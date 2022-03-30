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Прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа впала до нуля, - Reuters

россия,европа,газопровод,ямал

Прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа в точці Мальнов в Німеччині впала до нуля вдень 29 березня. За двома іншими ключовими маршрутами газопроводу постачання в цілому залишалися стабільними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Потоки в східному напрямку до Польщі з Німеччини по трубопроводу Ямал-Європа на прикордонному пункті Мальнов останній раз становили 1 451 155 кВтг/год вдень 29 березня. Однак з того часу прокачування газу впала до нуля, зазначає видання з посиланням на дані оператора Gascade.

Трубопровід, який зазвичай прокачує газ у західному напрямку, розгорнувся 15 березня, оскільки заявки на постачання до Німеччини впали до нуля, в той час, як польські споживачі купували блакитне паливо у німецьких постачальників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Франції почали готуватись до припинення Росією постачання газу

Автор: 

газ (10403) газопровід (1546)


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Топ коментарі
+44
За місяць пересратись з усім світом , знищить економіку, вбити культуру ,спорт. Вбить валюту . **** ,це талань ,мабуть ,такого ще не було ніколи.
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30.03.2022 01:25
+18
Набагато більше, ще з часів вбивств в Ічкерії. Ще тоді терорашка здійснювала жахливі злочини проти людства.
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30.03.2022 01:46
+13
Сіли на голку держави - терориста, а можна було ще вчора думати про альтернативу срусьгкого газу. А тепер вони за цей газ путлера і його нафту, готові закривати очі на вбивство українців.
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30.03.2022 01:28
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За місяць пересратись з усім світом , знищить економіку, вбити культуру ,спорт. Вбить валюту . **** ,це талань ,мабуть ,такого ще не було ніколи.
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30.03.2022 01:25 Відповісти
як корабель назвеш - так він і попливе. а в них головнй чекіст-наглядач називається https://translate.google.com/?sl=auto&tl=uk&text=vol%20de%20mort&op=translate політ смерті
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30.03.2022 01:52 Відповісти
Самобичеваниеэмбаргование, или дегазификация лаптеногих дебилов
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30.03.2022 06:30 Відповісти
Сіли на голку держави - терориста, а можна було ще вчора думати про альтернативу срусьгкого газу. А тепер вони за цей газ путлера і його нафту, готові закривати очі на вбивство українців.
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30.03.2022 01:28 Відповісти
вони 8 років закривали очі ...
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30.03.2022 01:32 Відповісти
Набагато більше, ще з часів вбивств в Ічкерії. Ще тоді терорашка здійснювала жахливі злочини проти людства.
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30.03.2022 01:46 Відповісти
Так опалювальний сезон закінчився.
Нащо Європі російський газ.
А до наступного опалювального сезону знайдуть собі де взяти.
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30.03.2022 01:30 Відповісти
виробництво, промисловість...
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30.03.2022 01:47 Відповісти
А чому Китай і Індія мають купувати у росії нафту зі знижкою 30%? Значить на них теж треба накласти санкції!

Інакше китайські і індійські товари будуть більш конкурентноспособними і будуть дешевшими на 30%. (Вони будуть заробляти на крові!)

Потрібно признати росію країною-терористом. А хто буде купувати у неї нафту - той буде "спонсором тероризму".

Потрібно сказати китаю і індії: "Хочете поставляти свої товари на західні ринки - не купуйте енергоносії у росії."
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30.03.2022 01:43 Відповісти
в китайоз і індусів цінність людського життя дорівнює НУЛЮ, як і в парашки
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30.03.2022 01:54 Відповісти
2 говнистых державы...
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30.03.2022 01:59 Відповісти
так китайские товары и так ниже по стоимости но не в этом веся выгода китая - они просто накидывают на российский газ 100 - 150 долларов и переправляют дальше в юговосточную азию , практически ни чего не делая получают милиарные прибыли
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30.03.2022 02:36 Відповісти
Перестати цапам продавати продовольчі товари та газ піде в обмін на харчі.
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30.03.2022 01:58 Відповісти
Пуйло починає шантаж ЄС за те, що ті не хочуть платити рублями!
Подивимось на дії тих європейських озабоченців!
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30.03.2022 07:58 Відповісти
А,шоб,вони захлинулися,тим газом. Аби підірвалися!!!
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30.03.2022 09:28 Відповісти
 
 