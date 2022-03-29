Байден заявил, что США продолжат поставку Украине оборонной помощи
Президент США Джо Байден во вторник не стал давать оценку объявленному РФ решению провести деэскалацию в Киевском и Черниговском направлениях в Украине, заявив, что Вашингтон продолжит поставки Киеву средств защиты.
"Мы посмотрим. Я не буду ничего предсказывать, пока не увижу их (России – ред) действий", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать это решение РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом он напомнил о состоявшихся в Стамбуле переговорах России и Украины.
"Мы выясним, что они (Россия – ред) делают, но между тем мы продолжим сохранять мощные санкции, мы продолжим предоставлять Украине средства для защиты и мы продолжим внимательно следить за происходящим", – отметил Байден.
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+38 Михаил #414598
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+38 Юрій Гросарчук #470783
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Вони (загалом) не розуміють, що при владі України знаходиться банда прокацапських примітивів.
А і в британців, і в американців є повна інформація. Додатково ЗЄрмаки себе зкомпрометували останнім часом - проханням за Абрамовича.
Скажу іншими словами.
Чехи і поляки допомагають, але вони не розуміють, що повністю довіряти Зевладі не можна. Вони дивляться на ситуацію дещо поверхнево - кацапи нападають на "передмістя Європи" і Україна вдало обороняється. Значить треба постримати кацапню.
Але тільки США і Британія так вчасно реагує на спроби ОПи Зе зрадити Україну. Від чехів чи поляків цього очікувати не слід.
І тому, що Україна в них не була в пріоритеті, і тому, що якість їх розвідки (і відповідно аналітики про україну) значно нижча.
Ірина Ніка ·
...Все більше і більше інформації, що українську армію та оборону планомірно знищували до 24 лютого, плануючи здати країну ворогу.
Хочете - верещіть, хочете - закривайте очі та вуха, жуйте гімно від Арєстовіча, влупіться в телевізор чи бийтеся в конвульсіях.
Розмінований Чонгар не перекричати. Жодні " неначасі", жодні кончені копійчані блогери цього вже не приховають і не забалакають.
Нас здавали. Ми не здались. Саме ми, а не зелені виродки, половину з яких зараз не можуть відшукати.
Коли перша блдь виїхала з України? Ще перед 14 лютого. Отож.
Вони все знали, все бачили і не робили нічого.
На їхніх руках кров дітей. Ваших дітей. Це теж неначасі? Ви людоїди?
Україну планували здати. Хто? Ми чудово розуміємо хто. Ті, хто зараз найбільше верещать " ніначасі", ті, хто навіть зараз розказує, що НАТО нам не треба, ті, хто садив генералів, скорочував армію та ігнорував армію рускіх на кордоні
" Яневтік" кажете? Ну-ну. " Япросрав", так точніше. " Язнищив" - так правдивіше.
ой слідкуйте і за сукирашкіними ..та й за усілякими іншими (навіть не знаю можно їх назвати українськими?) перемовниками...
Я якось писав на форумі в цю тему. Викладу тільки уривок:
Колись (десь рік 2006 - 07) я був в Одесі і на парковці у мене зайшла суперечка з моїми приблизно однолітками (старшими людьми) - прихильниками "руського мира".
Я їм тоді привів один "убийственный" аргумент - вони нічого не змогли відповісти - мало не побили мене .
Це якраз стосується того, в якій країні хочуть жити пересічні обивателі (а таких серед населення більшість - можете сперечатись, можете ні). Я їм сказав - пам'ятаєте 90-ті і "притеснение рускоязычных" в Прибалтиці? Скільки було галасу з боку мордора, мало вже війська не ввели. Проходили мітинги, демонстрації...
Як тільки прибалти опинились в ЄС - все як вітром здуло. Вже нема "притеснений и т.д." Тому, що переспектива комфортного і заможнього життя стала реальністю. Все.
7. Як не дивно, але колись К.Маркс видав правильну тезу: "бытие определяет сознание". Україна за 30 років могла стати успішною країною, але на жаль, стала найкорумпоанішою в Європі. Будемо, надіюсь, виправляти - хоча дуже важко. Зараз Україні на підйомі світової підтримки потрібно якомога швидше добитись членства саме в ЄС (з НАТО складніше). І тоді більшість кримчан (і донбасят) скажуть: "ептель - там уже Европа, блин, а мы в гавне. Нее - мы тоже хотим туда".
А потім скажеш мені свою думку про форуми, світові ЗМІ і т.д., звідки ти черпаєш свою обізнаність.
.
Порівнювати корумпованість Німеччини з корумпованістю України - все одно, що порівнювати якість води в річці і в болоті.
Потому что с оборонным вооружением в Херсонской и Запорожской областях нашим защитникам удалось лишь отступить за их пределы. И эта позиция - не давать танки и истребители, потому что - наверное, боятся, что путлер совсем осатанеет от ярости, что его армию нагнула "какая-то Украина" и таки применит неконвенциональное или ядерное оружие. Вы этого боитесь, дорогие наши партнёры? А вы понимаете, что без победы на поле боя Украина в переговорах точно не сможет хотя бы откатиться до границ 23.02.2022 без огромных уступок - невступления в НАТО, например?
То, что НАТО за нас не будет воевать, должно было быть понятно всегда, ведь мы не в НАТО, но нам самим-то хоть можно дать шанс на победу? Стингерами и джавелинами не атакуют, а надо как-то выбивать оккупанта с юга, иначе они и с юга не выйдут, и на востоке будет тоскливо, раз даже Арестович об этом сказал.
І це круто!
Если Украина хочет отвоевать свои территории, то нужно надеятся только на себя.