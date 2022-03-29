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Войска отступивших из Украины оккупантов уже в белорусском Гомеле. ВИДЕО

В сети появились кадры, как отступившие из Украины рашистские войска передвигаются по улицам белорусского Гомеля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователь соцсетей.

Колони рашистів з піднятими прапорами входять в білоруський Гомель з території України. pic.twitter.com/7yYuQfvpN8

— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) March 29, 2022

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Автор: 

армия РФ (19224) Беларусь (7891)


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Топ комментарии
+42
пока гомельские магазины еще не грабят?
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29.03.2022 19:35
+33
Ща беларусы охренеют от пьяной кацапни чудом выжившей в украинском "Добрый вечер, мы з Украины"
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29.03.2022 19:48
+32
Як побиті собаки..
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29.03.2022 19:35
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Гордо відступають
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29.03.2022 19:49 Ответить
думаю вони їдуть на південь або схід
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29.03.2022 19:49 Ответить
майбутні 200ті
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29.03.2022 19:57 Ответить
Отак легко і просто випустили з котла,вони повернуться,і це нам обійдеться дорого
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29.03.2022 19:52 Ответить
Те, что с рыжего леса? Ну, пусть местным лядям лучей "позитива" передадут)))
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29.03.2022 19:53 Ответить
Да,вони світляки.
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29.03.2022 20:07 Ответить
А чому наші не заходять в Гостомель? І що с Херсоном? Мелітополь? Чому про ці міста сьогодні не слова
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29.03.2022 19:53 Ответить
Чорнобаївка!!!!!!!!!!!!
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29.03.2022 20:13 Ответить
з Херсоном порядок, город не страдает и наши войска уже рядом, а от Марик и группировку ООС нужно по сути сейчас спасать, там очень тяжко, туда сейчас все силы наверянка будут.
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29.03.2022 22:54 Ответить
Браття білоруси,їбаште їх на своїй землі,щоб їм спокою небуло ніде!
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29.03.2022 19:55 Ответить
Какие ж они братья? Такие же мрази как и рашисты
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29.03.2022 20:16 Ответить
Ты с режимом усатого самозванца белорусов не попутал? Или белорусы где-то на тебя напали?
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29.03.2022 20:30 Ответить
... не напали... потому что банально засцали! Сложись ситуация по иному... даже сомнения нет..что полезли бы.!!! И армяшки бы со всякой шушерой...что в ОДКБ числится припёрлись бы **бандеровцев** мочить. Или ты думаешь...что тут никто не знает...что белорусы точно такие же ватники..что и руснявые. Только хитрее и трусливее! А за подлость и соучастие в агрессии еще придется отвечать!
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29.03.2022 21:27 Ответить
Не напали, потому что белорусам эта война ТОЧНО не нужна. Это раз. А второе - судя по всему кроме тебя, и еще парочки таких же эксперДов как ты-как обычно под чужими флагами-никто про "точно таких же ватников" не знает. Это ведь ТЫ полтора года назад топил за самозванца Луку, и желал ему всяческих успехов в подавлении протестов "организованных кремлем", верно? Да, и еще, советую выучить и зарубить себе на носу поговорку про "если бы, да кабы", для тебя она полезна...
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29.03.2022 21:51 Ответить
.. а чего ж вы.. героические борцы с режимом луки позволили русне войти на вашу территорию и совершать преступления? Вы ведёте себя как реальные негодяи!! Это типа... я протв предложения убить своего соседа... но если предлагавший хочет убить моего соседа ..то я не против!??? Или это не так? У вас я был весной прошлого года в Гомеле... Гродно..пришлось садится на заправку. Прекрасно общался с отмороженными белорусскими ватниками.. Услышал..что у нас голод... преследуют русскоязычных... факельные марши фашистов в Киеве.... И это после вашей цветочной революции.... Тихое высказывание недовольства лукой... и БОЛЬШЕ НИЧЕГО!!! А мы думали..ВСЁ!! Белорусский народ поднялся...Сейчас сметут луку..вышвырнут руснявых со своей территории.... А они просто засцали и затихли!! Откровенно говоря..я в страшном сне не мог представить..что белорусня разрешит кацапне убивать украинцев со своей территории... И скажи... Хоть ОДНО!!! выступление народца против войны с начала агрессии было? Забились в углы и тихо сопели. Заруби себе на носу. Союзник моего врага..МОЙ ВРАГ!!! И сейчас уже не надо плакать и сопли пускать. Мы против..мы не хотели..мы хорошие!!! Вы подстилки русни... Трусливые и подлые подстилки. Кстати как и армяшки...))))
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29.03.2022 22:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=d48Z6tCGvY4

НА позырь, специалист по нахождению ватников в Беларуси! Ты ДАЖЕ ПОНЯТИЯ не имеешь, ЧТО значит СЕЙЧАС выйти в Беларуси с подобными протестами! Для многих, это сразу же гарантированные огромные сроки и побег их семей за пределы страны. Точно так же ты ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕШЬ и про то, что такое были протесты 2020 для белорусов, и ЧТО продолжается в стране до сих пор. Про остальное я уже написал на предыдущей странице.
И да, видал вчера видосик с Балаклеи? Тоже для тебя они наверное трусы, подстилки, подлецы и враги, верно, любитель навешивания ярлыков?
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29.03.2022 22:41 Ответить
... начинай петь песню ... А ЧТО МЫ МОЖЕМ!!!??? Не можете? Тогда сидите тихо и ждите..когда пойдёте прицепом за руснявой падалью! И ***** тут разглагольствовать!! И прими как должное... Белорус..иди вместе с кацапом *****!!! Вам там с кацапами и место.!!!
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29.03.2022 22:45 Ответить
Я так понял, про "хоть одно выступление" - сказать нечего? Как и про Балаклею? Как и про Зеленского, поддерживающего даже сейчас легитимизацию "Александра Григорьевича", верно, трепло? В таком случае, тебе же, под чужим флагом, аналогично - на три веселых буквы попутного ветра, "окопный" воин!
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29.03.2022 23:14 Ответить
..ну то что у меня чешский флаг...тупой бульбаш так и не осознал! Как и бред о легитимизации бульбофюрера... Видно понравилось тебе направление.куда тебя направили?! там ещё и русня рядом с тобой находится....))))
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29.03.2022 23:43 Ответить
Балаклея, бел.протесты против войны, Зеленский??? Язык в дупу?
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30.03.2022 00:19 Ответить
отгребли и белорусок портить....
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29.03.2022 19:56 Ответить
Сцикуни скрепні.
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29.03.2022 20:03 Ответить
На прикордонних переходах у цій місцевості часто є мости та ліси. зсуви через вибухівку, рубають дерева через дорогу, підривають мости, міни тощо. Зробіть так, щоб Росія не могла повернутися.
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29.03.2022 20:08 Ответить
Сейчас попрут Дамбас освобождать.
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29.03.2022 20:08 Ответить
на них "джавелінів" не вистачило?
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29.03.2022 20:09 Ответить
Тепер Ви все розумієте всю правду про "велич і сміливість бєларускіх партізан"?
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29.03.2022 20:39 Ответить
Сьогодні над Мінськом **** гелікоптер схожий на К52 з позначкою "V" так низенько-низенько літав....
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29.03.2022 20:41 Ответить
нароссию ждет бонус - тысяч 100 военных, которые после всего могут остаться живыми и рассказать как их встречали в Украине, где живут нацисты и как их берегли отцы - командиры. Ну и тысяч 40 раненных, часть из них инвалидов, как живой образец к чему приводит желание чужого.
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29.03.2022 20:43 Ответить
У них просто награбоване в бмд-хі більше не влазить, вони на ротацію поїхали.
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29.03.2022 20:59 Ответить
Щасливі?
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29.03.2022 21:02 Ответить
Они хотят выманить ВСУ, чтобы напасть вместе с Белорусскими 50к!
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29.03.2022 21:15 Ответить
Куда "выманить", в Гомель?)
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29.03.2022 21:52 Ответить
ок. тепер шо? на літаки- і на південь, відвойовувати чорноморське узбережжя і одну з найголовніших цілей - сухопутний шлях до криму. відчувають там нашу слабинку... брак зброї
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29.03.2022 21:16 Ответить
Opjatj v svoem elemente! S flagom! ''Vtoraja'' armija mira. Vse nas bojatsja. GONDONI siklavije. Ubiici obdristanije. Suki nedobitije.
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29.03.2022 21:28 Ответить
Перегруппируются и...на Донбасс.
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29.03.2022 21:29 Ответить
Их перекинут на Мариуполь.
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29.03.2022 21:30 Ответить
а хіба техніка з білоруського напрямку мала 'V' позначку? там здається 'О' було.
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29.03.2022 21:39 Ответить
Я на північ від Києва. Не знаю хто й куди відступив, але біля нас гримить. То може ті, хто вже підсмажив у Чорн. зоні яйця, пішли на ротацію)
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29.03.2022 22:02 Ответить
І дебілові очевидно що всі сили зара на Одесу кинуть, а Чорнобиль підірвуть при північному вітрі на Київ.
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29.03.2022 22:05 Ответить
ну вот потому тебе и очевидно
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29.03.2022 22:59 Ответить
Откормятся и вернутся.
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29.03.2022 22:06 Ответить
Кацапня, как и их фюрер-предводитель путин, понимает только один язык - в морду!... Ну а цыган-белорус-шакал ЛУКАдрыщ - так же!..
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29.03.2022 22:35 Ответить
Недоброго пути! ))

Слава Героям! Все будет Украина)!
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29.03.2022 23:00 Ответить
они вышли...ну а наши что??
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29.03.2022 23:24 Ответить
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30.03.2022 08:24 Ответить
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