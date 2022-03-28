Монастырский наградил бойца столичного КОРДа снайперской винтовкой. ФОТО
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский наградил бойца КОРДа огнестрельным оружием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
За добросовестную службу, отвагу и смелость при выполнении боевых задач министр вручил столичному полицейскому снайперскую винтовку.
"Грамоты сейчас имеют конкретный калибр. Горжусь вашим мужеством. Приятно вручать такие вещи человеку, который знает, как этим пользоваться. Пусть служит и помогает уничтожать врага", - отметил Монастырский.
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Що значить нагородив ?
піар теж потрібен, а то міністра геть не видно, наче він і не працює
https://youtube.com/watch?v=hQIY0w8feLg&t