Кабмін вперше від початку війни провів відкрите засідання, - Шмигаль. ВIДЕО
Кабінет Міністрів України вперше від початку війни зібрався на відкрите засідання.
Про це у Facebook повідомив глава уряду Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вперше від початку війни провели засідання Кабінету Міністрів у відкритому режимі. Більшість колег-міністрів працюють у Києві. Інші — у відрядженні в різних куточках держави.
Країна повертається до роботи. Дякуємо всім українцям, які зараз платять податки, наймають людей, зберігають робочі місця — ви так само працюєте на перемогу й наближаєте її", - йдеться в повідомленні.
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https://www.president.gov.ua/administration/office-management/zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-********-8 ТАТАРОВ Олег Юрійович
Это - с сайта руководства ОП
Татаров - друг Портнова, так же, как гадил Украине и работал на РФ, так и сейчас это продолжает делать.
Благодаря таким, как он и его друг Портнов, сейчас украинский народ и гибнет, и проливает кровь по всей Украине