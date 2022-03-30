Прокачка газа по трубопроводу Ямал-Европа упала до нуля, - Reuters
Прокачка газа по трубопроводу Ямал-Европа в точке Мальнов в Германии упала до нуля днем 29 марта. По двум другим ключевым маршрутам поставки в целом оставались стабильными.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Потоки в восточном направлении в Польшу из Германии по трубопроводу Ямал-Европа на пограничном пункте Мальнов последний раз составляли 1 451 155 кВт/ч днем 29 марта. Однако с тех пор прокачка газа упала до нуля, отмечает издание со ссылкой на данные оператора Gascade.
Трубопровод, обычно прокачивающий газ в западном направлении, развернулся 15 марта, поскольку заявки на поставки в Германию упали до нуля, в то время как польские потребители покупали голубое топливо у немецких поставщиков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бичеваниеэмбаргование, или дегазификация лаптеногих дебилов
Нащо Європі російський газ.
А до наступного опалювального сезону знайдуть собі де взяти.
Інакше китайські і індійські товари будуть більш конкурентноспособними і будуть дешевшими на 30%. (Вони будуть заробляти на крові!)
Потрібно признати росію країною-терористом. А хто буде купувати у неї нафту - той буде "спонсором тероризму".
Потрібно сказати китаю і індії: "Хочете поставляти свої товари на західні ринки - не купуйте енергоносії у росії."
Подивимось на дії тих європейських озабоченців!