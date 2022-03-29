Санкции против РФ должны усиливаться еженедельно, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что вопрос о снятии санкций против РФ даже не может подниматься.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Пусть некоторые страны не рассчитывают даже, что те или иные переговоры повлияют на снятие санкций с РФ. Вопрос о санкциях даже не может подниматься, пока не завершится эта война, пока мы не вернем свое, что нам принадлежит и пока мы не восстановим справедливость. Наоборот, санкции должны усиливаться, усиливаться еженедельно, и они должны быть качественными - не просто для заголовков в медиа о том, что санкции введены, а для реального наступления мира. И чтобы это обеспечить, уже начала работу команда эспертов - украинских и международных, оценивающих результативность введенных санкций против России", - объяснил президент.

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