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Новости Война
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Создано 500 тыс. мест для временного размещения беженцев - Шмыгаль

біженці

Создано 500 тыс. мест для временного размещения граждан Украины, которые бежали от войны

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Создал 500 тысяч мест для временного размещения людей. Тем семьям, которые принимают переселенцев, будем помогать с оплатой коммунальных услуг. Взяли к себе семью из трех человек - получите 1350 грн на оплату коммунальных услуг, то есть по 450 грн за каждого, кого приютили" , – сказал глава правительства.

Также государство будет выплачивать ежемесячно вынужденным переселенцам по 2 тыс. грн. для взрослых и по 3 тыс. грн. для детей или для лиц с инвалидностью. Бизнесу, берущему на работу переселенца, заплатят 6,5 тыс. грн в качестве частичной компенсации зарплаты для этого человека.

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беженцы (1638) Шмыгаль Денис (2680)


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у "шмиґаля" вже було 500тис. робочих місць. Мабуть цей покидьок хоче приписати собі те, що зробили приватні особи та влада на місцях.
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29.03.2022 21:22 Ответить
"Зробили 500 тисяч місць"
Чого так мало? На бумазі можна й 5 млн.
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29.03.2022 21:23 Ответить
Будуть саджати 1 000 000 000 / мільярд / дерев Зеленського .
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29.03.2022 21:25 Ответить
Де створено?! В школах на підлозі і в коридорах?!
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29.03.2022 21:43 Ответить
Трєпло. В нас з 1500 людей чоловік 10-ть..., місцеві на заробітках. Компенсацію 450грн на біженця за компослуги повісили на громади...
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29.03.2022 22:50 Ответить
 
 