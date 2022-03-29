Создано 500 тыс. мест для временного размещения беженцев - Шмыгаль

Создано 500 тыс. мест для временного размещения граждан Украины, которые бежали от войны

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Создал 500 тысяч мест для временного размещения людей. Тем семьям, которые принимают переселенцев, будем помогать с оплатой коммунальных услуг. Взяли к себе семью из трех человек - получите 1350 грн на оплату коммунальных услуг, то есть по 450 грн за каждого, кого приютили" , – сказал глава правительства.

Также государство будет выплачивать ежемесячно вынужденным переселенцам по 2 тыс. грн. для взрослых и по 3 тыс. грн. для детей или для лиц с инвалидностью. Бизнесу, берущему на работу переселенца, заплатят 6,5 тыс. грн в качестве частичной компенсации зарплаты для этого человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин впервые с начала войны провел открытое заседание, - Шмигаль. ВИДЕО