Прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа впала до нуля, - Reuters
Прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа в точці Мальнов в Німеччині впала до нуля вдень 29 березня. За двома іншими ключовими маршрутами газопроводу постачання в цілому залишалися стабільними.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Потоки в східному напрямку до Польщі з Німеччини по трубопроводу Ямал-Європа на прикордонному пункті Мальнов останній раз становили 1 451 155 кВтг/год вдень 29 березня. Однак з того часу прокачування газу впала до нуля, зазначає видання з посиланням на дані оператора Gascade.
Трубопровід, який зазвичай прокачує газ у західному напрямку, розгорнувся 15 березня, оскільки заявки на постачання до Німеччини впали до нуля, в той час, як польські споживачі купували блакитне паливо у німецьких постачальників.
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Нащо Європі російський газ.
А до наступного опалювального сезону знайдуть собі де взяти.
Інакше китайські і індійські товари будуть більш конкурентноспособними і будуть дешевшими на 30%. (Вони будуть заробляти на крові!)
Потрібно признати росію країною-терористом. А хто буде купувати у неї нафту - той буде "спонсором тероризму".
Потрібно сказати китаю і індії: "Хочете поставляти свої товари на західні ринки - не купуйте енергоносії у росії."
Подивимось на дії тих європейських озабоченців!