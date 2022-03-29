Байден заявил, что США продолжат поставку Украине оборонной помощи

Президент США Джо Байден во вторник не стал давать оценку объявленному РФ решению провести деэскалацию в Киевском и Черниговском направлениях в Украине, заявив, что Вашингтон продолжит поставки Киеву средств защиты.

"Мы посмотрим. Я не буду ничего предсказывать, пока не увижу их (России – ред) действий", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать это решение РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он напомнил о состоявшихся в Стамбуле переговорах России и Украины.

"Мы выясним, что они (Россия – ред) делают, но между тем мы продолжим сохранять мощные санкции, мы продолжим предоставлять Украине средства для защиты и мы продолжим внимательно следить за происходящим", – отметил Байден.

Также смотрите: Войска отступивших из Украины оккупантов уже в белорусском Гомеле. ВИДЕО