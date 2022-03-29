В "Укрзализныце" определили обновленный порядок доставки гуманитарных грузов поездами

Укрзализныця определила 50 вагонов в 32 пассажирских поездах, которые будут назначены на отдельных маршрутах специально под доставку гуманитарного груза.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

"Это позволит четко отделить гуманитарную миссию Укрзализныци от непосредственной нашей работы - перевозки пассажиров и грузов, а также обеспечит дополнительную безопасность гуманитарного груза", - говорится в сообщении ведомства.

В УЗ напомнили, что для отправки гуманитарного груза нужно оставить заявку через горячую линию Укрзализныци #железнаяпомощь по номеру 0800 503 222 или 044 465 03 87. Также нужно предоставить характеристики отправленного груза. В приоритете – медикаменты, продукты питания длительного хранения, вода и средства гигиены. Полученный номер заявки, включая имя, место назначения и контактный номер встречающего лица, нанести на гуманитарную помощь, которая будет загружена в поезд.

Это позволит отслеживать и находить груз в точке назначения. Все грузы должны быть надежно упакованы.

"Укрзализныця оставляет за собой право проверки отправленного груза", - отметили в ведомстве.

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Как известно, с начала войны железная дорога перевезла пассажирскими вагонами уже более 7,8 тысячи тонн гуманитарного груза, и отправила 1670 грузовых вагонов с гумпомощью, которая была распределена по стране. Больше помощи поступает в Киев, Харьков, Запорожье и Одессу.