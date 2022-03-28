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Монастирський нагородив бійця столичного КОРДу снайперською гвинтівкою. ФОТО

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський нагородив бійця КОРДу вогнепальною зброєю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Монастирський нагородив бійця столичного КОРДу снайперською гвинтівкою 01

За сумлінну службу, відвагу та сміливість під час виконання бойових завдань міністр вручив столичному поліцейському снайперську гвинтівку.

"Грамоти зараз мають конкретний калібр. Пишаюсь вашою мужністю. Приємно вручати такі речі людині, яка знає, як цим користуватись. Нехай служить і допомагає нищити ворога", - зазначив Монастирський.

Також дивіться: Ви потужні захисники України, - Зеленський нагородив бійців КОРДу. ВIДЕО

Монастирський нагородив бійця столичного КОРДу снайперською гвинтівкою 02

Автор: 

нагорода (1258) КОРД (137) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+59
Бажаю щоб кожна куля з неї лягала в окупанта ))
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28.03.2022 21:37
+44
Файна грамота
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28.03.2022 21:37
+15
Такой штукой можно одним выстрелом сразу двух касапов нашпилить.
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28.03.2022 22:06
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Бажаю щоб кожна куля з неї лягала в окупанта ))
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28.03.2022 21:37 Відповісти
Такой штукой можно одним выстрелом сразу двух касапов нашпилить.
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28.03.2022 22:06 Відповісти
Буде бутерброд, а якщо 3 і більше, то шашлик ...
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28.03.2022 22:09 Відповісти
Файна грамота
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28.03.2022 21:37 Відповісти
Ну как - зачем? Они ж участвуют в обороне Киева, я уверен. Может выезжают в какой-нибудь Ирпень, или ожидают гостей в Киеве. В любом случае аппарат пригодится.
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28.03.2022 21:52 Відповісти
Вот это балалайка!
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28.03.2022 21:45 Відповісти
хм??как по мне то это самая что ни на есть гуцульская ,,трембита"
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28.03.2022 22:32 Відповісти
Братан, завидую белой завистью!!! Отменная "пуфка", желаю удачной охоты!!!
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28.03.2022 21:50 Відповісти
Судя по ширине магазина это всё же не 500 BMG, а скорее .308Win или 30-06. Ну всё равно неплохо, в пределах города мощности должно хватить.
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28.03.2022 21:53 Відповісти
338 кажись.
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28.03.2022 21:59 Відповісти
VPR-308Win - под патрон 7,6x51, магазин 5ть или 10ть
VPR-338LM - под патрон 338LapuaMagnum 8.6x70,магазин 5ть
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28.03.2022 22:55 Відповісти
Незрозуміло ... Він з чим до цього воював ?
Що значить нагородив ?
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28.03.2022 21:57 Відповісти
Судя по магазинам - он снайпер.
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28.03.2022 22:01 Відповісти
СВД ,Зброяр з10 або щось схоже, спецназ поліції ніколи не мав чогось потужніше
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28.03.2022 22:02 Відповісти
а пояс для скальпов ?
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28.03.2022 22:00 Відповісти
это просто какой-то слом в обществе происходит, когда наградным оружием становится не какой-то короткоствол, а Savage 110FP или НК416.
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28.03.2022 22:00 Відповісти
Чекаємо нагородних Стугн, Стінгерів і танків ))
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28.03.2022 22:15 Відповісти
танкі на самозабезпеченні
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28.03.2022 22:33 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCgger_%26_Thomet_APR
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28.03.2022 22:03 Відповісти
Классный винторез! Очень полезная вещь в настоящее время.
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28.03.2022 22:11 Відповісти
"Винторез" по сравнению с "Зброяр Z-10" просто дерьмо (именно как снайперка).
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28.03.2022 23:10 Відповісти
Зате компактний. Це різна зброя.
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29.03.2022 00:47 Відповісти
*****, ютуб-війська.
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28.03.2022 22:19 Відповісти
один выстрел - одна цель...
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28.03.2022 22:21 Відповісти
Удачной охоты брат
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28.03.2022 22:23 Відповісти
Монастирський нагородив бійця столичного КОРДу снайперською гвинтівкою та портретом ху...ла в кругу.
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28.03.2022 22:23 Відповісти
Опять ментовские структуры пиарят? Опять носки за 20 баксов и зарплата как у банкира? Опять ментам бтр и лучшее обмундирование?
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28.03.2022 22:33 Відповісти
шото мну чуйка подказує, що у цього нагородженного нагорода не для прикраси на стіні
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28.03.2022 22:36 Відповісти
Чуйка мне подсказывает, что он мог купить билет на концерт Козбзона, тестю Гиркина
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29.03.2022 00:31 Відповісти
Та меня эти пиарходы уже упороли
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29.03.2022 00:35 Відповісти
я пишаюсь Вами, я пишаюсь що я українець! смерть ворогам!
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28.03.2022 22:33 Відповісти
Я дійсно радий за бійця, та вдячний за вчинки, якого гундоса видача гвинтівки потребує репортерів та нагород? WTF?
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28.03.2022 22:37 Відповісти
+5
піар теж потрібен, а то міністра геть не видно, наче він і не працює
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29.03.2022 00:48 Відповісти
Заї#ав цей піар!
https://youtube.com/watch?v=hQIY0w8feLg&t
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29.03.2022 08:20 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна : були придбані для підрозділів спеціального призначення МВС напередодні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2012 Євро-12 , однак перший загальновідомий випадок використання стався 20-21 лютого на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F вулиці Інститутській в Києві під час останніх днів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_18%E2%80%9320_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_2014 спроби силового розгону Євромайдану ;https://uk.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCgger_%26_Thomet_APR#cite_note-ares-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCgger_%26_Thomet_APR#cite_note-sz-2 [2] . 7,62 мм снайперська гвинтівка BT APR308 (код предмета постачання за Військовим класифікатором - А2540018Y) та 7,62×51 мм гвинтівкові набої прийняті на озброєння Збройних Сил України наказом Міністра оборони України від 7 листопада 2012 року № 738https://uk.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCgger_%26_Thomet_APR#cite_note-ump.20-5 [5] . Щонайменше одна одиниця була придбана для ЗС України та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ГУР МО України для протидії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(2014) російським диверсантам в 2014 роц
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29.03.2022 04:44 Відповісти
вот это подарок! подарок, который подарит подарки...
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29.03.2022 06:22 Відповісти
 
 