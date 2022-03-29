Кабмін вперше від початку війни провів відкрите засідання, - Шмигаль. ВIДЕО

Кабінет Міністрів України вперше від початку війни зібрався на відкрите засідання.

Про це у Facebook повідомив глава уряду Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вперше від початку війни провели засідання Кабінету Міністрів у відкритому режимі. Більшість колег-міністрів працюють у Києві. Інші — у відрядженні в різних куточках держави.

Країна повертається до роботи. Дякуємо всім українцям, які зараз платять податки, наймають людей, зберігають робочі місця — ви так само працюєте на перемогу й наближаєте її", - йдеться в повідомленні.

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