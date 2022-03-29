Войска отступивших из Украины оккупантов уже в белорусском Гомеле. ВИДЕО

В сети появились кадры, как отступившие из Украины рашистские войска передвигаются по улицам белорусского Гомеля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователь соцсетей.

Колони рашистів з піднятими прапорами входять в білоруський Гомель з території України. pic.twitter.com/7yYuQfvpN8 — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) March 29, 2022

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