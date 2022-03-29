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Новости Агрессия России против Украины Война
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Байден заявил, что США продолжат поставку Украине оборонной помощи

байден

Президент США Джо Байден во вторник не стал давать оценку объявленному РФ решению провести деэскалацию в Киевском и Черниговском направлениях в Украине, заявив, что Вашингтон продолжит поставки Киеву средств защиты.

"Мы посмотрим. Я не буду ничего предсказывать, пока не увижу их (России – ред) действий", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать это решение РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он напомнил о состоявшихся в Стамбуле переговорах России и Украины.

"Мы выясним, что они (Россия – ред) делают, но между тем мы продолжим сохранять мощные санкции, мы продолжим предоставлять Украине средства для защиты и мы продолжим внимательно следить за происходящим", – отметил Байден.

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Байден (2785) помощь (7749) США (26313)


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Топ комментарии
+38
Красава Джо!
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29.03.2022 21:38
+38
США и Бриты, вот на кого нам надо равнятся. Пока сильнее всех вписались за Украину.
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29.03.2022 21:40
+18
Історія розвивається по спіралі. А в кацапії - взагалі ходить по колу.

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29.03.2022 21:46
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Красава Джо!
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29.03.2022 21:38 Ответить
Какой он ***** красава.Очередной лжец и популист .Где его обещанный всевозможный ленд лиз для Украины ,где обещанные истребители или хотя бы тоже пво и тяжёлое вооружение
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29.03.2022 21:59 Ответить
Слушай,он выделяет то что может,и оружие и бабло. Спасибо и за это. Может созреет на что то большее.
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29.03.2022 22:09 Ответить
Что хочет скорее ,а не то ,что обещал.Испугался путина просто и обделался
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29.03.2022 22:43 Ответить
Тебе на карте указать, что и куда привезли? С какой целью интересуешься?
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29.03.2022 23:07 Ответить
США и Бриты, вот на кого нам надо равнятся. Пока сильнее всех вписались за Украину.
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29.03.2022 21:40 Ответить
Пробывали 2 раза с США в 2014 и 2017 годах, но для тех Бразилия и Тунис оказались важнее.
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29.03.2022 21:45 Ответить
Это будет после смерти *****. А сейчас это найболее выгодный вариант.
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29.03.2022 21:54 Ответить
Поляки и Чехи в сторонке не стоят, всяких подарков передали от души.
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29.03.2022 22:18 Ответить
Поляки і Чехи не мають якісної аналітики
Вони (загалом) не розуміють, що при владі України знаходиться банда прокацапських примітивів.

А і в британців, і в американців є повна інформація. Додатково ЗЄрмаки себе зкомпрометували останнім часом - проханням за Абрамовича.
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29.03.2022 22:47 Ответить
Тобто зброї для ЗСУ не треба було давати?
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29.03.2022 22:49 Ответить
?? Не зрозумів.

Скажу іншими словами.
Чехи і поляки допомагають, але вони не розуміють, що повністю довіряти Зевладі не можна. Вони дивляться на ситуацію дещо поверхнево - кацапи нападають на "передмістя Європи" і Україна вдало обороняється. Значить треба постримати кацапню.

Але тільки США і Британія так вчасно реагує на спроби ОПи Зе зрадити Україну. Від чехів чи поляків цього очікувати не слід.
І тому, що Україна в них не була в пріоритеті, і тому, що якість їх розвідки (і відповідно аналітики про україну) значно нижча.
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29.03.2022 23:17 Ответить
*аналітики про Україну) значно нижча.
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29.03.2022 23:19 Ответить
А я почему то рассчитывал на Канаду.
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29.03.2022 22:21 Ответить
margarita@margari24762997



Ірина Ніка ·
...Все більше і більше інформації, що українську армію та оборону планомірно знищували до 24 лютого, плануючи здати країну ворогу.
Хочете - верещіть, хочете - закривайте очі та вуха, жуйте гімно від Арєстовіча, влупіться в телевізор чи бийтеся в конвульсіях.
Розмінований Чонгар не перекричати. Жодні " неначасі", жодні кончені копійчані блогери цього вже не приховають і не забалакають.
Нас здавали. Ми не здались. Саме ми, а не зелені виродки, половину з яких зараз не можуть відшукати.
Коли перша блдь виїхала з України? Ще перед 14 лютого. Отож.
Вони все знали, все бачили і не робили нічого.
На їхніх руках кров дітей. Ваших дітей. Це теж неначасі? Ви людоїди?
Україну планували здати. Хто? Ми чудово розуміємо хто. Ті, хто зараз найбільше верещать " ніначасі", ті, хто навіть зараз розказує, що НАТО нам не треба, ті, хто садив генералів, скорочував армію та ігнорував армію рускіх на кордоні
" Яневтік" кажете? Ну-ну. " Япросрав", так точніше. " Язнищив" - так правдивіше.
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29.03.2022 21:57 Ответить
Там наши по белгороду *********, салюты красивые
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29.03.2022 21:41 Ответить
знаю,ссылку давай.
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29.03.2022 22:03 Ответить
дякуємо...
ой слідкуйте і за сукирашкіними ..та й за усілякими іншими (навіть не знаю можно їх назвати українськими?) перемовниками...
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29.03.2022 21:42 Ответить
США ВИ наше спасіння
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29.03.2022 21:42 Ответить
А наступальної???
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29.03.2022 21:44 Ответить
Україні потрібна зброя не тільки для оборони, а й для наступу, щоб викинути нечисть назад в мордор.
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29.03.2022 21:45 Ответить
Дякуємо, пане Президент.
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29.03.2022 21:45 Ответить
Історія розвивається по спіралі. А в кацапії - взагалі ходить по колу.

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29.03.2022 21:46 Ответить
та ну, от як може повернутись судьба злодійка. А взагалі обємно і влучно.
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29.03.2022 21:52 Ответить
Влучно і лотепно .
Я якось писав на форумі в цю тему. Викладу тільки уривок:

Колись (десь рік 2006 - 07) я був в Одесі і на парковці у мене зайшла суперечка з моїми приблизно однолітками (старшими людьми) - прихильниками "руського мира".
Я їм тоді привів один "убийственный" аргумент - вони нічого не змогли відповісти - мало не побили мене .
Це якраз стосується того, в якій країні хочуть жити пересічні обивателі (а таких серед населення більшість - можете сперечатись, можете ні). Я їм сказав - пам'ятаєте 90-ті і "притеснение рускоязычных" в Прибалтиці? Скільки було галасу з боку мордора, мало вже війська не ввели. Проходили мітинги, демонстрації...
Як тільки прибалти опинились в ЄС - все як вітром здуло. Вже нема "притеснений и т.д." Тому, що переспектива комфортного і заможнього життя стала реальністю. Все.
7. Як не дивно, але колись К.Маркс видав правильну тезу: "бытие определяет сознание". Україна за 30 років могла стати успішною країною, але на жаль, стала найкорумпоанішою в Європі. Будемо, надіюсь, виправляти - хоча дуже важко. Зараз Україні на підйомі світової підтримки потрібно якомога швидше добитись членства саме в ЄС (з НАТО складніше). І тоді більшість кримчан (і донбасят) скажуть: "ептель - там уже Европа, блин, а мы в гавне. Нее - мы тоже хотим туда".
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29.03.2022 22:16 Ответить
вони то скажуть, тільки кацапія не відпустить вже
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29.03.2022 23:42 Ответить
Я бы не сказал что Украина самое коррумпированое государство Европы. Германия и Франция куда более корумпированые , да и Италия. Этот миф о коррупции толкают руцкие боты на американских форумах. И еще про то что Азов нацисты.
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30.03.2022 00:27 Ответить
Ти приїдь до нас в Україну. Я тебе з радістю гостинно прийму у себе вдома. Поживеш, поспілкуєшся з пересічними громадянами на свій вибір.
А потім скажеш мені свою думку про форуми, світові ЗМІ і т.д., звідки ти черпаєш свою обізнаність.
.
Порівнювати корумпованість Німеччини з корумпованістю України - все одно, що порівнювати якість води в річці і в болоті.
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30.03.2022 04:30 Ответить
Ну и прекрасненько……….🙂
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29.03.2022 21:49 Ответить
полтысячи HMMWV с хранения нам сейчас были бы очень кстати. А то волонтёры уже задолбались собирать деньги на разношерстную офроудную сборную солянку для мобильных групп, которая не долго выдерживает скачки по полям и лесополосам. И на полтысячи еще пару станций надо.
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29.03.2022 21:51 Ответить
Зеленскому надо спросить у Байдена, хочет ли Байден победы Украины на поле боя или вся его надежда - на компромисс на переговорах или "дворцовый переворот" из-за санкций?

Потому что с оборонным вооружением в Херсонской и Запорожской областях нашим защитникам удалось лишь отступить за их пределы. И эта позиция - не давать танки и истребители, потому что - наверное, боятся, что путлер совсем осатанеет от ярости, что его армию нагнула "какая-то Украина" и таки применит неконвенциональное или ядерное оружие. Вы этого боитесь, дорогие наши партнёры? А вы понимаете, что без победы на поле боя Украина в переговорах точно не сможет хотя бы откатиться до границ 23.02.2022 без огромных уступок - невступления в НАТО, например?
То, что НАТО за нас не будет воевать, должно было быть понятно всегда, ведь мы не в НАТО, но нам самим-то хоть можно дать шанс на победу? Стингерами и джавелинами не атакуют, а надо как-то выбивать оккупанта с юга, иначе они и с юга не выйдут, и на востоке будет тоскливо, раз даже Арестович об этом сказал.
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29.03.2022 21:52 Ответить
Ваш трікалор не сприяє прочитанню написаного…
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29.03.2022 21:54 Ответить
ВПН отвалился, кацап?
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29.03.2022 22:00 Ответить
Лапоть! Спалив контору!
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29.03.2022 23:21 Ответить
Схоже, Штати народ Украіни не полишать, навіть, якщо його здасть власне «керівництво»!
І це круто!
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29.03.2022 21:53 Ответить
Если переводить с языка дипломатии - мы Украине не дадим наступать, давайте договариваться.
Если Украина хочет отвоевать свои территории, то нужно надеятся только на себя.
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29.03.2022 21:55 Ответить
Вже треба інше. І більше
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29.03.2022 21:57 Ответить
в жопу себе засунь оборонное оружие.
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29.03.2022 22:02 Ответить
Не треба так! США не зобов"язана нам допомагати. Хіба так давно скажені рузкоязичні бабці виходили на чималі мітинги проти НАТИ? Ми самі ледве вибрали свій шлях, сподіваюсь не зіб"ємось, і будь-яка допомого цінна!
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29.03.2022 22:07 Ответить
Потрібна зброя для руйнування тилової інфрастуктури ординських військ. Без забезпечення війська ординці набагато легше підуть з України.
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29.03.2022 22:03 Ответить
Дядько Байден - наш Президент)
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29.03.2022 22:09 Ответить
Джавеліни добре, а MGM ефективніше.
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29.03.2022 22:12 Ответить
Дійсно.

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29.03.2022 22:43 Ответить
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29.03.2022 23:29 Ответить
Дякуємо США та Британії - зразу відреагували на зрадницькі наміри зекоманди.
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29.03.2022 22:48 Ответить
так пане Байден,выяснiть i скажiть вiдверто народовi Украiны,Що вiдбуваеться,ми виправим цю помилку дуже швидко,бо захисники питали Залужного,чи не буде зради за нашою спиною,коли ми льемо кров.....
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29.03.2022 23:52 Ответить
 
 