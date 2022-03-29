Войска отступивших из Украины оккупантов уже в белорусском Гомеле. ВИДЕО
В сети появились кадры, как отступившие из Украины рашистские войска передвигаются по улицам белорусского Гомеля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователь соцсетей.
Колони рашистів з піднятими прапорами входять в білоруський Гомель з території України. pic.twitter.com/7yYuQfvpN8— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) March 29, 2022
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+42 Urs
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+33 Сергей Гусаченко #512260
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НА позырь, специалист по нахождению ватников в Беларуси! Ты ДАЖЕ ПОНЯТИЯ не имеешь, ЧТО значит СЕЙЧАС выйти в Беларуси с подобными протестами! Для многих, это сразу же гарантированные огромные сроки и побег их семей за пределы страны. Точно так же ты ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕШЬ и про то, что такое были протесты 2020 для белорусов, и ЧТО продолжается в стране до сих пор. Про остальное я уже написал на предыдущей странице.
И да, видал вчера видосик с Балаклеи? Тоже для тебя они наверное трусы, подстилки, подлецы и враги, верно, любитель навешивания ярлыков?
Слава Героям! Все будет Украина)!