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Кабмін вперше від початку війни провів відкрите засідання, - Шмигаль. ВIДЕО

Кабінет Міністрів України вперше від початку війни зібрався на відкрите засідання.

Про це у Facebook повідомив глава уряду Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вперше від початку війни провели засідання Кабінету Міністрів у відкритому режимі. Більшість колег-міністрів працюють у Києві. Інші — у відрядженні в різних куточках держави.

Країна повертається до роботи. Дякуємо всім українцям, які зараз платять податки, наймають людей, зберігають робочі місця — ви так само працюєте на перемогу й наближаєте її", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Кабмін (14089) Шмигаль Денис (4573)


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29.03.2022 20:40 Відповісти
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29.03.2022 20:42 Відповісти
Мабуть обговорювали, як розпилити гроші на відбудові. Тай шляхи ж треба будувати.
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29.03.2022 20:46 Відповісти
Ви тільки не обманіть нас!Бо горе буде вам,думай,те!
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29.03.2022 20:48 Відповісти
Шмыгаль , можете объяснить эту инфу ?

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29.03.2022 21:06 Відповісти
Это вопрос к Данилову.
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29.03.2022 21:48 Відповісти
Заступник Керівника Офісу Президента України
https://www.president.gov.ua/administration/office-management/zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-********-8 ТАТАРОВ Олег Юрійович

Это - с сайта руководства ОП

Татаров - друг Портнова, так же, как гадил Украине и работал на РФ, так и сейчас это продолжает делать.
Благодаря таким, как он и его друг Портнов, сейчас украинский народ и гибнет, и проливает кровь по всей Украине
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29.03.2022 21:46 Відповісти
Зачем??
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29.03.2022 21:47 Відповісти
А мені от згадалося, як засідало політбюро КПРС під час ВОВ. Аж ніразу не засідало усі роки. Зато потім тринділи про "вирішальну роль комуністичної партії" у перемозі. Аналогія зрозуміла?
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29.03.2022 22:35 Відповісти
 
 