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Новини Санкції проти Росії Війна
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Санкції проти РФ мають посилюватися щотижнево, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що питання про зняття санкцій проти РФ навіть не може підійматися.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Хай деякі країни не розраховують навіть, що ті чи інші перемовини вплинуть на зняття санкцій з РФ. Питання про санкції навіть не може підійматися, поки не завершиться ця війна, поки ми не повернемо своє, що нам належить і поки ми не відновимо справедливість. Навпаки, санкції мають посилюватись. Посилюватись щотижнево і вони мають бути якісними. Не просто для заголовків у медіа про те, що санкції запроваджено, а для реального настання миру. І щоб це забезпечити вже почала роботу команда еспертів - українських та міжнародних, які оцінюють результативність запроваджених санкцій проти Росії", - пояснив президент.

Дивіться: Зеленський про перемовини з РФ: Чуємо позитивні сигнали, але довіряти можна лише конкретному результату. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський (23642) санкції (11744)


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переговорна позиція має бути симетричною

За даними ТАРС, увечері 29 березня снаряд розірвався біля військового містечка під Білгородом. За попередніми даними, обстріл відбувався з боку України.

Як повідомляє ТАРС із посиланням на джерело в екстрених службах, вибух стався на території тимчасового військового містечка під Білгородом. Поранено четверо військовослужбовців. Подробиці поки що невідомі. https://bel-ru.translate.goog/news/incident/29-03-2022/pod-belgorodom-posle-razryva-snaryada-raneny-chetvero-*****************?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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29.03.2022 22:52 Відповісти
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29.03.2022 23:22 Відповісти
Кроме Абрамовича...
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29.03.2022 22:54 Відповісти
ви ни панимаити ета другое
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29.03.2022 23:06 Відповісти
Від початку війни крипта виросла на 30-35%, і ось чому...
Якщо не можете зайти на посилання використовуйте VPN, сайт банить користувачів з України.

Спрос россиян на недвижимость в Дубае и Стамбуле вырос в 10 раз, и платят они криптовалютой
https://www.profinance.ru/news/2022/03/29/c5g4-spros-rossiyan-na-nedvizhimost-v-dubae-i-stambule-vyros-v-10-raz-i-platyat-oni-k.html

Россия надеется, что биткоин спасет экономику, поддержит рубль и оставит западные санкции далеко позади
https://www.profinance.ru/news/2022/03/25/c5fh-pochemu-rossiya-nadeetsya-chto-bitkoin-spaset-ekonomiku-podderzhit-rubl-i-ostavi.html

Биткойн получил импульс роста в пятницу после того, как высокопоставленный депутат российского парламента заявил, что правительствам, дружественным Москве, вскоре может быть предоставлена возможность оплачивать свои счета за газ в криптовалюте.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предположил, что такие страны, как Китай и Турция, получат возможность проводить трансграничные сделки в юанях или лирах соответственно. В качестве альтернативы они могли бы заплатить биткойнами, активом, эмитентом которого не являются ни одна страна в мире, поддерживаемым только доверием сообщества криптоэнтузиастов.
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29.03.2022 22:58 Відповісти
Нужно вводить эмбарго на газ и нефть свинособак
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29.03.2022 22:59 Відповісти
Зеля проснись, у нас уже пенсионерам хотят выдавать пенсию в рублях.(Харьковская обл.).
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30.03.2022 05:15 Відповісти
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30.03.2022 06:17 Відповісти
китай назвав війну в Україні "конфліктом" і закликав зняти санкції з рф...
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30.03.2022 08:18 Відповісти
 
 