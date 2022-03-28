Монастирський нагородив бійця столичного КОРДу снайперською гвинтівкою. ФОТО
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський нагородив бійця КОРДу вогнепальною зброєю.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
За сумлінну службу, відвагу та сміливість під час виконання бойових завдань міністр вручив столичному поліцейському снайперську гвинтівку.
"Грамоти зараз мають конкретний калібр. Пишаюсь вашою мужністю. Приємно вручати такі речі людині, яка знає, як цим користуватись. Нехай служить і допомагає нищити ворога", - зазначив Монастирський.
Топ коментарі
+59 Qq Qqq #455433
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+44 Вололо Трололо
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+15 Саша Пончик
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Що значить нагородив ?
піар теж потрібен, а то міністра геть не видно, наче він і не працює
https://youtube.com/watch?v=hQIY0w8feLg&t