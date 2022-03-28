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Новости Война
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Монастырский наградил бойца столичного КОРДа снайперской винтовкой. ФОТО

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский наградил бойца КОРДа огнестрельным оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Монастырский наградил бойца столичного КОРДа снайперской винтовкой 01

За добросовестную службу, отвагу и смелость при выполнении боевых задач министр вручил столичному полицейскому снайперскую винтовку.

"Грамоты сейчас имеют конкретный калибр. Горжусь вашим мужеством. Приятно вручать такие вещи человеку, который знает, как этим пользоваться. Пусть служит и помогает уничтожать врага", - отметил Монастырский.

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Монастырский наградил бойца столичного КОРДа снайперской винтовкой 02

награда (1796) КОРД (169) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+59
Бажаю щоб кожна куля з неї лягала в окупанта ))
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28.03.2022 21:37
+44
Файна грамота
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28.03.2022 21:37
+15
Такой штукой можно одним выстрелом сразу двух касапов нашпилить.
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28.03.2022 22:06
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Правила форума Совет форумчан
Бажаю щоб кожна куля з неї лягала в окупанта ))
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28.03.2022 21:37 Ответить
Такой штукой можно одним выстрелом сразу двух касапов нашпилить.
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28.03.2022 22:06 Ответить
Буде бутерброд, а якщо 3 і більше, то шашлик ...
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28.03.2022 22:09 Ответить
Файна грамота
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28.03.2022 21:37 Ответить
Ну как - зачем? Они ж участвуют в обороне Киева, я уверен. Может выезжают в какой-нибудь Ирпень, или ожидают гостей в Киеве. В любом случае аппарат пригодится.
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28.03.2022 21:52 Ответить
Вот это балалайка!
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28.03.2022 21:45 Ответить
хм??как по мне то это самая что ни на есть гуцульская ,,трембита"
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28.03.2022 22:32 Ответить
Братан, завидую белой завистью!!! Отменная "пуфка", желаю удачной охоты!!!
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28.03.2022 21:50 Ответить
Судя по ширине магазина это всё же не 500 BMG, а скорее .308Win или 30-06. Ну всё равно неплохо, в пределах города мощности должно хватить.
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28.03.2022 21:53 Ответить
338 кажись.
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28.03.2022 21:59 Ответить
VPR-308Win - под патрон 7,6x51, магазин 5ть или 10ть
VPR-338LM - под патрон 338LapuaMagnum 8.6x70,магазин 5ть
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28.03.2022 22:55 Ответить
Незрозуміло ... Він з чим до цього воював ?
Що значить нагородив ?
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28.03.2022 21:57 Ответить
Судя по магазинам - он снайпер.
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28.03.2022 22:01 Ответить
СВД ,Зброяр з10 або щось схоже, спецназ поліції ніколи не мав чогось потужніше
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28.03.2022 22:02 Ответить
а пояс для скальпов ?
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28.03.2022 22:00 Ответить
это просто какой-то слом в обществе происходит, когда наградным оружием становится не какой-то короткоствол, а Savage 110FP или НК416.
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28.03.2022 22:00 Ответить
Чекаємо нагородних Стугн, Стінгерів і танків ))
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28.03.2022 22:15 Ответить
танкі на самозабезпеченні
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28.03.2022 22:33 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCgger_%26_Thomet_APR
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28.03.2022 22:03 Ответить
Классный винторез! Очень полезная вещь в настоящее время.
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28.03.2022 22:11 Ответить
"Винторез" по сравнению с "Зброяр Z-10" просто дерьмо (именно как снайперка).
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28.03.2022 23:10 Ответить
Зате компактний. Це різна зброя.
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29.03.2022 00:47 Ответить
*****, ютуб-війська.
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28.03.2022 22:19 Ответить
один выстрел - одна цель...
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28.03.2022 22:21 Ответить
Удачной охоты брат
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28.03.2022 22:23 Ответить
Монастирський нагородив бійця столичного КОРДу снайперською гвинтівкою та портретом ху...ла в кругу.
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28.03.2022 22:23 Ответить
Опять ментовские структуры пиарят? Опять носки за 20 баксов и зарплата как у банкира? Опять ментам бтр и лучшее обмундирование?
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28.03.2022 22:33 Ответить
шото мну чуйка подказує, що у цього нагородженного нагорода не для прикраси на стіні
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28.03.2022 22:36 Ответить
Чуйка мне подсказывает, что он мог купить билет на концерт Козбзона, тестю Гиркина
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29.03.2022 00:31 Ответить
Та меня эти пиарходы уже упороли
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29.03.2022 00:35 Ответить
я пишаюсь Вами, я пишаюсь що я українець! смерть ворогам!
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28.03.2022 22:33 Ответить
Я дійсно радий за бійця, та вдячний за вчинки, якого гундоса видача гвинтівки потребує репортерів та нагород? WTF?
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28.03.2022 22:37 Ответить
+5
піар теж потрібен, а то міністра геть не видно, наче він і не працює
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29.03.2022 00:48 Ответить
Заї#ав цей піар!
https://youtube.com/watch?v=hQIY0w8feLg&t
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29.03.2022 08:20 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна : були придбані для підрозділів спеціального призначення МВС напередодні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2012 Євро-12 , однак перший загальновідомий випадок використання стався 20-21 лютого на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F вулиці Інститутській в Києві під час останніх днів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_18%E2%80%9320_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_2014 спроби силового розгону Євромайдану ;https://uk.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCgger_%26_Thomet_APR#cite_note-ares-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCgger_%26_Thomet_APR#cite_note-sz-2 [2] . 7,62 мм снайперська гвинтівка BT APR308 (код предмета постачання за Військовим класифікатором - А2540018Y) та 7,62×51 мм гвинтівкові набої прийняті на озброєння Збройних Сил України наказом Міністра оборони України від 7 листопада 2012 року № 738https://uk.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCgger_%26_Thomet_APR#cite_note-ump.20-5 [5] . Щонайменше одна одиниця була придбана для ЗС України та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ГУР МО України для протидії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(2014) російським диверсантам в 2014 роц
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29.03.2022 04:44 Ответить
вот это подарок! подарок, который подарит подарки...
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29.03.2022 06:22 Ответить
 
 