявив Клименко.

Голова Нацполіції також розповів, що за час повномасштабного вторгнення РФ на територію України поліція отримала понад 900 тисяч повідомлень від громадян.

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Найчастіше українці звертаються по інформаційну чи консультаційну допомогу. Також активно повідомляють про підозрілих осіб і ймовірно вибухонебезпечні предмети

Крім цього, Клименко зазначив, що загальна кількість заяв про кримінальні та адміністративні правопорушення зменшилась у понад 2,5 раза порівняно з цим же періодом 2021 року. Загалом зафіксовано скоєння приблизно 13 тисяч злочинів, 10 тисяч з яких тяжкі й особливо тяжкі.

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