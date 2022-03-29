Санкції проти РФ мають посилюватися щотижнево, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначив, що питання про зняття санкцій проти РФ навіть не може підійматися.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Хай деякі країни не розраховують навіть, що ті чи інші перемовини вплинуть на зняття санкцій з РФ. Питання про санкції навіть не може підійматися, поки не завершиться ця війна, поки ми не повернемо своє, що нам належить і поки ми не відновимо справедливість. Навпаки, санкції мають посилюватись. Посилюватись щотижнево і вони мають бути якісними. Не просто для заголовків у медіа про те, що санкції запроваджено, а для реального настання миру. І щоб це забезпечити вже почала роботу команда еспертів - українських та міжнародних, які оцінюють результативність запроваджених санкцій проти Росії", - пояснив президент.
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