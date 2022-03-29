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Новости Санкции против России Война
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Санкции против РФ должны усиливаться еженедельно, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский отметил, что вопрос о снятии санкций против РФ даже не может подниматься.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Пусть некоторые страны не рассчитывают даже, что те или иные переговоры повлияют на снятие санкций с РФ. Вопрос о санкциях даже не может подниматься, пока не завершится эта война, пока мы не вернем свое, что нам принадлежит и пока мы не восстановим справедливость. Наоборот, санкции должны усиливаться, усиливаться еженедельно, и они должны быть качественными - не просто для заголовков в медиа о том, что санкции введены, а для реального наступления мира. И чтобы это обеспечить, уже начала работу команда эспертов - украинских и международных, оценивающих результативность введенных санкций против России", - объяснил президент.

Зеленский о переговорах с РФ: Слышим положительные сигналы, но доверять можно только конкретному результату. ВИДЕО

Зеленский (20185) санкции (11247)


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переговорна позиція має бути симетричною

За даними ТАРС, увечері 29 березня снаряд розірвався біля військового містечка під Білгородом. За попередніми даними, обстріл відбувався з боку України.

Як повідомляє ТАРС із посиланням на джерело в екстрених службах, вибух стався на території тимчасового військового містечка під Білгородом. Поранено четверо військовослужбовців. Подробиці поки що невідомі. https://bel-ru.translate.goog/news/incident/29-03-2022/pod-belgorodom-posle-razryva-snaryada-raneny-chetvero-*****************?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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29.03.2022 22:52 Ответить
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29.03.2022 23:22 Ответить
Кроме Абрамовича...
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29.03.2022 22:54 Ответить
ви ни панимаити ета другое
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29.03.2022 23:06 Ответить
Від початку війни крипта виросла на 30-35%, і ось чому...
Якщо не можете зайти на посилання використовуйте VPN, сайт банить користувачів з України.

Спрос россиян на недвижимость в Дубае и Стамбуле вырос в 10 раз, и платят они криптовалютой
https://www.profinance.ru/news/2022/03/29/c5g4-spros-rossiyan-na-nedvizhimost-v-dubae-i-stambule-vyros-v-10-raz-i-platyat-oni-k.html

Россия надеется, что биткоин спасет экономику, поддержит рубль и оставит западные санкции далеко позади
https://www.profinance.ru/news/2022/03/25/c5fh-pochemu-rossiya-nadeetsya-chto-bitkoin-spaset-ekonomiku-podderzhit-rubl-i-ostavi.html

Биткойн получил импульс роста в пятницу после того, как высокопоставленный депутат российского парламента заявил, что правительствам, дружественным Москве, вскоре может быть предоставлена возможность оплачивать свои счета за газ в криптовалюте.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предположил, что такие страны, как Китай и Турция, получат возможность проводить трансграничные сделки в юанях или лирах соответственно. В качестве альтернативы они могли бы заплатить биткойнами, активом, эмитентом которого не являются ни одна страна в мире, поддерживаемым только доверием сообщества криптоэнтузиастов.
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29.03.2022 22:58 Ответить
Нужно вводить эмбарго на газ и нефть свинособак
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29.03.2022 22:59 Ответить
Зеля проснись, у нас уже пенсионерам хотят выдавать пенсию в рублях.(Харьковская обл.).
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30.03.2022 05:15 Ответить
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30.03.2022 06:17 Ответить
китай назвав війну в Україні "конфліктом" і закликав зняти санкції з рф...
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30.03.2022 08:18 Ответить
 
 